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Remote desktop printing with Splashtop

Impressão Remota com a Splashtop

Imprima arquivos a partir do seu computador remoto na sua impressora local

Imprima a Partir da Sua Sessão Remota

Trabalhe de um computador remoto - e imprima em uma impressora local! Imprima a partir da sua sessão remota, e selecione o driver Splashtop Remote Printer para enviar o trabalho de impressão para uma impressora local. Você não precisa transferir arquivos ou enviar um documento por e-mail para você mesmo.

Com impressão remota você pode:

  • Acessar remotamente os arquivos guardados no seu computador de trabalho e imprimir eles onde quer que você esteja

  • Acessar os computadores do laboratório do campus para imprimir documentos na sua impressora local

  • Imprimir arquivos diretamente sem compartilhar informação sensível através da nuvem ou através do e-mail



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Impressão remota com a Splashtop →

Artigo de suporte de impressão remota →

Como configurar a impressão remota no Splashtop On-Prem →

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