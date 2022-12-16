Impressão Remota com a Splashtop
Imprima arquivos a partir do seu computador remoto na sua impressora local
Imprima a Partir da Sua Sessão Remota
Trabalhe de um computador remoto - e imprima em uma impressora local! Imprima a partir da sua sessão remota, e selecione o driver Splashtop Remote Printer para enviar o trabalho de impressão para uma impressora local. Você não precisa transferir arquivos ou enviar um documento por e-mail para você mesmo.
Com impressão remota você pode:
Acessar remotamente os arquivos guardados no seu computador de trabalho e imprimir eles onde quer que você esteja
Acessar os computadores do laboratório do campus para imprimir documentos na sua impressora local
Imprimir arquivos diretamente sem compartilhar informação sensível através da nuvem ou através do e-mail
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade