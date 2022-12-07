Usando Vários Monitores em uma Sessão de Desktop Remoto
Acompanhe vários Monitores ao Mesmo Tempo ao Acessar Windows e Mac
Acesse remotamente os seus computadores e veja múltiplos monitores assim como faria pessoalmente.
A funcionalidade multi-monitores da Splashtop permite ver vários monitores em uma só tela enquanto você controla um computador remoto.
Suporta Windows, Mac, e Chromebook.
Opções de Visualização Multi Monitor
Visão de Monitores Muitos-para-Muitos
A verdadeira experiência multi-monitor. Veja as múltiplos telas da sua estação de trabalho remota na seu própria tela multi-monitor.
Visão de Um Monitor
Selecione qual monitor do visor remoto você quer ver na sua tela local. Troque facilmente entre monitores com apenas um clique.
Veja Todos os Monitores (Uma Janela)
Veja cada monitor a partir da sua tela remotamente em uma janela no seu computador local.
Disponível Em Todos Os ProdutosExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade