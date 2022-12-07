Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

Usando Vários Monitores em uma Sessão de Desktop Remoto

Acompanhe vários Monitores ao Mesmo Tempo ao Acessar Windows e Mac

Acesse remotamente os seus computadores e veja múltiplos monitores assim como faria pessoalmente.  

A funcionalidade multi-monitores da Splashtop permite ver vários monitores em uma só tela enquanto você controla um computador remoto. 

Suporta Windows, Mac, e Chromebook. 

Opções de Visualização Multi Monitor

Visão de Monitores Muitos-para-Muitos

A verdadeira experiência multi-monitor. Veja as múltiplos telas da sua estação de trabalho remota na seu própria tela multi-monitor.

Visão de Um Monitor

Selecione qual monitor do visor remoto você quer ver na sua tela local. Troque facilmente entre monitores com apenas um clique.

Veja Todos os Monitores (Uma Janela)

Veja cada monitor a partir da sua tela remotamente em uma janela no seu computador local.

Disponível Em Todos Os Produtos

Explore Todos os Produtos

Para indivíduos e equipes

Splashtop Remote Access

Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar

Saiba maisTeste gratuito

Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

Splashtop Remote Support

Solução de suporte remoto assistida e não assistida

Saiba maisTeste gratuito

Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.

Splashtop Enterprise

Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança

Saiba maisFale Conosco

Para Necessidades Especiais de Conformidade

Splashtop On-Prem

Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade

Saiba mais

Recursos

Post do blog sobre acesso remoto multi-monitor →

Artigo de suporte multi-monitor →

Vídeo: Visualização de múltiplos monitores com Splashtop →