Gravação de Sessão em Vídeo com o Splashtop Remote Desktop
Grave a sua sessão no desktop remoto com um clique
Crie Vídeos para Demonstrações, Treinamento e Auditoria com Facilidade
A Splashtop torna mais fácil gravar e guardar a sua sessão remota diretamente no seu computador local. Você não vai precisar lidar com softwares de gravação de tela.
Você pode gravar as suas sessões de suporte remoto para mostrar aos usuários finais como realizar uma tarefa ou ensinar aos colegas técnicos de TI como resolver certos problemas. Uma gravação também é útil para fins de manutenção de registros e auditoria.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Remote Access Pro
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade