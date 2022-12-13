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Woman on video call, with a computer screen displaying Splashtop's video recording session feature

Gravação de Sessão em Vídeo com o Splashtop Remote Desktop

Grave a sua sessão no desktop remoto com um clique

Crie Vídeos para Demonstrações, Treinamento e Auditoria com Facilidade

A Splashtop torna mais fácil gravar e guardar a sua sessão remota diretamente no seu computador local. Você não vai precisar lidar com softwares de gravação de tela.

Você pode gravar as suas sessões de suporte remoto para mostrar aos usuários finais como realizar uma tarefa ou ensinar aos colegas técnicos de TI como resolver certos problemas. Uma gravação também é útil para fins de manutenção de registros e auditoria.

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