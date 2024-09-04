Acesso Remoto Supervisionado da Splashtop
Ofereça suporte remoto ad-hoc
Acesse Qualquer Dispositivo do Utilizador Final no Momento em que Precisam de Ajuda
Com um simples código de sessão de 9 dígitos, os técnicos podem acessar remotamente os dispositivos dos seus usuários finais e fornecer assistência remota para resolver problemas rapidamente.
O acesso assistido da Splashtop permite controlar remotamente dispositivos Windows, Mac, e Android. Você também pode ver remotamente as telas dos dispositivos iOS e Chromebook em tempo real.
Características
Central de Serviços
Experiência avançada de suporte sob demanda: agrupamento de técnicos, gerenciamento de canais de serviço e links de convite, solicitações de suporte via SOS Call e widgets de formulário web, roteamento de sessões e muito mais.
Integrações
A Splashtop tem integrações com vários sistemas PSA e de emissão de bilhetes, como o ServiceNow, o FreshDesk, o FreshService e muito mais. Com essas integrações, os usuários podem facilmente iniciar sessões de acesso assistido de dentro da plataforma/console.
Marca personalizada
Cria uma aplicação SOS personalizada com o teu próprio logótipo e marca para os teus clientes transferirem. Saiba mais.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade