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Researching remote access options for businesses

Acesso Remoto Supervisionado da Splashtop

Ofereça suporte remoto ad-hoc

Attended Remote Access with Splashtop
Attended Remote Access with Splashtop


Acesse Qualquer Dispositivo do Utilizador Final no Momento em que Precisam de Ajuda

Com um simples código de sessão de 9 dígitos, os técnicos podem acessar remotamente os dispositivos dos seus usuários finais e fornecer assistência remota para resolver problemas rapidamente.

O acesso assistido da Splashtop permite controlar remotamente dispositivos Windows, Mac, e Android. Você também pode ver remotamente as telas dos dispositivos iOS e Chromebook em tempo real.

Características

Support headset icon

Central de Serviços

Experiência avançada de suporte sob demanda: agrupamento de técnicos, gerenciamento de canais de serviço e links de convite, solicitações de suporte via SOS Call e widgets de formulário web, roteamento de sessões e muito mais.

Connected dots icon

Integrações

A Splashtop tem integrações com vários sistemas PSA e de emissão de bilhetes, como o ServiceNow, o FreshDesk, o FreshService e muito mais. Com essas integrações, os usuários podem facilmente iniciar sessões de acesso assistido de dentro da plataforma/console. 

Custom branding icon

Marca personalizada

Cria uma aplicação SOS personalizada com o teu próprio logótipo e marca para os teus clientes transferirem. Saiba mais.

Disponível Em

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Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

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Recursos

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Suporte remotamente dispositivos Android →

Suporte remotamente os Chromebooks →