Share My Screen com Acesso Remoto Splashtop

Compartilhe a sua tela do ambiente de trabalho com visualizadores remotos enquanto acessa remotamente outro dispositivo. Esta funcionalidade é ótima para demonstrações, fornecendo instruções e compartilhando informação.

Podes continuar a partilhar o seu ecrã, mesmo que não estejas a acessar remotamente a outro dispositivo. Os visualizadores remotos também não têm que descarregar nenhum software para verem a sua tela. Basta compartilhar a tela do seu ambiente de trabalho do Windows com um link (apenas disponível no Windows).