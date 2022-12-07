Share My Screen com Acesso Remoto Splashtop
Compartilhe a sua tela com o dispositivo remoto durante uma sessão de acesso remoto
Compartilhe a sua tela do ambiente de trabalho com visualizadores remotos enquanto acessa remotamente outro dispositivo. Esta funcionalidade é ótima para demonstrações, fornecendo instruções e compartilhando informação.
Podes continuar a partilhar o seu ecrã, mesmo que não estejas a acessar remotamente a outro dispositivo. Os visualizadores remotos também não têm que descarregar nenhum software para verem a sua tela. Basta compartilhar a tela do seu ambiente de trabalho do Windows com um link (apenas disponível no Windows).
Eduque ou Demonstre Remotamente
Compartilhe a sua tela com um simples link e os visualizadores remotos podem seguir você durante uma sessão de acesso remoto como se estivessem vendo a sua tela pessoalmente.
Não Fale, Mostre
Tentar ensinar alguém a fazer uma tarefa pode ser difícil pelo telefone ou através do chat. Compartilhe o seu tela para mostrar exatamente o que quer que eles vejam.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Remote Access Pro
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança