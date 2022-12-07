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Devices being used for remotely accessing Adobe Premiere

Share My Screen com Acesso Remoto Splashtop

Compartilhe a sua tela com o dispositivo remoto durante uma sessão de acesso remoto

Compartilhe a sua tela do ambiente de trabalho com visualizadores remotos enquanto acessa remotamente outro dispositivo. Esta funcionalidade é ótima para demonstrações, fornecendo instruções e compartilhando informação.

Podes continuar a partilhar o seu ecrã, mesmo que não estejas a acessar remotamente a outro dispositivo. Os visualizadores remotos também não têm que descarregar nenhum software para verem a sua tela. Basta compartilhar a tela do seu ambiente de trabalho do Windows com um link (apenas disponível no Windows).

Man reading about the benefits of remote software for companies

Eduque ou Demonstre Remotamente

Compartilhe a sua tela com um simples link e os visualizadores remotos podem seguir você durante uma sessão de acesso remoto como se estivessem vendo a sua tela pessoalmente.

Woman using two screens to review giant spreadsheet

Não Fale, Mostre

Tentar ensinar alguém a fazer uma tarefa pode ser difícil pelo telefone ou através do chat. Compartilhe o seu tela para mostrar exatamente o que quer que eles vejam.

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Compartilhe a sua tela na sala de aula →