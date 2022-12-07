Áudio Remoto com a Splashtop
Ouça o áudio do computador remoto durante uma sessão de acesso remoto
Ouça o som de um computador remoto em tempo real no seu computador local, tablet, ou dispositivo móvel com a Splashtop.
Faça um trabalho criativo em qualquer lugar, acessando remotamente a áudio de alta qualidade da Adobe Creative Cloud ou outras ferramentas que utilizam som.
O Splashtop também suporta o Mac Remote Desktop Audio.
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Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade