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Remote desktop used in an audio studio

Áudio Remoto com a Splashtop

Ouça o áudio do computador remoto durante uma sessão de acesso remoto

Ouça o som de um computador remoto em tempo real no seu computador local, tablet, ou dispositivo móvel com a Splashtop. 

Faça um trabalho criativo em qualquer lugar, acessando remotamente a áudio de alta qualidade da Adobe Creative Cloud ou outras ferramentas que utilizam som. 

O Splashtop também suporta o Mac Remote Desktop Audio.

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