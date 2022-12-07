Transferência de arquivos com Desktop Remoto Splashtop
Transfira com segurança arquivos entre o seu dispositivo local e um computador remoto com facilidade
Você está a apenas alguns cliques de acessar qualquer arquivo no seu computador remoto.
A funcionalidade de transferência remota de arquivos da Splashtop torna simples e fácil a transferência de arquivos entre computadores, através de uma conexão remota. É mais seguro do que enviar arquivos por e-mail também.
Transfira Arquivos Através dos Seguintes Métodos
Transferência de arquivos arrasta-e-solta
Basta clicar e segurar no(s) arquivo(s) que quer transferir, arrastar da janela original do ambiente de trabalho para a tela do outro computador e largar para completar a transferência do arquivo. Você pode até transferir entre computadores Windows e Mac.
Janela de gerenciamento de arquivos
A janela do gestor de arquivos permite navegar facilmente pelas pastas de cada computador e transferir arquivos entre eles.
Transferência de arquivos copiar e colar
Copie o arquivo para a sua área de transferência, vá até a pasta do computador para a qual você quer transferir o arquivo e cole para completar a transferência. (Apenas para Windows)
Transferência de Arquivos Fora de Sessão
Transfira arquivos entre computadores sem ter que iniciar uma conexão remota.
Disponível Em Todos Os ProdutosExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade