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Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Transferência de arquivos com Desktop Remoto Splashtop

Transfira com segurança arquivos entre o seu dispositivo local e um computador remoto com facilidade

Você está a apenas alguns cliques de acessar qualquer arquivo no seu computador remoto. 

A funcionalidade de transferência remota de arquivos da Splashtop torna simples e fácil a transferência de arquivos entre computadores, através de uma conexão remota. É mais seguro do que enviar arquivos por e-mail também.

Transfira Arquivos Através dos Seguintes Métodos

  • Transferência de arquivos arrasta-e-solta

    Basta clicar e segurar no(s) arquivo(s) que quer transferir, arrastar da janela original do ambiente de trabalho para a tela do outro computador e largar para completar a transferência do arquivo. Você pode até transferir entre computadores Windows e Mac.

  • Janela de gerenciamento de arquivos

    A janela do gestor de arquivos permite navegar facilmente pelas pastas de cada computador e transferir arquivos entre eles. 

  • Transferência de arquivos copiar e colar

    Copie o arquivo para a sua área de transferência, vá até a pasta do computador para a qual você quer transferir o arquivo e cole para completar a transferência. (Apenas para Windows) 

  • Transferência de Arquivos Fora de Sessão

    Transfira arquivos entre computadores sem ter que iniciar uma conexão remota. 

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Recursos

Artigo de Suporte Splashtop: Transferência de Arquivos →

Transferência de Arquivos com Arrastar e Soltar com Splashtop →