Múltiplos utilizadores num só computador – Splashtop
Permitir que até três utilizadores acedam remotamente a um computador ao mesmo tempo.
Para acesso não supervisionado
Até três utilizadores distintos (com a mesma conta) poderão ligar-se ao computador remoto desejado, como normalmente fariam a partir da aplicação Splashtop. A partir daí, os utilizadores poderão ver o ecrã do computador remoto em tempo real e controlá-lo como se estivessem sentados à sua frente.
Para Acesso Assistido (Suporte Sob Demanda)
Até três utilizadores podem utilizar o mesmo código de sessão de 9 dígitos para se ligarem ao computador remoto.
