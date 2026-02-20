Pular para o conteúdo principal
Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Múltiplos utilizadores num só computador – Splashtop

Permitir que até três utilizadores acedam remotamente a um computador ao mesmo tempo.

Para acesso não supervisionado

Até três utilizadores distintos (com a mesma conta) poderão ligar-se ao computador remoto desejado, como normalmente fariam a partir da aplicação Splashtop. A partir daí, os utilizadores poderão ver o ecrã do computador remoto em tempo real e controlá-lo como se estivessem sentados à sua frente. 

Para Acesso Assistido (Suporte Sob Demanda)

Até três utilizadores podem utilizar o mesmo código de sessão de 9 dígitos para se ligarem ao computador remoto. 

Disponível Em

