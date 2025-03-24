Faça seu login na Splashtop usando suas credenciais de Autenticação Única
Autentique a sua conta Splashtop com a integração Single Sign-on (SSO) usando o seu ID de usuário SSO centralizado e senha. O suporte SSO está disponível para uma grande variedade de dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, e Chromebook.
Splashtop SSO Faz Uso do SAML 2.0 Standard e Integra-se com Todos os Principais Provedores de Identidade:
Proporcionando Segurança de Classe Empresarial
A Splashtop oferece segurança de classe empresarial, integrando autenticação de dispositivos e autenticação de dois fatores dentro do SSO.