Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
An IT technician using a single sign-on security system

Faça seu login na Splashtop usando suas credenciais de Autenticação Única

Autentique a sua conta Splashtop com a integração Single Sign-on (SSO) usando o seu ID de usuário SSO centralizado e senha. O suporte SSO está disponível para uma grande variedade de dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, e Chromebook.

INICIAR

Splashtop SSO Faz Uso do SAML 2.0 Standard e Integra-se com Todos os Principais Provedores de Identidade:

Microsoft Active Directory Logo
Onelogin Logo
VMware logo
Jumpcloud Logo
Okta Logo
Shibboleth Logo
Trustlogin Logo
Azure Active Directory Logo
Pass Logic Logo
IT tech using single sign on security

Proporcionando Segurança de Classe Empresarial

A Splashtop oferece segurança de classe empresarial, integrando autenticação de dispositivos e autenticação de dois fatores dentro do SSO.

Recursos

Se candidatando para um novo método SSO →

Acessar usando uma conta SSO →

Convidar uma conta SSO para a equipe →

Associar o SSO a uma equipe já existente de administração/membro →

Usando SSO e as suas limitações →

Configurando SSO com ADFS (SAML 2.0) →

Configurando SSO com Azure AD (SAML 2.0) →

Configurando SSO com Okta (SAML 2.0) →

Configurando SSO com JumpCloud (SAML 2.0) →

Disponível Exclusivamente no Splashtop Enterprise

Saiba maisTeste gratuito