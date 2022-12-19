Acesso Remoto Não Assisitdo aos Dispositivos Android

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
PC-based remote access and control of Android devices

Acesso e Suporte Remotos Autônomos para Android

Acesse e controle remotamente dispositivos Android a partir do seu PC (Windows ou Mac), iOS, ou dispositivo Android, mesmo sem a presença de um usuário final. Você pode controlar remotamente telefones e tablets Android a partir do seu computador.

Saiba maisFale Conosco

A Splashtop Oferece Várias Soluções para Acesso Não Assistido a Dispositivos Android

Para acesso remoto não supervisionado a telefones e tablets Android

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop no Local


Para acesso remoto não supervisionados a dispositivos Android robustos e IoT

  • Suporte remoto robusto e IoT Splashtop


Acesso Não Assistido a Celulares e Tablets Android

Implemente a Splashtop nos seus dispositivos Android geridos e acesse eles remotamente em qualquer momento para fornecer manutenção e suporte. A Splashtop oferece acesso remoto não assistido e suporte total de controle remoto a todos os dispositivos que usam o Android 8.0 e superior.

Assim que você tiver instalado o Splashtop Streamer nos seus dispositivos Android, você poderá iniciar uma sessão de acesso remoto a partir de qualquer computador com apenas um clique.

Disponível Em

Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.

Splashtop Enterprise

Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança

Saiba maisFale Conosco

Para Necessidades Especiais de Conformidade

Splashtop On-Prem

Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade

Saiba mais

Acesso remoto não supervisionado a dispositivos Android robustos e IoT

O Suporte Remotos de Dispositivos Robustos e IoT da Splashtop é a melhor solução se você precisar acessar, suportar e gerir remotamente dispositivos IoT a partir de qualquer lugar. Você nunca mais vai se sentir desligado do seu dispositivo IoT e dos seus dispositivos robustos.

Você pode suportar e controlar os seus dispositivos Android robustos a partir do seu computador Windows ou Mac. Os dispositivos Android robustos incluem mas não estão limitados a smartphones, tablets, dispositivos de ponto de venda, quiosques e caixas de TV.

Fabricantes de Dispositivos que Suportam o Acesso Remoto e o Controlo Remoto de Dispositivos Android com add-ons Personalizados para Splashtop Rugged e IoT

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • Sonim
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
Info icon

Saiba Mais Sobre o Acesso Remoto a Dispositivos Robustos e Iot

Fale Conosco

Recursos

Para acesso assistido e fornecer suporte ad-hoc a qualquer dispositivo Android, vê como podes fornecer suporte on-demand ao Android com a Splashtop →

Saiba mais sobre as nossas soluções OEM →

Splashtop Remote Access e Integrações Ivanti →

Android Streamer Não Assistido →