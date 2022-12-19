Acesso Remoto Não Assisitdo aos Dispositivos Android

Acesso e Suporte Remotos Autônomos para Android
Acesse e controle remotamente dispositivos Android a partir do seu PC (Windows ou Mac), iOS, ou dispositivo Android, mesmo sem a presença de um usuário final. Você pode controlar remotamente telefones e tablets Android a partir do seu computador.
A Splashtop Oferece Várias Soluções para Acesso Não Assistido a Dispositivos Android
Para acesso remoto não supervisionado a telefones e tablets Android
Splashtop Enterprise
Splashtop no Local
Para acesso remoto não supervisionados a dispositivos Android robustos e IoT
Suporte remoto robusto e IoT Splashtop
Acesso Não Assistido a Celulares e Tablets Android
Implemente a Splashtop nos seus dispositivos Android geridos e acesse eles remotamente em qualquer momento para fornecer manutenção e suporte. A Splashtop oferece acesso remoto não assistido e suporte total de controle remoto a todos os dispositivos que usam o Android 8.0 e superior.
Assim que você tiver instalado o Splashtop Streamer nos seus dispositivos Android, você poderá iniciar uma sessão de acesso remoto a partir de qualquer computador com apenas um clique.
Disponível Em
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade
Acesso remoto não supervisionado a dispositivos Android robustos e IoT
O Suporte Remotos de Dispositivos Robustos e IoT da Splashtop é a melhor solução se você precisar acessar, suportar e gerir remotamente dispositivos IoT a partir de qualquer lugar. Você nunca mais vai se sentir desligado do seu dispositivo IoT e dos seus dispositivos robustos.
Você pode suportar e controlar os seus dispositivos Android robustos a partir do seu computador Windows ou Mac. Os dispositivos Android robustos incluem mas não estão limitados a smartphones, tablets, dispositivos de ponto de venda, quiosques e caixas de TV.
Fabricantes de Dispositivos que Suportam o Acesso Remoto e o Controlo Remoto de Dispositivos Android com add-ons Personalizados para Splashtop Rugged e IoT
- Zebra
- Panasonic
- Honeywell
- Sonim
- Kyocera
- Intermec
- NextGen