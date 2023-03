Acesso Remoto Multiplataforma com a Splashtop

Acesse remotamente seu desktop no trabalho a partir do seu Chromebook, tablet ou smartphone em casa com a Splashtop.

Obtenha acesso remoto a computadores Windows, Mac e Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Obtenha acesso remoto não supervisionado a dispositivos Android usando qualquer outro dispositivo.

Obtenha acesso remoto assistido a qualquer dispositivo Windows, Mac ou Android (ou veja remotamente as telas iOS e Chrome OS) a partir de qualquer dispositivo.

Independentemente do dispositivo que você está acessando remotamente e do dispositivo a partir do qual você estás se conectando, você terá uma experiência sem falhas com ligações de alta performance, streaming e som de qualidade HD.