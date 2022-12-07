Acesso Remoto Multiplataforma com a Splashtop
Utilize qualquer dispositivo para acesso remoto
Flexibilidade Ilimitada
Acesso remoto ao seu computador de secretária no trabalho a partir do Chromebook, tablet ou smartphone em casa com a Splashtop.
Obtenha acesso remoto ao desktop remoto a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Obtenha acesso remoto não supervisionado a dispositivos Android usando qualquer outro dispositivo.
Obtenha acesso remoto assistido a qualquer dispositivo Windows, Mac ou Android (ou veja remotamente as telas iOS e Chrome OS) a partir de qualquer dispositivo.
Independentemente do dispositivo que você está acessando remotamente e do dispositivo a partir do qual você estás se conectando, você terá uma experiência sem falhas com ligações de alta performance, streaming e som de qualidade HD.
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Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade