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Using Splashtop to manage cross platform devices

Acesso Remoto Multiplataforma com a Splashtop

Utilize qualquer dispositivo para acesso remoto

Flexibilidade Ilimitada

Acesso remoto ao seu computador de secretária no trabalho a partir do Chromebook, tablet ou smartphone em casa com a Splashtop.

  • Obtenha acesso remoto ao desktop remoto a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

  • Obtenha acesso remoto não supervisionado a dispositivos Android usando qualquer outro dispositivo.

  • Obtenha acesso remoto assistido a qualquer dispositivo Windows, Mac ou Android (ou veja remotamente as telas iOS e Chrome OS) a partir de qualquer dispositivo.

Independentemente do dispositivo que você está acessando remotamente e do dispositivo a partir do qual você estás se conectando, você terá uma experiência sem falhas com ligações de alta performance, streaming e som de qualidade HD.

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Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar

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Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

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Solução de suporte remoto assistida e não assistida

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Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.

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