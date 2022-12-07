Ativação Remota com a Splashtop
Inicie o seu computador remotamente para ter acesso
Precisa Acessar Remotamente um Computador no Modo de Sono?
Com a funcionalidade de início-em-LAN remota da Splashtop, você pode iniciar remotamente o seu computador Windows ou Mac, desde que outro computador na mesma rede esteja ligado.
Você pode iniciar computadores Windows a partir de estados de desligamento, sono e hibernação, e computadores Mac a partir do estado de sono. Basta enviar um comando de despertar para o PC remoto, iniciar a conexão, e começar a usar o seu computador de trabalho remotamente em um instante.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Splashtop Remote Access
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade