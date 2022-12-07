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Ativação Remota com a Splashtop

Inicie o seu computador remotamente para ter acesso

Precisa Acessar Remotamente um Computador no Modo de Sono?

Com a funcionalidade de início-em-LAN remota da Splashtop, você pode iniciar remotamente o seu computador Windows ou Mac, desde que outro computador na mesma rede esteja ligado.

Você pode iniciar computadores Windows a partir de estados de desligamento, sono e hibernação, e computadores Mac a partir do estado de sono. Basta enviar um comando de despertar para o PC remoto, iniciar a conexão, e começar a usar o seu computador de trabalho remotamente em um instante.

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