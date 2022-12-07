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Using the chat feature in Splashtop

Chat no software de acesso remoto da Splashtop

Envie e receba mensagens de chat entre você e o usuário no computador remoto

Antes. Durante. Depois.

Envie e receba mensagens para um computador remoto antes, durante ou depois das sessões de acesso remoto.

MSPs, equipes de TI e balcões de atendimento podem usar a funcionalidade de chat para facilitar a comunicação rápida e fácil com o usuário final enquanto fornecem suporte remoto sob demanda.

Se você trabalha a partir de casa ou em viagem, a funcionalidade de chat traz uma forma conveniente de se comunicar com os usuários finais em computadores remotos.

Todas as sessões de chat estão registradas no console web da Splashtop.

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