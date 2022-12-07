Chat no software de acesso remoto da Splashtop
Envie e receba mensagens de chat entre você e o usuário no computador remoto
Antes. Durante. Depois.
Envie e receba mensagens para um computador remoto antes, durante ou depois das sessões de acesso remoto.
MSPs, equipes de TI e balcões de atendimento podem usar a funcionalidade de chat para facilitar a comunicação rápida e fácil com o usuário final enquanto fornecem suporte remoto sob demanda.
Se você trabalha a partir de casa ou em viagem, a funcionalidade de chat traz uma forma conveniente de se comunicar com os usuários finais em computadores remotos.
Todas as sessões de chat estão registradas no console web da Splashtop.
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Remote Access Pro
Acesso remoto seguro de alto desempenho para permitir o trabalho a partir de qualquer lugar
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade