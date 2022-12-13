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Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Gerenciamento de usuários e computadores na Splashtop

Gerencie e organize seus usuários e dispositivos de maneira simples

Gerir a tua conta Splashtop com vários utilizadores, dispositivos e computadores remotos é muito fácil com a Consola Web Splashtop

A Splashtop dá as ferramentas para convidar usuários, definir permissões, ajustar definições de segurança, agendar acessos, e organizar os seus usuários e computadores em grupos.

A funcionalidade de agrupamento é especialmente útil para administradores que podem ajustar as definições do usuário e do computador para grupos inteiros, e não para cada usuário individual ou computador.

Recursos de Gerenciamento

  • Convidar usuários e definir os seus papéis
  • Atribuir um método de autenticação para os usuários
  • Definindo permissões de acesso
  • Programar acesso remoto com intervalos de tempo pré-determinados
  • Gerenciar os dispositivos que você e seus usuários estão usando para acessar os computadores da sua conta remotamente
  • Acessar o histórico de sessão e as atividades da sua conta
  • Alterne ferramentas de segurança e recursos disponíveis
  • Gerir controles de características granulares (apenas no Enterprise)

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Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

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