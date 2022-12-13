Gerenciamento de usuários e computadores na Splashtop
Gerencie e organize seus usuários e dispositivos de maneira simples
Gerir a tua conta Splashtop com vários utilizadores, dispositivos e computadores remotos é muito fácil com a Consola Web Splashtop
A Splashtop dá as ferramentas para convidar usuários, definir permissões, ajustar definições de segurança, agendar acessos, e organizar os seus usuários e computadores em grupos.
A funcionalidade de agrupamento é especialmente útil para administradores que podem ajustar as definições do usuário e do computador para grupos inteiros, e não para cada usuário individual ou computador.
Recursos de Gerenciamento
- Convidar usuários e definir os seus papéis
- Atribuir um método de autenticação para os usuários
- Definindo permissões de acesso
- Programar acesso remoto com intervalos de tempo pré-determinados
- Gerenciar os dispositivos que você e seus usuários estão usando para acessar os computadores da sua conta remotamente
- Acessar o histórico de sessão e as atividades da sua conta
- Alterne ferramentas de segurança e recursos disponíveis
- Gerir controles de características granulares (apenas no Enterprise)
Disponível EmExplore Todos os Produtos
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Para Necessidades Especiais de Conformidade
Splashtop On-Prem
Acesso e suporte remoto auto-hospedado para satisfazer os seus requisitos de segurança e conformidade