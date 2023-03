Gerenciamento de usuários e computadores na Splashtop

A Splashtop dá as ferramentas para você convidar usuários, definir permissões, ajustar definições de segurança, agendar acessos, e organizar os seus usuários e computadores em grupos.

A funcionalidade de agrupamento é especialmente útil para administradores que podem ajustar as definições do usuário e do computador para grupos inteiros, e não para cada usuário individual ou computador.