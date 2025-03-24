Schedule Remote Computer Access using Splashtop

Agendando um acesso remoto com a Splashtop
Para que alunos acessem computadores do campus remotamente durante intervalos de tempo programados
Agende as horas de laboratório abertas e sessões de laboratório especializadas onde diferentes grupos de estudantes podem aceder remotamente ao mesmo laboratório de computadores com a Splashtop.
Utilize um console de administração centralizada para configurar, gerenciar e monitorar um horário que permita o acesso a computadores permitidos no local em horários pré-determinados.
Dê acesso temporário ou restrito aos empregados e gerencie os turnos de empregados.
Utilize configurações flexíveis, como a capacidade de forçar os usuários a desconectarem-se de computadores remotos quando o horário programado terminar. Ou o "exclusivo modo" que impede que usuários remotos se conectem quando alguém está a usar o computador fisicamente.
Do Nosso Cliente Feliz
Ser capaz de agendar o acesso a laboratórios de informática remotos mudou o jogo. Estamos entusiasmados com o facto de, com a Splashtop, termos agora as ferramentas para lidar com tudo o que o ensino superior e o ensino básico e secundário precisam para um semestre de aprendizagem remota bem sucedido. Temos os horários todos definidos e estamos prontos para rodar.
Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicações, Faculdade de Belas, Artes Performativas e de Comunicação, Wayne State University