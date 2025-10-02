適切なリモートアクセスソリューションを選ぶことは、ITチーム、リモートワーカー、ハイブリッドおよびリモート環境をサポートする企業にとって重要です。LogMeInはこの分野で長らく知られた名前ですが、多くのユーザーがコストの上昇と継続的なセキュリティの懸念からその価値を再考しています。
この記事では、LogMeInとは何か、その主な機能、価格、リスクを探り、なぜ多くの組織がSplashtopのような安全でコスト効果の高い代替手段に切り替えているのかを説明します。
LogMeInとは
LogMeInは、ユーザーがインターネットを介してコンピュータに接続し、制御することを可能にするリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアです。これは、ITチーム、ビジネスプロフェッショナル、リモートワーカーがシステムにアクセスしたり、ファイルを転送したり、物理的に存在しなくても技術サポートを提供するためによく使用されます。
LogMeInは実際には何に使われるのか？通常、コンピュータへのリモートアクセス、ITサポートの提供、ファイル転送、トラブルシューティングの支援に使用されます。ITプロフェッショナルは、現場にいなくてもシステムを維持したり、エンドユーザーをサポートするためにしばしば利用します。リモ��ートアクセス分野で長年のプレイヤーである一方で、コストの上昇、インターフェースの複雑さ、最近のセキュリティ問題に対する懸念から、多くの企業がよりシンプルで手頃な代替案を求めています。
LogMeInの主な機能
LogMeInは、リモートワークとIT管理をサポートするために設計されたいくつかのコア機能を提供します。これには以下が含まれます:
ファイル転送: ユーザーはサードパーティのサービスを必要とせずにローカルとリモートのマシン間でファイルを転送できます。
マルチモニターサポート: リモートコンピュータが複数のモニターを使用している場合、LogMeInはユーザーがセッション中にそれらを表示および切り替えることを可能にします。
リモート印刷: この機能により、ユーザーはリモートコンピュータからローカルプリンターにドキュメントを印刷でき、外出先でのファイルアクセスに便利です。
セッション録画: セッションは、文書化、トレーニング、または監査の目的で録画できます。
ユーザー管理: 管理者はアクセス権を管理し、ユーザーをグループに整理して、より良いコントロールと可視性を確保できます。
Wake-on-LANと再起動オプション: LogMeInは、スリープ中のデバイスを起動し、リモートで再起動することをサポートしており、システムメンテナンスに役立ちます。
これらの機能は機能的ですが、リモートアクセス分野ではかなり標準的です。次のセクションでは、LogMeInのセキュリティがどのように比較されるか、そ��してなぜ多くのユーザーがSplashtopのような代替ソリューションに移行しているのかを探ります。
LogMeInのセキュリティ懸念: 潜在的なリスクの特定
リモートアクセスソリューションを選択する際には、セキュリティが重要です。現在GoToブランドで運営されているLogMeInは、注意を要するいくつかのセキュリティ上の課題に直面しています。
2022年のデータ侵害とその影響
2022年後半、LogMeInの親会社であるGoToは、重大なセキュリティ侵害を経験しました。攻撃者はサードパーティのクラウドストレージサービスにアクセスし、暗号化されたバックアップを流出させ、場合によってはそれを保護する暗号化キーも流出させました。漏洩したデータは製品によって異なりますが、アカウントのユーザー名、ソルトとハッシュ化されたパスワード、多要素認証（MFA）設定の一部、および製品ライセンス情報が含まれていました。
GoToはデータの暗号化された性質が保護の層を提供すると述べましたが、一部のバックアップの暗号化キーの露出は、潜在的な不正アクセスについての懸念を引き起こしました。
過去の脆弱性
2022年のインシデントを超えて、LogMeInのLastPassパスワードマネージャーはiOSアプリケーションでセキュリティ脆弱性に直面しました。特に、CVE-2020-35207とCVE-2020-35208は、PINおよびパスワード認証メカニズムがランタイム操作を通じて回避される可能性がある問題を強調しました。これらの脆弱性は、ジェイルブレイクされたデバイスを必要とし、脅威モデルの範囲外であるとベンダーが主張しているにもかかわらず、厳格なセキュリティプラクティスの重要性を強調しています。
これらのインシデントは、組織がリモートアクセスソリューションのセキュリティフレームワークを批判的に評価する必要性を強調しています。
LogMeInの価格設定がユーザーとビジネスに与える影響
年々、LogMeInは製品ライン全体で顕著な価格上昇を実施しており、個人や企業に影響を与えています。
LogMeIn Pro: 個人プランは年間$349.99で、最大2台のコンピュータにアクセスできます。これは過去数年からの大幅な増加を示しています。例えば、2017年には同じプランが年間$249.99で提供されており、40%の上昇を示しています。
LogMeIn Central: 複数のエンドポイントを管理するITプロフェッショナル向けに設計されており、25台のコンピュータに対して年間$960から始まります。ウイルス対策管理や自動化ツールなどの追加機能は、追加費用がかかるアドオンを通じて利用可能です。
LogMeIn Rescue: ITサポートチームを対象としたこのソリューションは、年間¥175,000から始まります。モバイルデバイスのサポートには、年間¥60,000の追加のモバイルサポートアップグレードが必要です。
これらの価格構造は、多くのユーザーにLogMeInのサービスが提供する価値を再評価させ、特に同様の機能をより競争力のある価格で提供する代替ソリューションと比較した場合にそうです。
なぜSplashtopがLogMeInの最も安全で手頃な代替手段なのか
リモートアクセスソリューションを比較する組織にとって、Splashtopは、LogMeInの代わりとして非常に安全で信頼性が高く、予算に優しい選択肢として際立っています。企業向けのセキュリティ機能、強力なパフォーマンス、柔軟な価格設定を提供し、隠れたコストや不要な複雑さはありません。
データを安全に保つセキュリティ機能
Splashtopはセキュリティをコアの優先事項として構築されました。データプライバシー、無許可アクセス、コンプライアンスを懸念する企業は、プラットフォームの多層的なセキュリティアプローチを評価するでしょう。
256ビットAES暗号化 – すべてのリモートセッションとデータ転送が不正な傍受から保護されることを保証します。
TLSプロトコル – インターネット上での安全な通信を提供し、攻撃に対する脆弱性を減少させます。
2段階認証 (2段階認証) – ログイン時に追加の確認ステップを追加し、資格情報に基づく攻撃のリスクを軽減します。
デバイス認証 – 事前承認されたデバイスのみがシステムにアクセスでき、企業ネットワークをさらに保護します。
自動セッションタイムアウトとログ記録 – リモートセッション中のユーザー活動への制御と可視性を強化します。
これらの機能は、Splashtopがデータ保護が不可欠な医療、教育、金融などの業界のセキュリティニーズを満たすことを保証します。
透明で手頃な価格設定
急激で予測不可能な価格上昇で批判されているLogMeInとは異なり、Splashtopは明確で競争力のある価格設定を提供しています。
Splashtopに切り替えることで、年間70%以上の節約が可能です—品質や機能を犠牲にすることなく。そして、LogMeInはモバイルサポートやリモート印刷のようなアドオンに追加料金を課すことが多いですが、Splashtopはこれらを基本プランに含めています。
追加料金なしのフル機能のリモートアクセス
Splashtopは、リモートワーカーやITチームが必要とするすべての基本機能を提供します。
高性能リモートアクセス – 低帯域幅接続でも遅延が少なく、迅速で応答性の高いセッション。
クロスプラットフォームサポート – Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chromebooksで動作します。
– リモートコンピュータからローカルプリンターにドキュメントを印刷します。
ファイル転送 – サードパーティツールを必要とせずにデバイス間でファイルを安全に転送します。
マルチモニターサポート – リモートマシン上で複数のモニターを簡単に切り替えます。
セッション録画 – コンプライアンス、監査、またはトレーニングの目的でリモートセッションを録画します。
これらのツールは、競合他社が高価な「高度な」プランにバンドルするのとは異なり、Splashtopには標準で付属しています。
世界中のユーザーに信頼されている — そのレビューが証明しています
Splashtopは、幅広い業界のITプロフェッショナルやビジネスユーザーから優れた評価を得ています。Capterra、Trustpilot、Gartner Peer Insightsなどのプラットフォームで一貫して高評価を得ており、ユーザーがSplashtopの使いやすさ、信頼性、手頃な価格を評価していることが明らかです。
LogMeInから切り替えた後の顧客の声はこちらです：
「以前LogMeInを使用していました。Splashtopははるかに安価で、ユーザーを�マシンに制御されたアクセスで設定するのが簡単です。セッションと履歴ログがあるのが好きです。これらは非常に役立ちました。」— David Bakker, Hendrik's Greenhouses
Splashtopは、そのパフォーマンス、セキュリティ、顧客満足度で数々の業界賞を受賞しています。受賞歴と認定の完全なリストをこちらでご覧いただけます。
Splashtopを体験してください — 最良のLogMeIn代替
より安全で、手頃な価格で、ユーザーフレンドリーなリモートアクセスまたはリモートサポートソリューションをお探しですか？Splashtopは、LogMeInが提供するすべての機能を備え、さらに多くの機能を、コストの一部で提供します。強力な機能、強力なセキュリティ、トップクラスの顧客満足度を備え、あらゆる規模のビジネスにとって賢明な選択です。
比較してみたいですか？SplashtopとLogMeInの違いについては、この詳細な比較をご覧ください。
準備はできましたか？無料トライアルに今すぐサインアップ。