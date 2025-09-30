メインコンテンツへスキップ
LogMeIn Rescue 価格比較

Splashtop リモートサポートを選ぶと、LogMeIn Rescueに比べてサブスクリプションコストを最大80％以上節約できます。Splashtop リモートサポートは、コンピュータ、タブレット、モバイルデバイスへのオンデマンドリモートサポートに最適なソリューションです。

LogMeIn Rescueは、必要なときにお客様のデバイスに有人アクセスを提供するために設計されたオンデマンドリモートサポートツールです。同様に、Splashtop リモートサポートは、オンデマンドでお客様のコンピュータやモバイルデバイスに有人アクセスを提供し、必要なときにすぐにリモートサポートを行うことができます。

では、どのソリューションがあなたに最適ですか？こちらは、LogMeIn RescueとSplashtop リモートサポートの価格と機能の比較です。

Splashtop リモートサポート vs LogMeIn Rescue Pricing

以下の表で最初に気づく大きな2つのことがあります。First, Splashtop リモートサポート starts at ¥3,400/month, while LogMeIn Rescue starts at ¥14,583/month. それは年間$1,000以上の差があります（どちらのプランも年払いです – LogMeIn Rescueは¥175,000、Splashtop リモートサポートは¥40,800/年）。

次に、Splashtop リモートサポートにはモバイルデバイス（iOSとAndroid）へのリモートアクセスが無料で含まれていることがわかります。LogMeIn Rescueでは、モバイルデバイスをサポートするために、Mobile Support Upgradeに月額¥50,000、または年間¥60,000を追加で支払う必要があります。

Splashtop リモートサポート vs LogMeIn Rescue: 機能と価値

Splashtop リモートサポート and LogMeIn Rescue have significant differences in flexibility, pricing, and overall value.

両方のソリューションは、無人リモートアクセス、マルチモニターサポート、ファイル転送、リモート印刷、セッションログ、セッション内チャットを提供します。しかし、これらの機能がSplashtop リモートサポートでは標準である一方、LogMeIn Rescueはモバイルデバイスサポートのような機能を高価なアドオンの背後に隠しています。Splashtopでは、AndroidおよびiOSデバイスのサポートが追加料金なしで含まれています。

Splashtopは、詳細なデバイスのグループ化とユーザー承認設定も可能にし、多数のエンドポイントを管理しやすくしています。Rescueは強力なライブサポートツールを提供しますが、組み込みのエンドポイントモニタリング、パッチ管理、デバイスの健康アラートが欠けています。対照的に、SplashtopユーザーはAutonomous Endpoint Management (AEM)を追加して、デバイスを積極的に監視および維持することができます。

柔軟性と手頃な価格の両方を備えた信頼性のあるリモートアクセスを必要とするチームにとって、Splashtop リモートサポートは全体的により多くの価値を提供します。

LogMeIn Rescue vs Splashtop リモートサポート Summary

価格を比較すると、全く違います。初期価格では、Splashtop リモートサポートはLogMeIn Rescueよりも約85%安価です。上述したように、たとえ1ユーザーライセンスだけを購入しても、LogMeIn RescueはSplashtopリモートサポートよりも1年間で1,000ドル以上高くなります。

複数の同時接続ユーザーが必要で複数のライセンスを購入する必要がある場合、Splashtop リモートサポートとLogMeIn Rescueの価格差はどんどん大きくなります。

また、LogMeIn RescueでiOSおよびAndroidタブレットやスマートフォンにアクセスするには、Mobile Support Upgradeを購入する必要があることも述べました。Splashtop リモートサポートを使用すると、追加料金なしでモバイルデバイスをサポートできます。モバイルサポートアップグレードが含まれており、Splashtop リモートサポートの開始価格はLogMeIn Rescueの開始価格よりもほぼ90%安いです。

機能に関して言えば、Splashtop リモートサポートにはLogMeIn Rescueに見られるすべてのトップ機能が備わっています。デバイス間でのドラッグ＆ドロップによるファイル転送、SOSアプリのカスタムブランド化、エンドユーザーとの画面共有、チャットなどが可能になります。

これらすべての理由から、Splashtop リモートサポートは最高のLogMeIn Rescue alternativeです。

結論として：

  • LogMeIn RescueとSplashtop リモートサポートはどちらも有人リモートサポートソリューションです。

  • Splashtop リモートサポートは、LogMeIn Rescue よりも最大90%安価です

  • Splashtop リモートサポート lets you provide support to iOS and Android devices for free, LogMeIn Rescue charges ¥60,000/year for a Mobile Support Upgrade add-on

  • Splashtop リモートサポート and LogMeIn Rescue have the same top features.

Splashtop リモートサポートを選ぶことで、より多くのメリットを得ましょう

Splashtop リモートサポートは、ヘルプデスクやサポートチームが、必要なときにすぐに顧客にリモートサポートを提供したい場合に最適です。事前インストールは不要です。技術者は、簡単なセッションコードで顧客のデバイスに接続できます。Windows、Mac、iOS、Androidデバイスを無制限にサポートします。お気に入りのPSAチケットツールとリモートサポートを統合します。詳細はこちらまたは14日間の無料トライアルを今すぐ開始してください。クレジットカードやコミットメントは不要です。

