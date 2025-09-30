AnyDeskは、リモートワーク、ITサポートなど、さまざまなユースケースに対応したリモートアクセスソリューションを提供しています。しかし、それは利用可能な最高のリモートアクセスプログラムですか？
AnyDeskの最大の欠点の一つは高価であることです。AnyDeskは、あなたのユニークな使用ケースに合わせたパッケージを提供しないかもしれません。
AnyDeskの代替リモートデスクトップソフトウェアを見つけることは、リモートアクセスの特定のニーズと要件を満たすために最適なソリューションを確保するために重要です。ここでは、AnyDeskのようなトッププログラムの概要（およびどれが最適か）を紹介します：
AnyDeskの代替が必要な理由は何ですか？
AnyDeskは、リモートアクセスのニーズに影響を与える可能性のある特定の制限を提示する場合があります。これらの欠点を特定することで、代替案が要件により適しているかどうかを判断するのに役立ちます。
高コスト
AnyDeskの顕著な問題の一つは、そのコスト構造です。サ�ブスクリプションプランは、特にスケールが必要なビジネスや複数のユーザーがいる場合には、非常に高価になることがあります。この高コストは予算を圧迫し、特定のニーズに合ったプランを選ぶ際の柔軟性を低下させる可能性があります。
この問題に対処し、より良い価値を提供する代替案を探ることが重要です。Splashtopのようなソリューションは、より包括的な機能を低コストで提供し、効果的で経済的なリモートアクセスソリューションを求める人々にとって堅牢なオプションを提供します。
AnyDeskのようなソフトウェアを選ぶ際に考慮すべき点
AnyDeskの代替案を評価する際には、リモートアクセス体験を向上させるための重要な要素を特定することが重要です。ここに考慮すべき重要な基準があります：
コスト効果: 潜在的な代替案の価格構造を評価します。AnyDeskと比較して、より低コストで包括的な機能セットを提供するソフトウェアを探します。予算に合致し、リモートアクセスの要件を満たすサブスクリプションプランを検討してください。
機能セット：異なるリモートアクセスソリューションが提供する機能を比較します。ソフトウェアには、ファイル転送、リモート印刷、マルチユーザーアクセス、リモートウェイクなどの基本機能が含まれていることを確認してください。高精細ストリーミングや強力なセキュリティ対策などの高度な機能も重要です。
互換性: ソフトウェアが�さまざまなオペレーティングシステムやデバイスと互換性があるか確認してください。多用途なソリューションは、Windows、Mac、Linux、iOS、Android、その他のプラットフォームをサポートし、使用するデバイスからシームレスにアクセスできるようにする必要があります。
パフォーマンス and Reliability: ソフトウェアのパフォーマンスと信頼性を評価する。高速接続、低遅延、最小限のダウンタイムを提供するソリューションを探してください。パフォーマンスは、生産性を維持し、スムーズなリモート体験を確保するために重要です。
ユーザーエクスペリエンス: ソフトウェアが提供する使いやすさとユーザーエクスペリエンスを考慮してください。直感的なインターフェースと簡単なセットアッププロセスは、リモート操作の効率に大きな影響を与え、学習曲線を減少させることができます。
セキュリティ: ソフトウェアがデータとプライバシーを保護するための強力なセキュリティ機能を提供していることを確認してください。リモートセッションを保護するために、暗号化、セキュアな認証、その他のセキュリティ対策を提供するソリューションを探してください。
サポートとスケーラビリティ: 利用可能なカスタマーサポートオプションとソフトウェアのスケーラビリティを評価してください。信頼できるカスタマーサポートと、ニーズの成長に応じてソリューションを拡張する能力は、効果的なリモートアクセスを維持するために不可欠です。
これらの要因に�焦点を当てることで、ニーズを満たすだけでなく、全体的なリモートワーク体験を向上させるリモートアクセスソリューションを選択することができます。
10 Best Apps Like AnyDesk
1. Splashtop
Splashtopは、AnyDeskのようなファイル転送やリモート印刷などの機能を提供するリモートデスクトップソフトウェアです。また、マルチユーザーリモートアクセス、リモートウェイク、高性能なメディアコンテンツのストリーミングなどの追加機能も提供しています。Splashtopは、Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chrome OSを含む複数のオペレーティングシステムと互換性があります。
SplashtopをAnyDeskと比較した際の違いは価格です。SplashtopとAnyDeskの価格を比較すると、Splashtopはサブスクリプションコストを最大40％以上節約できます！
Splashtopは、サードパーティのレビューサイトでより高い評価を得ており、最近TrustRadiusによってリモートアクセス＆サポートのリーダーとして認識されました。TrustRadiusはSplashtopをBest Value、Best Relationship、Best Feature Set、そしてBest ソフトウェアに選びました。
これらの理由から、SplashtopはベストAnyDesk代替です。
2. TeamViewer
TeamViewerはAnyDeskと非常に似ており、より高度な機能を提供しています。しかし、TeamViewerは一般的に商業利用においてAnyDeskよりも高価です。TeamViewerの価格�プランはデバイスとユーザーの数に基づいており、より大きなチームや組織に適しています。
しかし、AnyDeskは依然として高価な選択肢であり、ほとんどのユーザーには理想的ではありません。そのため、Splashtopは依然として最高のAnyDeskの代替品です。
3. Chrome リモートデスクトップ
Chrome リモートデスクトップ は、Google が提供するリモートデスクトップソフトウェアで、ユーザーが Chrome ブラウザを通じてコンピュータにリモートアクセスできるようにします。 Chrome リモートデスクトップは無料のアプリですが、デバイスのサポート、機能、セキュリティの面で大きく欠けています。
Chrome リモートデスクトップはChromeブラウザを通じてのみ使用でき、両方のコンピュータが同じGoogleアカウントにサインインしている必要があります。これにより、アカウント情報を共有する複数のユーザーがいる場合、セキュリティの問題が発生する可能性があります。また、リモートアクセスソフトウェアに一般的に見られる多くの基本機能が欠けており、リモートワークには理想的ではありません。
4. RemotePC
RemotePCはAnyDeskに似ていますが、Enterpriseプランを購入しない限り、多くの機能（リモート再起動、ユーザー管理、グループ化など）が欠けています。RemotePCは基本的なリモートアクセスソフトウェアオプションであり、初年度の割引が終了すると高価になります。
RemotePCとAnyDeskの両方を検討している場合は、Splashtopを選ぶのがより良い選択です。
5. Zoho Assist
Zoho Assistは、小規模ビジネスやヘルプデスク��に人気のクラウドベースのリモートサポートツールです。それは無人アクセス:とZohoエコシステム内での統合を提供しますが、高度な機能はしばしば上位プランを必要とします。Splashtopと比較して、Zoho Assistはパフォーマンスやプラットフォームサポートの面で制限がある場合があります。Splashtopは、より高速なリモートセッション、エンタープライズグレードのセキュリティ、オプションのエンドポイント管理を提供し、ITサポートとアクセスのニーズをカバーします。
6. AirDroid リモートサポート
AirDroid リモートサポート focuses on mobile and Android devices, making it a niche tool for teams managing smartphones or tablets. 便利なリモートコントロール機能を提供しますが、デスクトップサポートも必要とする組織にはカバー範囲が狭いです。SplashtopはWindows、macOS、Linux、iOS、Android、Chromebooksをサポートしており、ITチームに1つのソリューションで完全なクロスプラットフォームカバレッジを提供します。
7. Parsec
Parsecは、ゲームやデザインアプリケーションの低遅延ストリーミングでクリエイティブな人々の間で人気です。個々のユーザーには適していますが、集中管理、コンプライアンス、エンドポイントパッチなどの広範なITサポート機能が欠けています。SplashtopはParsecの高性能ストリーミングに匹敵し、ITチームが必要とするエンタープライズコントロール、セキュリティ認証、および統合も提供します。
8. AnyViewer
AnyViewerは、個人の接続や小規模チームでよく使用される軽量の無料リモートデスクトップツールです。設定は簡単ですが、機能セットは限られており、エンタープライズセキュリティや管�理機能は少ないです。Splashtopは、エンタープライズグレードのセキュリティ標準（ISO 27001、SOC 2、HIPAA準拠）と、あらゆる規模のチームに対応する柔軟なライセンスを追加しながら、同じシンプルさを提供します。
9. LogMeIn
LogMeInは長年にわたり有名なリモートアクセスツールですが、多くのユーザーが高コストと複雑なライセンスを報告しています。信頼性のある接続を提供しますが、統合されたエンドポイント管理やアドオンの柔軟性が欠けています。Splashtopは、より現代的な機能、強力なセキュリティコンプライアンス、低価格を提供し、リモートアクセス以上を求める企業にとってコスト効果の高いアップグレードとなります。
10. GoToMyPC
GoToMyPCは基本的なリモートデスクトップアクセスを提供し、シンプルな接続を必要とする個人や小規模ビジネスによく使用されます。しかし、機能の制限や古いインターフェースが、エンタープライズのニーズには魅力を欠くことがあります。Splashtopは、リモートサポート、セッション録画、Splashtop AEMによるリアルタイムパッチなどのオプションのアドオンといった高度なオプションと使いやすさを組み合わせています。
SplashtopがAnyDeskのような他のアプリと異なる点は何ですか？
リモートアクセスツールを比較する際、多くの代替案は軽量なアクセス、モバイルデバイスのカバレッジ、またはクリエイティブなストリーミングのいずれかの強みに焦点を当てています。Splashtopはこれらすべての機能を一つの安全でコスト効果の高いプラットフォームにまとめています：
高性能な接続は4Kストリーミングと低遅延を実現し、Splashtopはクリエイティブなプロフェッショナルやハイブリッドワークフォースに最適です。
Windows、macOS、Linux、iOS、Android、Chromebooksのクロスプラットフォームサポート、特定のオペレーティングシステムに特化したツールとは異なります。
エンタープライズグレードのセキュリティには、SOC 2、ISO 27001、HIPAA準拠の準備、MFA、SSO/SAML、セッションログなどの機能が含まれます。
個人およびビジネス向けの柔軟なプランで、LogMeInやGoToMyPCのような従来のツールと比較して、低価格で予測可能な価格設定を提供します。
オプションのアドオンには、リアルタイムパッチング用のSplashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)、BitdefenderによるSplashtop Antivirus、リモートガイダンス用のSplashtop ARがあります。
これらの利点により、Splashtopは単なるAnyDeskの代替品ではなく、個人、プロフェッショナル、または企業のニーズに応じてスケールできる未来対応のソリューションとなります
Splashtopに切り替え: より良いパフォーマンス、より高いセキュリティ、そしてより大きな価値
上記のように、SplashtopはAnyDeskのようなアプリの中で最も優れており、すべてのトップ機能、より良いパフォーマンス、より高いセキュリティを提供し、最大40％以上の節約でより良い価値を提供します！
Splashtopを無料で試して、ユーザーがサードパーティのレビューサイトでAnyDeskよりも高く評価している理由を確認してください。