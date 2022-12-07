メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Splashtop でのリモートデスクトップファイル転送

ローカルデバイスとリモートコンピュータ間でファイルを安全かつ簡単に転送できます

数回クリックするだけで、リモート コンピューター上の任意のファイルにアクセスできます。

Splashtopのリモート デスクトップ ファイル転送機能を使用すると、リモート接続を介してコンピュータ間でファイルを簡単かつ簡単に転送できます。 電子メールでファイルを送信するよりも安全です。

次の方法でファイルを転送する

  • ドラッグアンドドロップによるファイル転送

    転送したいファイルをクリックしたまま、元のデスクトップウィンドウから他のコンピュータの画面にドラッグしてドロップするだけで、ファイル転送が完了します。Windows と Mac コンピューター間で転送することもできます。

  • ファイルマネージャーウィンドウ

    ファイル マネージャー ウィンドウを使用すると、各コンピューター上のフォルダーを簡単に移動し、フォルダー間でファイルを転送できます。

  • コピー＆ペーストによるファイル転送

    ファイルをクリップボードにコピーし、転送先のコンピューターのフォルダーに移動して貼り付けると、転送が完了します。（Windowsのみ）

  • オフセッションファイル転送

    リモート接続を開始する必要なく、コンピューター間でファイルを転送します。

すべての製品で利用可能

すべての製品を見る

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

安全な高性能リモートアクセスにより、どこからでも作業可能

詳細はこちら無料トライアル

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。エンドポイント管理はアドオンとして利用できます。

Splashtop Remote Support

有人および無人リモートサポートソリューション

詳細情報無料トライアル

SRS Premium

リモートアクセスとサポート、エンドポイントの監視と管理

詳細情報お 問い合わせ

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

詳細はこちらお問い合わせ

特別なコンプライアンスニーズに対応

Splashtop On-Prem

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます

詳細はこちら

リソース

Splashtopサポート記事: ファイル転送 →

Splashtop のクロスプラットフォーム ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送 →

Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。