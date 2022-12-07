Splashtop でのリモートデスクトップファイル転送
ローカルデバイスとリモートコンピュータ間でファイルを安全かつ簡単に転送できます
数回クリックするだけで、リモート コンピューター上の任意のファイルにアクセスできます。
Splashtopのリモート デスクトップ ファイル転送機能を使用すると、リモート接続を介してコンピュータ間でファイルを簡単かつ簡単に転送できます。 電子メールでファイルを送信するよりも安全です。
次の方法でファイルを転送する
ドラッグアンドドロップによるファイル転送
転送したいファイルをクリックしたまま、元のデスクトップウィンドウから他のコンピュータの画面にドラッグしてドロップするだけで、ファイル転送が完了します。Windows と Mac コンピューター間で転送することもできます。
ファイルマネージャーウィンドウ
ファイル マネージャー ウィンドウを使用すると、各コンピューター上のフォルダーを簡単に移動し、フォルダー間でファイルを転送できます。
コピー＆ペーストによるファイル転送
ファイルをクリップボードにコピーし、転送先のコンピューターのフォルダーに移動して貼り付けると、転送が完了します。（Windowsのみ）
オフセッションファイル転送
リモート接続を開始する必要なく、コンピューター間でファイルを転送します。
