LogMeIn Centralの価格上昇と比較

LogMeInは、LogMeIn Central製品の価格を引き上げ、価格モデルを変更しました。この新しいモデルでは、LogMeIn CentralはSplashtop リモートサポートと比較して非常に高価になります。Splashtop リモートサポートとLogMeIn Centralの価格比較を見て、Splashtopがどのように50％以上の節約をもたらすかをご覧ください。

LogMeIn Centralの価格はどのように変わりましたか？

LogMeInは、3つのLogMeIn Centralパッケージ（Basic、Plus、Premier）を廃止し、LogMeIn「Base Plan」として3つのオプションのアドオンをユーザーが個別に購入できるようにしました。ベースプランは25台のコンピュータで$960/年から始まります。

機能を比較すると、新しいベースプランには、旧LogMeIn Central BasicおよびPlusパッケージに含まれていた機能が含まれています。これは、新しいモデルが旧Basicパッケージを購入した顧客の価格を引き上げることを意味します。

以前のLogMeIn Central Premierパッケージに含まれていた機能は、顧客が別々に購入する必要がある3つの追加機能に分割されました。各パッケージは$540/年、または25台のコンピュータに対して$564/年から始まり、コンピュータの数が多いほど追加機能の価格が高くなります。これは、旧LogMeIn Central Premierパッケージに含まれていたすべての機能を望む人にとって、かなりの価格上昇となります。

LogMeIn Central vs. Splashtop リモートサポート Cost Comparison

同様の機能を持つオプションを比較すると、Splashtop リモートサポートはLogMeIn Centralと比べて50%から80%以上の節約が可能です。ほとんどの場合、Splashtopを選ぶことで年間数千ドルを節約できます

言うまでもなく、Splashtop リモートサポートは一貫して高速な接続を提供する高パフォーマンスのリモートアクセスを提供し、常に最高のリモートサポートツールの一つとして評価されています。

なぜSplashtopが最高のLogMeIn Centralの代替であるかの比較を見てください。

LogMeIn Central Base Planの同じトップ機能が欲しい場合

With Splashtop リモートサポート, you’ll get all the same top features found in the Base Plan, including ファイル転送, chat, リモート印刷, リモートウェイク, remote reboot, user management, grouping, マルチモニター対応, and more. しかし、LogMeIn Centralを選ぶよりも最大40%以上の節約が可能です。

LogMeIn Centralのように、Splashtop リモートサポートはアクセスが必要なコンピュータの数に基づいて価格が設定されています。LogMeIn Central Base Planで見つかる同じトップ機能を取得したい場合のSplashtopでの価格を確認するには、以下の表をご覧ください。

ご覧の通り、サポートが必要なコンピュータの数に関係なく、LogMeInではなくSplashtopを選ぶことで節約できます。Splashtop リモートサポートを今すぐ無料トライアルで試すことができます。

Splashtop リモートサポート: MSPやITチームのためのITオペレーションの簡素化

Splashtop リモートサポート は、クライアントのコンピュータに無人アクセスしてメンテナンスやサポートを提供する必要があるMSPsやITプロフェッショナルに最適なソリューションです。これは、リモートサポートツールに必要な主要な機能を備え、追加のユーザーおよびコンピュータ管理ツールを含んでいます。

Splashtop リモートサポートが低コストで高い価値を提供する方法

私たちには、顧客に公正な価格で最高のリモートアクセスとリモートサポートソリューションを作成するために努力するチームがあります。私たちのソリューションは、マーケティングにかける費用を抑え、満足した顧客が口コミで広めてくれることに頼っているため、コストが低くなっています。ご支援ありがとうございます。

Splashtopの無料トライアルを始めて、IT予算を取り戻しましょう

