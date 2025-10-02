Jerry Hsieh は、Splashtop Inc. のセキュリティとコンプライアンス担当副社長を務めています。Jerry は、システム、ネットワーク、データセンター管理において 20 年以上のキャリアを持つ、経験豊富な IT プロフェッショナルです。SOC2、SOX404、HIPAA、COSOなどのコンプライアンスフレームワークに精通しています。ジェリーは、グローバルエンジニアリング管理において確かな実績を持ち、複数のタイムゾーンやオフショアサイトにまたがる部門横断的なチームを率いています。ジェリーは、最先端のテクノロジーを設定し、IT 運用を最適化し、規制遵守を確保する実証済みの能力を備えた結果重視のリーダーです。