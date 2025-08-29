メインコンテンツへスキップ
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
2025年 LogMeIn ベスト代替ソリューション

Splashtopを選択すると最大80％のコスト削減が可能

A person using Splashtop rather than LogMeIn on a table to remotely access a computer

LogMeIn から Splashtop への切り替えを検討する理由

LogMeIn Pro、LogMeIn Central、または LogMeIn Rescue よりも優れた代替品が必要ですか?

何千もの企業、 MSPs、個人がすでに LogMeIn から Splashtopに切り替えており、その理由を理解するのは難しくありません。

  • Splashtop は、 リモートアクセス ソリューションを最高の価値で提供し、 LogMeInと比較して年間最大 80% 節約できます。 Splashtop と LogMeIn の価格比較をご覧ください。

  • Splashtop は、毎秒40フレームの4Kストリーミングで、安全でパフォーマンスの高いリモート接続を提供します

  • Splashtop は生産性を最大化し、100,000 を超えるエンドポイントを簡単にサポートします。
    シームレスなリモートワークのためのトップレベルのツールと機能の包括的なスイートを提供

  • Splashtopには、リモートで作業するためのすべてのトップツールと機能が付属しています

  • Splashtop は、サードパーティのレビュアーやピアツーピアのレビューサイトから最高の顧客満足度評価を獲得しています

LogMeIn の代替手段を選択する: Splashtop ソリューションの詳細を見る

LogMeIn Proの代替

Splashtop Remote Access

¥825から開始

どのデバイスからでも、コンピューターにリモートでアクセスできます。ユーザーの在宅勤務を可能にしたい個人や企業に最適です。 (LogMeIn Pro の価格比較)

LogMeIn Rescueの代替

Splashtop Remote Support

¥3,400から開始

有人および無人のリモートサポートソフトウェア。オンデマンドのリモートサポート(QuickSupport)を、あらゆるコンピューター、タブレット、またはモバイルデバイスに提供します。

LogMeIn Central の代替

SRSプレミアム

¥6,600から開始

リモートサポートおよびエンドポイント管理ソフトウェア。いつでもどこからでも、クライアントのコンピューターとサーバーにアクセス、監視、管理できます。

他の多くの IT プロフェッショナルと同様に、私も LogMeIn の価格設定の爆弾に目がくらんでおり、私と私のクライアントは、現在高額になっているソリューションに代わるものを探しています。他の製品の無料ソリューションで一時的にやりくりした後、ようやく Splashtop に帰ってきました。Splashtop は、簡単に展開して拡張できるだけでなく、大ざっぱな接続でも優れたパフォーマンスを提供します。

Micah Barham - Barham Technologies

Splashtop Remote Accessがどれほど素晴らしい製品であるかを言いたいだけです。信頼性の問題が発生していたため、LogMeIn Pro から Splashtop に切り替えましたが、カスタマー サポートはそれを修正することにまったく同意していないようでした。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

Ultimate IT Guysでは、ほとんどの作業をリモートで行っています。Splashtop は、技術者とリモートで作業するお客様の両方にとって、使いやすく、信頼性が高く、安全で、費用対効果が高いことがわかりました。LogMeIn から Splashtop に移行したのは、LogMeIn での絶え間ない価格上昇とサポート レベルの低下のためです。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

以前にLogMeInを使用したことがあります。Splashtop は、マシンへのアクセスを制御できるユーザーをはるかに安価にセットアップするのが簡単です。セッションログと履歴ログがあるのが好きです。これらは非常に役に立ちました。

David Bakker - Hendrik’s Greenhouses

capterraユーザーはLogMeInよりもSplashtopを好みます

Splashtop scored higher than LogMeIn for functionality, ease of use, value for money, and customer support

すでに LogMeIn ライセンスをお持ちですか?待つ必要はありません!

Splashtopで最大3か月の追加:LogMeInの主要な代替手段

IT professionals discussing the features and benefits of Splashtop remote access software, a top alternative to LogMeIn

最適なリモートアクセスソリューションを最良の価格で見つける

各Splashtopソリューションは、特定のユースケースを念頭に置いて設計されているため、必要なすべてのトップツールと機能を最高の価値で入手できます。在宅勤務、リモートワーク、リモートラボアクセス、リモートサポートなどのリモートコントロールソリューションが必要な場合でも、Splashtopはあなたにぴったりのソリューションを提供します。

Splashtop 、ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、チャット、リモート印刷などの機能を備えたリモート アクセスとサポート ソリューションを提供し、シームレスな接続と生産性を保証します。

Close up of a person's glasses as they use a computer with Splashtop, the better alternative to LogMeIn

高速でセキュアリモートアクセス すべてのデバイス用の LogMeIn の代替手段

Splashtop は、使用するオペレーティング システムをサポートし、クロスプラットフォーム リモートアクセスを提供します。 取得 リモートコンピュータアクセス 他のWindowsからWindowsおよびMacコンピューターにアクセス 、 Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイス。IT 部門は、任意のコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスにアクセスして、リモートサポートを提供できます。

高速リモート接続により、リモートセッション中にビデオ編集、オーディオミキシング、リップシンク、3D CAD描画を行うことができます。

さらに、Splashtop は、業界をリードするセキュリティ機能と実践 (TLS や 256 ビット AES 暗号化を含む)、ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA、FERPA などの業界および政府の標準と規制への準拠により、安心感を提供します。

A happy IT technician using Splashtop on a laptop instead of LogMeIn

Splashtopによるプレミアカスタマーサポートと柔軟なサブスクリプションオプション

Splashtop は、優れた顧客サービスを提供することに尽力しています。Splashtop には、カリフォルニア、日本、台湾、中国、シンガポール、アムステルダムにサービス チームがあり、実際の人物と簡単に連絡を取ることができます。新規および既存のお客様は、Splashtop の国際電話回線に電話して、実際の人間と話すことができます

他のリモートアクセスソフトウェアツールとは異なり、サブスクリプション設定を簡単に変更して、シートの追加または削除、プランのアップグレード、またはキャンセルを行うことができます。

LogMeIn から Splashtop に切り替える 4 つのステップ

LogMeIn から Splashtop への移行は、迅速、簡単、そして費用対効果が高くなります。開始するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1: Splashtop アカウントを作成します。 ニーズに合った Splashtop プランにサインアップしてください。無料トライアルから始めて、リスクなしで機能を試すことができます。

ステップ 2: デバイスに Splashtop Streamer をインストールします。 リモートでアクセスしたいデバイスに軽量の Splashtop Streamer アプリをダウンロードしてインストールします。 これにより、いつでも安全に接続できます。

ステップ 3: デバイスに Splashtop アプリをセットアップします。 デバイス (Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook、または Web ブラウザー) に Splashtop Business アプリをインストールします。アカウントでログインすると、コンピュータがすぐに表示されます。

ステップ4: 接続 すぐに作業を開始します。Splashtopアプリでコンピューターをクリックして、安全で高性能なリモートセッションを起動します。スムーズな 4K ストリーミング、ファイル転送、マルチモニター サポートなどをすべて LogMeIn の数分の一のコストでお楽しみください。

よくある質問(FAQ)

LogMeInよりも優れているものは何ですか?
無料の LogMeIn バージョンはありますか?
LogMeIn アカウントをキャンセルするにはどうすればよいですか?
LogMeIn サブスクリプションはいくらですか?
コンピューターを LogMeIn から Splashtop に移行するにはどうすればよいですか?
LogMeIn の最良の代替手段は何ですか?
LogMeIn の代替品を選択する際に考慮すべき重要な要素は何ですか?

Splashtop の無料トライアルを開始して、Splashtop が LogMeIn の最良の代替手段である理由を体験してください。

