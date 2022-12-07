リモートデスクトップセッションで複数のモニターを使用する
Windows および Mac コンピューターにアクセスしながらマルチモニター ディスプレイを表示します
コンピューターにリモートアクセスし、直接見るのと同じように複数のモニターを表示します。
Splashtopのマルチモニターリモートデスクトップ機能を使用すると、リモートコンピューターを制御しながら、1つの画面で複数のモニターを見ることができます。
Windows、Mac、Chromebook をサポートします。
マルチモニター表示オプション
マルチモニター対応 View
真のマルチモニター体験。リモート ワークステーション上の複数の画面を、独自のマルチ モニター ディスプレイに表示します。
1つのモニタービュー
リモートディスプレイからどのモニターをローカル画面に表示するかを選択します。 クリックするだけで簡単にモニターを切り替えることができます。
すべてのモニター (1 つのウィンドウ) ビュー
リモートディスプレイから各モニターをローカルコンピューターの1つのウィンドウで表示します。
