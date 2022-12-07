メインコンテンツへスキップ
Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

リモートデスクトップセッションで複数のモニターを使用する

Windows および Mac コンピューターにアクセスしながらマルチモニター ディスプレイを表示します

コンピューターにリモートアクセスし、直接見るのと同じように複数のモニターを表示します。

Splashtopのマルチモニターリモートデスクトップ機能を使用すると、リモートコンピューターを制御しながら、1つの画面で複数のモニターを見ることができます。

Windows、Mac、Chromebook をサポートします。

マルチモニター表示オプション

マルチモニター対応 View

真のマルチモニター体験。リモート ワークステーション上の複数の画面を、独自のマルチ モニター ディスプレイに表示します。

1つのモニタービュー

リモートディスプレイからどのモニターをローカル画面に表示するかを選択します。 クリックするだけで簡単にモニターを切り替えることができます。

すべてのモニター (1 つのウィンドウ) ビュー

リモートディスプレイから各モニターをローカルコンピューターの1つのウィンドウで表示します。

