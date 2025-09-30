LogMeIn Proは、別のデバイスからコンピュータへのリモートアクセスを可能にするツールとして長い間使用されてきました。これは、どこからでもコンピュータにアクセスできるため、リモートワークに最適です。
でも、LogMeIn Proの高価格はそれだけの価値があるのか？高コストとパフォーマンス、機能を考慮すると、答えはノーです。LogMeIn Proのコストのほんの一部で利用できる、より優れたリモートデスクトップツールが存在します。
それでは、 Splashtop リモートアクセス Pro はより優れたリモートデスクトップソリューションであり、LogMeIn Proと比較してサブスクリプションコストを70%以上節約できます！SplashtopがLogMeIn Proの価格とどのように比較されるか見てみましょう。
LogMeIn Proの費用はいくらですか
LogMeIn Proは、2台のコンピュータにアクセスするために$349.99/年から始まります（LogMeInはウェブサイトで月ごとの価格を表示していますが、請求は年単位です）。それは最小限のアクセスに対して驚くべき価格です。反対に、Splashtop リモートアクセス Proは¥18,000 /年から始まり、最大10台のコンピュータにアクセスできます。しかも、LogMeInと比較してライセンスコストを70%以上節約できます！
LogMeIn Proの高価格は、多く�の個人や小規模ビジネスにとってコストがかかりすぎるオプションです。さらに、LogMeInはLogMeIn Proの価格を引き上げるという不幸な歴史があり、顧客がサブスクリプションを更新する際にさらに高額になります。
LogMeIn Proは価格に見合う価値があるか？
Splashtopよりも70%以上高い価格が付いていると、LogMeIn ProがSplashtop リモートアクセス Proよりも多くの機能を持っていると思うかもしれません。しかし、Splashtopはリモートで作業する際に生産性を高めるためのより多くの機能を備えています。そうは言っても、LogMeIn Proはその価格に見合いません。
Splashtop リモートアクセス Proは、リモートアクセスソリューションに期待されるトップ機能を備えており、ファイル転送、リモート印刷、チャット、リモート再起動、リモートウェイクオンLAN、マルチモニターサポートなどが含まれています。
さらに、Splashtop リモートアクセス Proには、LogMeIn Proにはないこれらの機能が付属しています:
クロスプラットフォームのファイル転送（ドラッグアンドドロップ）
マルチモニターサポート（Windows & Mac用）
2人のユーザーが1台のコンピュータに同時にリモートアクセスできる機能
Splashtop リモートアクセス Proが最高のLogMeIn Pro alternativeである理由を確認するために、完全な機能比較をチェックしてください。
LogMeIn Proのコスト効果の高い代替案をSplashtopで発見
高品質な�リモートアクセスソリューションをお探しなら、SplashtopはLogMeIn Proの完璧な代替品です。Splashtopは、HDストリーミング、マルチモニターサポート、リモート印刷、ファイル転送など、必要なすべての基本機能を、より手頃な価格で提供します。Splashtopを使用すると、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、サブスクリプションコストを大幅に節約できます。個人でもビジネスでも、Splashtopの柔軟な価格プランは、リモートアクセスのニーズに対する賢明で経済的な選択です。
LogMeIn Pro Pricing vs. Splashtop リモートアクセス Pro Cost
LogMeIn Proの価格（年間）：$349.99
Splashtop リモートアクセス Proの価格（年間）¥18,000
リモートアクセスソリューションを評価する際、コストは特に価値を最大化しながら過剰支出を避けたい企業にとって重要な要素です。LogMeIn Proは、特にユーザーやデバイスの数が増えると高価格で知られています。LogMeIn Proの価格は、Splashtop リモートアクセス Proと比較してかなり高いレートから始まり、複数の接続が必要な場合には高価なオプションとなります。
On the other hand, Splashtop リモートアクセス Pro offers a much more competitive pricing structure.Splashtopを使用すると、LogMeIn Proのコストの一部でユーザーあたり最大10台のコンピュータにアクセスでき、信頼性の高いリモートアクセスが必要なビジネスや個人にとって理想的な選択肢となります。さらに、低コストにもかかわらず、Splashtopは機能を妥協しません。高解像度ストリーミング、マルチモニターサポート、ファイル転送、リモート印刷がすべてプランに含まれています。
Splashtopを使用することで、特に複数のリモート接続を管理する企業にとって、時間とともに大幅な節約が可能です。これらの節約は、ビジネスの他の重要な分野に再配分することができ、Splashtopは単により手頃な選択肢であるだけでなく、長期的なリモートアクセスニーズに対する賢明な投資でもあります。
要するに、LogMeIn ProとSplashtop リモートアクセス Proを比較すると、Splashtopは同じレベルの品質とセキュリティを大幅に低価格で提供する、よりコスト効果の高いソリューションとして際立っています。
LogMeInからSplashtopに切り替えるためのステップバイステッププロセス
LogMeInからSplashtopへの切り替えは、わずか数ステップで完了できる簡単なプロセスであり、ワークフローへの影響を最小限に抑えながらスムーズな移行を保証します。
ステップ1: ニーズを評価する
リモートアクセスが必要なデバイスとユーザーの数を決定します。Splashtopのプランを確認して、チームや個人向けのSplashtop リモートアクセス Proなど、あなたのニーズに最適なものを選んでください。
ステップ2: Splashtopにサインアップ
Splashtopのウェブサイトを訪れ、あなたの要件に合ったプランにサインアップしてください。Splashtopは無料トライアルを提供しているので、コミットする前にその機能を試すことができます。
ステップ3: Splashtop Streamerをデバイスにインストール
リモートでアクセスしたいコンピュータにSplashtop Streamerをダウンロードしてインストールします。このソフトウェアはリモート接続を可能にし、各ホストマシンにインストールする必要があります。
ステップ4: アクセスデバイスにSplashtop Business Appをインストールする
リモートで接続するために使用するデバイスに、Splashtop Businessアプリをダウンロードしてインストールします。このアプリは、リモートセッションをシームレスに管理および制御することを可能にします。
ステップ5：設定とテスト
Splashtopアプリにアカウント資格情報を使用してログインし、ホストデバイスに接続します。接続をテストして、すべてがスムーズに動作していることを確認します。マルチモニターサポートやファイル転送オプションなど、追加の設定を構成します。
ステップ6: LogMeIn サブスクリプションをキャンセル
Splashtopに満足し、すべてが正しく設定されたら、重複するコストを避けるためにLogMeInのサブスクリプションをキャンセルします。Splashtopのコスト効果は、以前のサブスクリプションと比較して大幅に節約できることから明らかになります。
ステップ7: Splashtopの機能を探る
Splashtopが提供する包括的な機能を活用し、リモート印刷、セッション録画、強化されたセキュリティオプションを利用してください。これらの機能は、新しいリモートアクセスソリューションを最大限に活用することを保証します。
これらのステップに従うことで、LogMeInからSplashtopに簡単に移行し、よりコスト効��果が高く、機能豊富なリモートアクセスソリューションを楽しむことができます。
Splashtop リモートアクセス Proを無料で試してみてください。
Splashtopを選ぶと、LogMeIn Proよりも優れたパフォーマンスのリモートデスクトッププラットフォームを、トップ機能と業界をリードするセキュリティと共に手に入れることができます。そして、すでに述べたように、LogMeIn Proと比較してライセンスコストを70%以上節約できます！
ユーザーの意見が気になりますか？ TrustRadiusのユーザーはSplashtopをLogMeIn Proより高く評価しています。Splashtopは、より良いユーザー体験を提供し、使いやすく、より良いカスタマーサービスを提供することで高い評価を得ています。
Splashtop リモートアクセス Proの無料トライアルを始めて、なぜこれがより優れたリモートアクセスツールなのかを自分で確認し、LogMeIn Proの価格と比較して70%以上の節約を楽しんでください！