メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Person using video editing software on a laptop and monitor

高性能リモート接続

高速でセキュアリモートアクセスハイエンドワークステーション

始める

リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセス

Splashtop の高性能機能を使用すると、専門家はリソースを大量に消費するワークステーションに、あたかも目の前に座っているかのようにリモートでアクセスできます。

機能は次のとおりです...

  • マルチモニターのサポートにより、ワークステーションに接続された複数のモニターをストリーミングできます

  • 40フレーム/秒(fps)の4Kストリーミング、およびiMac Pro Retina 5Kストリーミング(低遅延)

  • CPU使用率の低減により、アプリケーションを処理するためのCPUヘッドルームが拡大

  • 最適なパフォーマンスを得るために Splashtop 設定を微調整する機能

  • Intel、NVIDIA、AMDの最新のハードウェアアクセラレーションを活用するために最適化されたエンコードおよびデコードエンジン

  • 4:4:4カラーとハイファイオーディオは、最高の色精度と最高品質のオーディオを提供します

Close-up of video editing software on a computer screen

Splashtop パフォーマンスベンチマーク

  • Windows 1080 解像度、60fps

  • Mac 1080 解像度、60fps

  • Windows 4K 解像度、60fps

  • Mac 4K 解像度、41fps

すべての製品で利用可能

すべての製品を見る

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

安全な高性能リモートアクセスにより、どこからでも作業可能

詳細はこちら無料トライアル

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。エンドポイント管理はアドオンとして利用できます。

Splashtop Remote Support

有人および無人リモートサポートソリューション

詳細情報無料トライアル

SRS Premium

リモートアクセスとサポート、エンドポイントの監視と管理

詳細情報お 問い合わせ

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

詳細はこちらお問い合わせ

特別なコンプライアンスニーズに対応

Splashtop On-Prem

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます

詳細はこちら

リソース

最適なパフォーマンス Splashtop →の提案

Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。