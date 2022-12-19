リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセス
Splashtop の高性能機能を使用すると、専門家はリソースを大量に消費するワークステーションに、あたかも目の前に座っているかのようにリモートでアクセスできます。
機能は次のとおりです...
マルチモニターのサポートにより、ワークステーションに接続された複数のモニターをストリーミングできます
40フレーム/秒(fps)の4Kストリーミング、およびiMac Pro Retina 5Kストリーミング(低遅延)
CPU使用率の低減により、アプリケーションを処理するためのCPUヘッドルームが拡大
最適なパフォーマンスを得るために Splashtop 設定を微調整する機能
Intel、NVIDIA、AMDの最新のハードウェアアクセラレーションを活用するために最適化されたエンコードおよびデコードエンジン
4:4:4カラーとハイファイオーディオは、最高の色精度と最高品質のオーディオを提供します
Splashtop パフォーマンスベンチマーク
Windows 1080 解像度、60fps
Mac 1080 解像度、60fps
Windows 4K 解像度、60fps
Mac 4K 解像度、41fps
すべての製品で利用可能すべての製品を見る
特別なコンプライアンスニーズに対応
Splashtop On-Prem
セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます