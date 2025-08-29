LogMeIn の価格: コストに見合う価値はありますか?
「LogMeIn は価格に見合う価値があるのか?".LogMeIn は利用可能な最も高価なリモートアクセス オプションの 1 つですが、それが最高であるという意味ではありません。 LogMeIn の代わりに Splashtop を選択すると、より少ない費用でより多くのものを手に入れることができます。
あなたは節約するでしょう!Splashtop の開始価格は、LogMeIn の開始価格と比較して、年間 50% から 80% 以上 節約できます
Splashtop には、LogMeIn と同じ主要な機能があります
Splashtop は、高性能接続で最高のリモートアクセス体験を提供します
Splashtop は、業界をリードするセキュリティツールと機能で構築されています
Splashtop は世界中で 3,000 万人以上のユーザーに使用されています
Splashtop が LogMeIn の最良の代替品である理由は簡単にわかります。
Splashtop と LogMeIn の料金プランを比較する
個人や小規模チームがコンピューターにリモートアクセスしてリモートワークを可能にする場合
LogMeIn Pro
開始価格(年間)
¥18,000
$349.99
Splashtop Remote Access Proは、LogMeIn Proと比較して、年間サブスクリプション費用を 年間70%以上節約できます 。LogMeIn Proの価格比較と機能比較で、SplashtopがLogMeIn Proの最良の代替品である理由をご覧ください。
ITサポートとヘルプデスクが、あらゆるデバイスに無人および有人のリモートサポートを提供するため
LogMeIn Rescue
開始価格(年間)
¥40,800
¥175,000
iOSとAndroidをサポート
無料で含まれています
¥60,000/年
LogMeIn Rescue ではなく Splashtop Remote Support を選択することで、ライセンス費用を年間 80% 以上節約 できます。言うまでもなく、Splashtop は LogMeIn のようなその機能に追加料金を請求しないため、モバイル デバイスをサポートしたい場合はさらに節約できます。LogMeIn Rescueの価格比較と、SplashtopがLogMeIn Rescueの最良の代替品である理由をご覧ください。
MSPsがエンドポイントをリモートでサポート、管理、監視できるようにする
LogMeIn Central
開始価格(年間)
¥79,200
$960
追加のセキュリティ機能(Windowsアップデート、ウイルス対策など)
無料で含まれています
$564/年
追加の自動化機能(プロアクティブなアラート、スクリプトとタスクなど)
無料で含まれています
$564/年
追加のインサイト機能(システムインベントリ、イベントログなど)
無料で含まれています
$540/年
どちらのパッケージも、コンピューターの数に応じて価格が設定されています。SRS Premium は、開始価格 (25 台のコンピューター) で、LogMeIn Central と比較して年間 50% 節約 できます。節約額は、追加機能が必要な場合にのみ大きくなります。SplashtopとLogMeIn Centralの価�格比較と機能リストの完全なものを参照して、Splashtopが最良のLogMeIn Central代替手段である理由を確認してください。
LogMeIn の元顧客の声
私は Splashtop リモートアクセスソフトウェアを使用して自宅で仕事をし、職場のPCにログインしています。 私たちは何年もLogMeInを使用していましたが、彼らは価格を値上げし続け、私たちの範囲外の価格を設定したため、いくつかの代替手段を試しました。最終的にSplashtopを見つけましたが、これまでのところ、LogMeInを含む他のどのものよりも安定しています。はるかに使いやすく、ログインしやすく、他のマシンへのアクセスも簡単です。それに関するすべてが簡単です。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
LogMeIn の元顧客の声
Ultimate IT Guysでは、ほとんどの作業をリモートで行っています。したがって、使いやすく、信頼性が高く、安全でありながら、リーズナブルなコストでリモートコントロールツールを用意することが重要です。 また、一部のクライアントが自宅や旅行中に仕事をするため�に、オフィスのコンピューターへのリモートアクセスも提供しています。Splashtop は、技術者とリモートで作業するお客様の両方にとって、使いやすく、信頼性が高く、安全で、費用対効果が高いことがわかりました。LogMeIn から Splashtop に移行したのは、LogMeIn での絶え間ない価格上昇とサポート レベルの低下のためです。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
