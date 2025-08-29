メインコンテンツへスキップ
LogMeIn の価格比較: Splashtop がより少ないコストでより多くのものを提供する方法

Splashtop を選択して最大 80% 以上節約する方法をご覧ください

LogMeIn の価格: コストに見合う価値はありますか?

LogMeIn は価格に見合う価値があるのか?".LogMeIn は利用可能な最も高価なリモートアクセス オプションの 1 つですが、それが最高であるという意味ではありません。 LogMeIn の代わりに Splashtop を選択すると、より少ない費用でより多くのものを手に入れることができます。

  • あなたは節約するでしょう!Splashtop の開始価格は、LogMeIn の開始価格と比較して、年間 50% から 80% 以上 節約できます

  • Splashtop には、LogMeIn と同じ主要な機能があります

  • Splashtop は、高性能接続で最高のリモートアクセス体験を提供します

  • Splashtop は、業界をリードするセキュリティツールと機能で構築されています

  • Splashtop は世界中で 3,000 万人以上のユーザーに使用されています

Splashtop が LogMeIn の最良の代替品である理由は簡単にわかります。

Splashtop と LogMeIn の料金プランを比較する

個人や小規模チームがコンピューターにリモートアクセスしてリモートワークを可能にする場合

Splashtop Remote Access プロ

LogMeIn Pro

開始価格(年間)

¥18,000

$349.99

Splashtop Remote Access Proは、LogMeIn Proと比較して、年間サブスクリプション費用を 年間70%以上節約できますLogMeIn Proの価格比較と機能比較で、SplashtopがLogMeIn Proの最良の代替品である理由をご覧ください。

ITサポートとヘルプデスクが、あらゆるデバイスに無人および有人のリモートサポートを提供するため

Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

開始価格(年間)

¥40,800

¥175,000

iOSとAndroidをサポート

無料で含まれています

¥60,000/年

LogMeIn Rescue ではなく Splashtop Remote Support を選択することで、ライセンス費用を年間 80% 以上節約 できます。言うまでもなく、Splashtop は LogMeIn のようなその機能に追加料金を請求しないため、モバイル デバイスをサポートしたい場合はさらに節約できます。LogMeIn Rescueの価格比較と、SplashtopがLogMeIn Rescueの最良の代替品である理由をご覧ください。

MSPsがエンドポイントをリモートでサポート、管理、監視できるようにする

SRSプレミアム

LogMeIn Central

開始価格(年間)

¥79,200

$960

追加のセキュリティ機能(Windowsアップデート、ウイルス対策など)

無料で含まれています

$564/年

追加の自動化機能(プロアクティブなアラート、スクリプトとタスクなど)

無料で含まれています

$564/年

追加のインサイト機能(システムインベントリ、イベントログなど)

無料で含まれています

$540/年

どちらのパッケージも、コンピューターの数に応じて価格が設定されています。SRS Premium は、開始価格 (25 台のコンピューター) で、LogMeIn Central と比較して年間 50% 節約 できます。節約額は、追加機能が必要な場合にのみ大きくなります。SplashtopとLogMeIn Centralの価格比較と機能リストの完全なものを参照して、Splashtopが最良のLogMeIn Central代替手段である理由を確認してください。

Splashtopで最大80%割引:LogMeInを介した究極の手頃な価格のリモートアクセスソリューション

LogMeIn の元顧客の声

私は Splashtop リモートアクセスソフトウェアを使用して自宅で仕事をし、職場のPCにログインしています。 私たちは何年もLogMeInを使用していましたが、彼らは価格を値上げし続け、私たちの範囲外の価格を設定したため、いくつかの代替手段を試しました。最終的にSplashtopを見つけましたが、これまでのところ、LogMeInを含む他のどのものよりも安定しています。はるかに使いやすく、ログインしやすく、他のマシンへのアクセスも簡単です。それに関するすべてが簡単です。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

LogMeIn の元顧客の声

Ultimate IT Guysでは、ほとんどの作業をリモートで行っています。したがって、使いやすく、信頼性が高く、安全でありながら、リーズナブルなコストでリモートコントロールツールを用意することが重要です。 また、一部のクライアントが自宅や旅行中に仕事をするために、オフィスのコンピューターへのリモートアクセスも提供しています。Splashtop は、技術者とリモートで作業するお客様の両方にとって、使いやすく、信頼性が高く、安全で、費用対効果が高いことがわかりました。LogMeIn から Splashtop に移行したのは、LogMeIn での絶え間ない価格上昇とサポート レベルの低下のためです。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

すでに LogMeIn ライセンスをお持ちですか?待ってはいけません!

新しい Splashtop サブスクリプションでは、 LogMeIn ライセンスの残りの月に合わせて最大3か月の無料を提供できます

お問い合わせ

Splashtopで最大80%割引:LogMeInを介した究極の手頃な価格のリモートアクセスソリューション

