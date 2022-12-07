Splashtopによるクロスプラットフォーム リモートアクセス
あらゆるデバイスを使用してリモートアクセス
無限の柔軟性
Splashtopを使用すると、自宅の Chromebook、タブレット、スマートフォンから職場のデスクトップ コンピュータにリモート アクセスできます。
他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからWindows、Mac、およびLinuxコンピューターにリモートデスクトップアクセスを取得します。
他のデバイスからAndroidデバイスへの無人リモート アクセスを実現します。
任意のデバイスからWindows 、Mac、またはAndroidデバイスに有人リモート アクセス (または iOS および Chrome OS 画面をリモート表示) できます。
どのデバイスにリモート接続しても、どのデバイスから接続しても、高性能な接続、HD 品質のストリーミングとサウンドによるシームレスなエクスペリエンスが得られます。
特別なコンプライアンスニーズに対応
Splashtop On-Prem
セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます