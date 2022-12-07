メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Using Splashtop to manage cross platform devices

Splashtopによるクロスプラットフォーム リモートアクセス

あらゆるデバイスを使用してリモートアクセス

無限の柔軟性

Splashtopを使用すると、自宅の Chromebook、タブレット、スマートフォンから職場のデスクトップ コンピュータにリモート アクセスできます。

  • 他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからWindows、Mac、およびLinuxコンピューターにリモートデスクトップアクセスを取得します。

  • 他のデバイスからAndroidデバイスへの無人リモート アクセスを実現します。

  • 任意のデバイスからWindows 、Mac、またはAndroidデバイスに有人リモート アクセス (または iOS および Chrome OS 画面をリモート表示) できます。

どのデバイスにリモート接続しても、どのデバイスから接続しても、高性能な接続、HD 品質のストリーミングとサウンドによるシームレスなエクスペリエンスが得られます。

すべての製品で利用可能

すべての製品を見る

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

安全な高性能リモートアクセスにより、どこからでも作業可能

詳細はこちら無料トライアル

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。エンドポイント管理はアドオンとして利用できます。

Splashtop Remote Support

有人および無人リモートサポートソリューション

詳細情報無料トライアル

SRS Premium

リモートアクセスとサポート、エンドポイントの監視と管理

詳細情報お 問い合わせ

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

詳細はこちらお問い合わせ

特別なコンプライアンスニーズに対応

Splashtop On-Prem

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます

詳細はこちら

リソース

Unattended Android リモートサポート →

Androidデバイスへのアクセス→

Linux →のリモートアクセス

Splashtop 公式アップデートのお知らせ →

Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。