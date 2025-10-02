メインコンテンツへスキップ
A woman providing remote tech support from her computer.

Intune Remote Help Alternative: なぜSplashtopがベストな選択なのか

Trevor Jackins
所要時間 7分
更新済み
ハイブリッドワークフォースが増加し、ITサポートがますます複雑になる中、組織はMicrosoft IntuneやそのRemote Helpアドオンのようなツールを利用して、リモートでユーザーを支援しています。Remote HelpはMicrosoft環境とのネイティブ統合を提供しますが、高いライセンスコスト、限られたOSサポート、特にBYODやクロスオーガニゼーションのシナリオでの複雑なセットアップ要件などの制限があります。

そこでSplashtopが登場します。Intune Remote Helpの強力でコスト効果の高い代替手段として、Splashtopはより広範なデバイスとプラットフォームにわたって迅速で安全なリモートサポートを提供します。Splashtopは、Intune環境をより柔軟にし、広範なサポートと自律的なエンドポイント管理機能を提供します。

このブログでは、SplashtopがIntune Remote Helpの最高の代替手段である理由と、SplashtopがITチームの進化するニーズに対応するために設計された完全なソリューションを提供する方法を探ります。

Microsoft Intune Remote Helpとは何ですか？

Microsoft Intune Remote Helpは、Microsoft Intuneのアドオンとして提供されるクラウドベースのリモートアシスタンスツールです。主にMicrosoft 365とEntra ID（旧Azure AD）を使用する組織向けに設計されており、ITチームがユーザーのWindows、macOS（制限あり）、またはAndroidデバイスを表示または制御してサポートを提供できます。

しかし、Microsoftサービスとの統合にもかかわらず、Remote Helpにはいくつかの顕著な制限があります。

Microsoft Intune Remote Helpの4つの主要な制限

1. 高価なテナント全体のライセンス

Remote Helpは1ユーザーあたり月額$3.50で、サポートを受ける人サポートを提供する技術者の両方がライセンスを持っている必要があります。さらに、Remote HelpはIntuneテナント全体で有効にする必要があり、選択したユーザーのみをライセンスする柔軟性はありません。この構造は、特に大規模な組織やデバイスプールが回転する組織にとって、コストの増加につながる可能性があります。

2. 限られたオペレーティングシステムサポート

Remote HelpはWindows、macOS（機能制限あり）、Androidをサポートします。iOS、Linux、Chromebookデバイスはサポートしておらず、これらはハイブリッドおよびBYOD環境でますます一般的です。クロスプラットフォームユーザーをサポートするITチームにとって、この制限は不要な摩擦とカバレッジのギャップを生み出します。

3. 複雑なセットアップとアクセス要件

セッションを開始するには、エンドユーザーと技術者の両方が必要です：

  • Entra ID (Azure AD) にログインしました

  • 同じテナントのメンバー

これにより、組織外のユーザー（例：契約者、リモートパートナー）をサポートすることが難しくなり、BYODや管理されていないデバイスを使用する従業員を支援する際に摩擦が生じます。Entraに登録されていないデバイスをサポートするには、追加の手順が必要になることが多く、ITの応答性が低下します。

4. コアリモートサポート機能の欠如

コストにもかかわらず、Remote Helpにはいくつかの重要な機能が欠けています。

  • ファイル転送なし

  • macOSデバイスでは無人アクセスはありません

  • ITSMツールとの統合がなく、サポートワークフローをチケットシステムに接続するのが難しい

  • セッション管理や高度なセキュリティ設定に対する制御が少なく、可視性とカスタマイズが制限されています

なぜSplashtopがIntune Remote Helpのベストな代替なのか

より柔軟性があり、より良いクロスプラットフォームサポートと所有コストの低減を必要とするITチームにとって、SplashtopはIntune Remote Helpの強力な代替手段を提供します。リモートヘルプを完全に置き換えるか、既存のIntune 設定を強化するかに関わらず、Splashtopは強力なリモートサポートとエンドポイント管理機能を提供します。

1. 低コスト、高い柔軟性

Remote Helpとは異なり、Splashtopは必要な分だけ支払うことができる柔軟なライセンスモデルを提供します。テナント全体をライセンスする必要はなく、ヘルパーと受信者の両方に支払う必要はなく、同時技術者のみで支払います。これにより、特に成長中のチームや大規模または動的な環境を管理する組織にとって、Splashtopは非常にコスト効果が高くなります。

2. より広範なプラットフォームサポート

Splashtopは次の環境でシームレスに動作します：

  • Windows

  • マック

  • iOSの

  • Android

  • リナックス

  • Chromebook

この広範な互換性により、Microsoftプラットフォームに限定されないデバイスがあるBYOD、教育、MSP、ハイブリッドワークプレースに最適です。

3. 強力なリモートアクセスとコントロール

Splashtopは完全なリモートサポート機能を提供します:

  • 主要プラットフォームでのフルリモートコントロール

  • 無人アクセス: 登録されたデバイスへの

  • 有人アクセスはBYODおよび未登録デバイス向け

  • セッション中のファイル転送 スクリプトの配信やログの取得のため

  • 権限エスカレーション (管理者アクセス) on Windows and Mac

  • リアルタイムパフォーマンスは低遅延とHD品質で

これらの機能により、トラブルシューティングが迅速化され、生産性が向上し、ユーザーと技術者の両方にとってスムーズなサポート体験が実現します。

4. シームレスなITSM統合

Splashtopは主要なITSMおよびPSAプラットフォームと統合されており、ITチームがチケット、チャット、インシデントから直接サポートセッションを開始できるようにします。これにより、ワークフローが合理化され、ツールの切り替えや作業の重複が不要になります。

5. エンタープライズグレードのセキュリティ

Splashtopではセキュリティが優先事項です。ITチームが得るもの:

  • SSO/SAMLサポート

  • IPホワイトリスト

  • 詳細な権限

  • クラウドセッション録画

  • ウォーターマーキング

  • SIEM 統合

これらの機能は、SOC 2、GDPR、HIPAA、ISO 27001を含む厳格なセキュリティとコンプライアンス要件を満たすことを保証します。

Splashtop + Microsoft Intune: 完璧なペア

SplashtopはIntune Remote Helpの代替品であるだけでなく、Microsoft Intuneの理想的な補完でもあります。Intuneはコアエンドポイント管理機能を提供しますが、リアルタイムサポート、パッチの柔軟性、プラットフォームカバレッジに関しては運用上のギャップがあります。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）はこれらのギャップを埋め、ITチームに迅速に行動し、どのデバイスもサポートし、環境全体で解決時間を短縮する力を与えます。

リアルタイムパッチ管理

Intuneは8時間の同期サイクルでパッチ更新を適用し、重要な更新を遅らせ、システムを一時的に脆弱にします。それに対して、Splashtopはリアルタイムのパッチ設定と即時の修正を提供し、ITがオンデマンドでアップデートをプッシュし、パッチスケジュールをカスタマイズし、問題を即座に解決できるようにします。

Splashtopの追加の利点:

  • サードパーティおよび社内アプリをサポート

  • パッチの状態、成功、失敗の理由に関する詳細なレポートを提供

スケーラブルなサポートのためのスクリプトとタスク

Splashtopは、IT管理者が複数のエンドポイントで同時にタスクを実行することを可能にします。

  • 大規模な再起動

  • スクリプトの実行

  • ファイル転送

  • ソフトウェアの更新

これらのスクリプトとタスクは、日常的なメンテナンスを効率化し、手動の負担を軽減します。これは、Intuneが追加のツールなしではネイティブに処理できない機能です。

より深い可視性と制御

Intuneは基本的なレポートを提供しますが、実行可能なインサイトが不足していることがよくあります。Splashtopは以下を通じて可視性を向上させます：

  • カスタマイズ可能なダッシュボード

  • リアルタイムアラート

  • デバイスのステータス、パッチ履歴、セッション活動に関するドリルダウンレポート

これにより、ITチームはデバイスの健康状態を監視し、データに基づいた意思決定を迅速かつ積極的に行うことができます。

統一されたエンドポイント体験

Intuneをデバイスポリシーの適用とM365統合のためにSplashtopと組み合わせることで、組織はRemote Helpのような追加機能に過剰な支出をせずに、包括的なエンドポイント管理戦略を構築できます。

機能比較: Splashtop vs Intune Remote Help

この並列比較により、Splashtopが機能性、柔軟性、価値の面でどのように優れているかが明らかになります。

機能

Microsoft Intune リモート ヘルプ

Splashtop

OSサポート

Windows, macOS (限定), Android

Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebook

無人アクセス:

✅ (Windows, Androidのみ)

✅ (Windows、Mac、Android、Linux、Chromebook)

管理者権限（昇格）

✅ (Windowsのみ)

✅ (Windows & MacOS)

ファイル転送

✅ リモートセッション中および外部で

チャット機能

セッション監査ログ

✅ クラウドセッション録画とSIEM統合

条件付きアクセス

✅（IPホワイトリスト、セッションタイムアウトポリシーなども含む）

BYOD / クロスオーガサポート

❌ Entra ログインが必要で、同じテナント

✅ 外部、BYOD、および管理されていないデバイスを簡単にサポート

ITSM / PSA 統合

✅ (ServiceNow、Jira、Freshservice、Zendesk など)

Real-Time Patch 設定

❌ 8時間の同期遅延

✅ 詳細な成功/失敗ログを伴うリアルタイムパッチング

大量アクション（1対多）

❌ スクリプトやアドオンが必要

✅ スクリプト、ファイル転送、再起動のための組み込みの自動化

ライセンスの柔軟性

❌ テナント全体をライセンスする必要があり、共有者とヘルパーの両方が含まれます。

✅ 必要なものだけをライセンスしてください

価格設定

$3.50 per user/month (追加コスト)

より多くの機能が含まれた低コスト

Splashtopをリモートヘルプの代替として始めましょう。

Intune Remote Helpの高コストを排除するか、Microsoftの制限を超えてITサポート機能を拡張したい場合、Splashtopは理想的なソリューションです。それは、ライセンスの制限やプラットフォームのギャップなしに、チームが必要とするすべての高度なツールで、どこからでもどのデバイスでもサポートする自由を提供します。

Splashtopを使用すると、

  • リモートアクセスとサポートをWindows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebookデバイスに提供します。

  • 無人制御を取り、権限をエスカレートし、ファイルを安全に転送します。

  • ITSM、PSA、チケットプラットフォームと統合してサポートワークフローを効率化

  • エンドポイントを効率的に管理するために、リアルタイムパッチ、モニタリング、Scripts and Tasksを設定します

  • エンタープライズグレードのセキュリティ、セッションログ、コンプライアンス対応機能を備えてすべてを実行します。

Splashtopは、Microsoft Intuneと一緒に簡単に設定でき、組織のニーズに合わせた柔軟な価格設定を提供します。

リモートサポートスタックを簡素化し、コストを削減する準備はできましたか？

Splashtopの無料トライアルを開始するか、SplashtopがRemote Helpを置き換え、Microsoft Intune環境を強化する方法についてお問い合わせください。

よくある質問

Microsoft Intune Remote Helpは何に使われるの？
なぜ組織はIntune Remote Helpの代替を探すのか？
SplashtopはMicrosoft Intuneと連携しますか？
Splashtopは大規模な企業環境でRemote Helpを置き換えることができますか？
SplashtopがRemote Helpよりもコスト効果が高い理由は？

