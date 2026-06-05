In alle sectoren wordt werken op afstand, sinds het verplichte thuiswerkbeleid tijdens de COVID-19-pandemie, steeds meer gemeengoed. Waar sommige bedrijven al lang vóór de verplichte overstap op afstand begonnen te werken, zien veel andere bedrijven nu ook de voordelen van het adopteren van een hybride model om zich aan te passen aan de groeiende veranderingen in de behoeften van werknemers en culturele verschuivingen.
Nu werknemers steeds meer de voorkeur hebben om op afstand te kunnen werken, is er een grote toename van het gebruik van specifieke tools zoals remote desktopsoftware.
Wat is remote desktopsoftware?
Met remote desktopsoftware kunt u een externe desktopcomputer vanaf een lokaal apparaat bedienen.
Remote desktopsoftware wordt vaak door elkaar gebruikt met remote access-software. Er zijn echter kleine verschillen tussen de twee soorten software. Remote desktopsoftware verwijst vaak naar een extern apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een desktopcomputer, terwijl remote access-software de mogelijkheid biedt om op afstand toegang te krijgen tot elk type apparaat.
Toepassingen voor remote desktopsoftware
Remote desktop software is een uiterst handige manier om toegang te bieden tot veel verschillende computers tegelijkertijd. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe de beste oplossingen voor een externe desktop processen kunnen versnellen en efficiëntie kunnen bevorderen voor verschillende teams.
IT-supportteams
Een van de meest voorkomende gebruiksscenario's voor remote desktopsoftware is dat IT-supportteams een groot aantal verschillende desktops beheren. Dit zorgt ervoor dat alle systemen regelmatig worden onderhouden en bijgewerkt en dat technici toegang hebben tot elk systeem zonder dat ze zich op de fysieke locatie van het apparaat hoeven te bevinden.
Met remote desktopsoftware kunnen technici eindgebruikers ook helpen als ze technische problemen hebben. Gebruikers kunnen remote desktopsoftware gebruiken om een technicus om ondersteuning te vragen, en technici kunnen op oproepen reageren en de desktop op afstand bedienen als de eindgebruiker aanwezig is. Dit wordt beheerde support genoemd.
Educatieve computerlokalen
Veel hogescholen of universiteiten gebruiken remote desktopsoftware om studenten op afstand toegang te geven tot computerlokalen op de campus. Hierdoor hebben studenten toegang tot middelen die anders alleen persoonlijk beschikbaar zijn, zoals gespecialiseerde software of zware computers.
Remote desktopsoftware kan docenten ook helpen hun schermen te delen voor studenten die online cursussen volgen. Als studenten bepaalde software leren gebruiken, is dit een goede manier om studenten instructies te geven door het scherm van de docent naar het apparaat van een student te streamen.
Werken op afstand
Remote desktopsoftware helpt kenniswerkers met de mogelijkheid om op afstand te kunnen werken, terwijl een veilige werkruimte behouden blijft. Remote desktopsoftware zorgt ervoor dat geheime informatie op een beveiligd netwerk blijft.
Met remote desktopsoftware hebben medewerkers toegang tot een beveiligde desktop via een persoonlijk apparaat op een apart netwerk. Wanneer ze via remote desktopsoftware toegang krijgen tot het beveiligde netwerk, blijven de gegevens op de kantoorcomputer en verlaten ze het apparaat fysiek nooit. Deze beveiliging is een reden waarom veel organisaties kiezen voor remote desktopsoftware om hun werknemers opties voor werken op afstand te bieden.
Hoe werkt remote desktopsoftware?
De technische details over hoe remote desktop software werkt, verschillen afhankelijk van het hulpmiddel dat je gebruikt. Over het algemeen vereist remote desktop software dat je twee verschillende delen van de software op de gebruikte tools installeert—één deel voor het lokale apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de remote desktop, en één deel op de remote desktop zelf.
Laten we Splashtop Remote Access als voorbeeld nemen:
Download eerst de Splashtop Business-app op het apparaat waarvan u de verbinding met de remote desktop wilt maken.
Download vervolgens de Splashtop Streamer-app op het apparaat waartoe u op afstand toegang wilt krijgen. Log bij beide apps in met uw Splashtop-inloggegevens.
As beide apps zijn geïnstalleerd, zou u nu via Splashtop toegang moeten hebben tot uw externe computer.
Met tools zoals Splashtop kunt u uw lokale apparaat als afstandsbediening gebruiken, waardoor toegang tot de remote desktop net zo eenvoudig is als inloggen. Splashtop biedt ook extra ondersteuning om deze ervaring zo naadloos mogelijk te maken.
Met tools zoals het omleiden van USB-apparaten en ondersteuning voor meerdere monitoren kunnen gebruikers op het lokale apparaat verbinding maken met het externe apparaat en die USB-apparaten normaal gebruiken. Apparaten zoals webcams en tekentablets werken op een computer op locatie net zo goed als via remote desktopsoftware.
Industrieën waarin remote desktopsoftware wordt gebruikt
Nu werken op afstand steeds gebruikelijker wordt, adopteren steeds meer industrieën remote desktopsoftware als onderdeel van hun dagelijkse workflow. Hier zijn voorbeelden van hoe verschillende industrieën remote desktopsoftware gebruiken voor hun dagelijkse werkzaamheden.
Technologie
Digitaal mediabedrijf Beyond Digital Solutions had een manier nodig om een verscheidenheid aan digital signage-devices op veel verschillende continenten te beheren. Na de adoptie van Splashtop Enterprise kon het team de downtime van hun digital signage-campagnes minimaliseren, zowel klanten als werknemers ondersteunen met een niet-invasieve remote desktoptool, IT-personeel tegelijkertijd toegang geven tot apparaten en werknemers in staat stellen om op afstand te werken vanaf hun eigen apparaat.
Onderwijs
Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) gebruikt Splashtop Enterprise om op afstand meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties te ondersteunen. Het team implementeerde Splashtop Streamer op de vele verschillende apparaten die ze beheerden, zodat de IT-afdeling via de Splashtop-app op afstand toegang tot de apparaten kon krijgen.
Bovendien was het tram enthousiast over de beveiligingsfuncties van Splashtop Enterprise, voornamelijk twee-factor-authenticatie. Met duizenden apparaten onder hun hoede, wilde het team de veiligheid van al deze apparaten garanderen, mocht een ongekwalificeerd individu toegang krijgen tot de inloggegevens van een technicus.
Media & Entertainment
Het team van Warner Bros. International Television Production (WBITVP) in Nieuw-Zeeland was op zoek naar een manier om hun postproductieprocessen soepel te laten verlopen tijdens de COVID-19-pandemie. Het team had remote desktopsoftware nodig die gespecialiseerde software zoals Avid Media Composer en DaVinci Resolve kon draaien, met dezelfde security als voor hun desktops op kantoor.
Het team koos Splashtop Enterprise als hun favoriete oplossing vanwege de hoge performance en bruikbaarheid dankzij de snelheid van 60 fps tijdens remote sessies. Bovendien gaven securityfuncties zoals single sign-on-integratie en multi-factor-authenticatie managers gemoedsrust over de veiligheid.
Gezondheidszorg
Het team van de Sensing Clinic van het Slingeland Ziekenhuis moest een proces ontwikkelen om de vitale functies van patiënten voortdurend te monitoren en tegelijkertijd de verspreiding van COVID-19 naar personeel en andere patiënten te voorkomen. Het team had een manier nodig om continu gegevens te verzamelen en tegelijkertijd de interactie tussen patiënten en medisch personeel te minimaliseren.
Het team koos ervoor om Splashtop On-Prem te gebruiken om patiënten continu te monitoren en tegelijkertijd de datasecurity te behouden die nodig is om patiëntgegevens te beschermen. Artsen konden efficiëntere bezoeken aan hun patiënten organiseren, omdat ze op basis van regelmatig gecontroleerde gegevens wisten wat patiënten nodig hadden.
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Splashtop remote desktopsoftware ondersteunt Windows-, Mac-, iPhone-, iPad-, Android-, Linux- en Chromebook-apparaten, zodat u kunt genieten van een naadloze remote desktop-ervaring op uw externe computer, ongeacht het apparaat dat u gebruikt. Het voelt alsof u echt zelf achter uw externe completer zit.
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