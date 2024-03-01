Splashtop Remote Access voor media en entertainment

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Film director reviewing footage on set with camera and monitors in foreground

Ontketen uw creatieve potentieel met Splashtop Remote Access

Revolutioneer media- en entertainmentsamenwerking en workflow-efficiëntie

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Vertrouwd door de media- en entertainmentindustrie voor hoogwaardige en veilige remote access

Virgin Media logo
Conde Nast logo
Fox TV Stations logo
Square Enix logo
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.

Oplossingen per branche

Video production editing icon

Productie en postproductie

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Monitor showing movie icon

VFX en editing

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Broadcast Tower icon

Broadcast

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Drawing tablet with pen icon

Animatie

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Computer mouse connected to pen icon

Designstudios

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Architecture and Design blueprints icon

Architectuur en Design

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Vind de oplossing die bij u past

Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access prestaties

Voor de beste beeldkleur, audiokwaliteit en meer!

Functies zijn onder meer: 4:4:4-kleurenmodus voor de meest nauwkeurige kleuren en scherpe weergave, hifi-audio, externe stylus, gebruik van lokaal USB-apparaat (3D-muis, gamepad, tekentablet) met uw externe computer en microfoondoorvoer.

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Voor bedrijven

Splashtop Enterprise

Geconsolideerd platform dat schaalbaar is voor de behoeften op het gebied van remote access, support en endpointmanagement van uw organisatie.

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Voor IT-teams

Splashtop AEM

Automatiseer patching, monitoring en herstel om computers met designsoftware, productiesystemen en verspreide apparaten veilig, up-to-date en betrouwbaar draaiende te houden.

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Security is onze topprioriteit

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Geavanceerde securityfuncties

Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standaarden en compliance

Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.

Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.

Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.

Two IT security professionals reviewing data logs

Veilige infrastructuur

Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.

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