Splashtop Remote Access voor media en entertainment

Ontketen uw creatieve potentieel met Splashtop Remote Access
Revolutioneer media- en entertainmentsamenwerking en workflow-efficiëntie
Vertrouwd door de media- en entertainmentindustrie voor hoogwaardige en veilige remote access
Oplossingen per branche
Productie en postproductie
VFX en editing
Broadcast
Animatie
Designstudios
Architectuur en Design
Vind de oplossing die bij u past
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access prestaties
Voor de beste beeldkleur, audiokwaliteit en meer!
Functies zijn onder meer: 4:4:4-kleurenmodus voor de meest nauwkeurige kleuren en scherpe weergave, hifi-audio, externe stylus, gebruik van lokaal USB-apparaat (3D-muis, gamepad, tekentablet) met uw externe computer en microfoondoorvoer.
Voor bedrijven
Splashtop Enterprise
Geconsolideerd platform dat schaalbaar is voor de behoeften op het gebied van remote access, support en endpointmanagement van uw organisatie.
Voor IT-teams
Splashtop AEM
Automatiseer patching, monitoring en herstel om computers met designsoftware, productiesystemen en verspreide apparaten veilig, up-to-date en betrouwbaar draaiende te houden.
Security is onze topprioriteit
Geavanceerde securityfuncties
Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.
Standaarden en compliance
Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.
Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.
Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.
Veilige infrastructuur
Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.