Splashtop Remote Access voor media en entertainment

Wat klanten zeggen

Artiesten die Wacom-apparaten gebruiken in postproductieworkflows kunnen Splashtop gebruiken om veilig en naadloos verbinding te maken met on-premise of cloud-omgevingen om te werken met programma's als Adobe Premiere Pro, After Effects, enz. Artiesten kunnen naadloos gebruik maken van de krachtige functies van Wacom Cintiq Pro en Intuos Pro om te editen en visuele effecten te creëren terwijl ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt voor de hedendaagse remote werkplek.

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom