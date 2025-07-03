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Female IT professional looking at a laptop possibly browsing career opportunities at Splashtop

Carrière bij Splashtop

We zijn op een missie om het leven te vereenvoudigen door middel van slimme technologie. Sluit u aan bij ons groeiende team!

Vacatures
Splashtop team members in a gif high fiving each other in celebration

Onze bedrijfsmissie

Elke dag creëren, verbeteren en identificeren we hoe we flexibel werken en leren, eenvoudig, snel en veilig kunnen maken. We maken het ook mogelijk voor IT om problemen op afstand op te lossen. Onze missie als bedrijf voor veilige remote access en supportsoftware is het leveren van de persoonlijke ervaring die gebruikers nodig hebben, met beveiliging die IT kan vertrouwen.

We groeien en hebben slimme, gedreven mensen nodig om ons team te versterken. Als u op zoek bent naar uitdaging en samenwerking met enkele van de meest getalenteerde mensen in het vak, zoek dan niet verder!

Leer over onze waarden
Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

Het Splashtop DNA

Elk bedrijf in Silicon Valley houdt vol dat ze geen "typisch Silicon Valley-bedrijf zijn." Het verschil bij Splashtop is dat we deze waarheid in onze genen hebben. We zijn in alle opzichten een startup (open-minded en groeiend), maar toch al een gevestigd bedrijf (met stabiliteit en een duidelijk proces).

Onze unieke cultuur is de kritische rode draad die ons over de hele wereld verbindt. De vriendschap, transparantie en samenwerking die onze vier medeoprichters ons hebben ingeprent, maakt echt deel uit van ons DNA.

Bij Splashtop wordt elke stem gewaardeerd. Je kunt direct een belangrijk verschil maken. Als we samenwerken, gebeuren er grootse dingen. Wij geven vorm aan de toekomst van hoe mensen werken, leren en spelen, overal en op elk apparaat.

Kom bij ons werken

Splashtop Vestigingen

View of Silicon Valley

Wereldwijd hoofdkantoor, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,

Cupertino, CA 95014

City view of Tokyo Japan

Tokio

Level 20 Marunouchi Trust Tower - Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku

Tokio 100-0005 Japan

City view of Taipei

Taipei

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Europees hoofdkantoor, Amsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam.

Nederland

City view of Singapore

Singapore

3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21

Singapore 189352

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District

Hangzhou, P.R.C. 310012

Wat werknemers zeggen

Er zijn zoveel dingen die ik leuk vind aan werken bij Splashtop. Ik noem deze 3 dingen in het bijzonder: de cultuur waarin men elkaar aanmoedigt en waarin je de empowerment en kameraadschap vanuit de leiding voelt. Daarnaast het wervingsproces, dat met een vooruitziende blik geweldige, getalenteerde nieuwe collega's oplevert en ten slotte de vrijheid en ondersteuning om nieuwe ideeën te implementeren.

Nityasha Wadalkar, Directeur Product Marketing

Nityasha Wadalkar face

Wat werknemers zeggen

Sinds ik bij Splashtop werk, heb ik mogelijkheden gekregen om mijn kennis over de end-to-end verkoopcyclus verder uit te breiden, kon ik mijn communicatievermogen nog verder verbeteren en heb ik geleerd hoe een startup vanaf het allereerste begin werkt.

Aaron Changeur, Accountmanager

Wat werknemers zeggen

Ik vind het geweldig dat elke dag anders is. Ik moet me steeds weer aanpassen, leren en elke dag verschillende uitdagingen aangaan. Ook mijn collega's zijn behoorlijk goed.

Christian Rokov, Manager Acquisitiemarketing

Sluit u aan bij ons groeiende team!

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