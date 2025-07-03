Carrière bij Splashtop
We zijn op een missie om het leven te vereenvoudigen door middel van slimme technologie. Sluit u aan bij ons groeiende team!
Onze bedrijfsmissie
Elke dag creëren, verbeteren en identificeren we hoe we flexibel werken en leren, eenvoudig, snel en veilig kunnen maken. We maken het ook mogelijk voor IT om problemen op afstand op te lossen. Onze missie als bedrijf voor veilige remote access en supportsoftware is het leveren van de persoonlijke ervaring die gebruikers nodig hebben, met beveiliging die IT kan vertrouwen.
We groeien en hebben slimme, gedreven mensen nodig om ons team te versterken. Als u op zoek bent naar uitdaging en samenwerking met enkele van de meest getalenteerde mensen in het vak, zoek dan niet verder!
Het Splashtop DNA
Elk bedrijf in Silicon Valley houdt vol dat ze geen "typisch Silicon Valley-bedrijf zijn." Het verschil bij Splashtop is dat we deze waarheid in onze genen hebben. We zijn in alle opzichten een startup (open-minded en groeiend), maar toch al een gevestigd bedrijf (met stabiliteit en een duidelijk proces).
Onze unieke cultuur is de kritische rode draad die ons over de hele wereld verbindt. De vriendschap, transparantie en samenwerking die onze vier medeoprichters ons hebben ingeprent, maakt echt deel uit van ons DNA.
Bij Splashtop wordt elke stem gewaardeerd. Je kunt direct een belangrijk verschil maken. Als we samenwerken, gebeuren er grootse dingen. Wij geven vorm aan de toekomst van hoe mensen werken, leren en spelen, overal en op elk apparaat.
Splashtop Vestigingen
Wereldwijd hoofdkantoor, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
Cupertino, CA 95014
Tokio
Level 20 Marunouchi Trust Tower - Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tokio 100-0005 Japan
Taipei
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550
Europees hoofdkantoor, Amsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam.
Nederland
Singapore
3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21
Singapore 189352
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District
Hangzhou, P.R.C. 310012
Wat werknemers zeggen
Er zijn zoveel dingen die ik leuk vind aan werken bij Splashtop. Ik noem deze 3 dingen in het bijzonder: de cultuur waarin men elkaar aanmoedigt en waarin je de empowerment en kameraadschap vanuit de leiding voelt. Daarnaast het wervingsproces, dat met een vooruitziende blik geweldige, getalenteerde nieuwe collega's oplevert en ten slotte de vrijheid en ondersteuning om nieuwe ideeën te implementeren.
Nityasha Wadalkar, Directeur Product Marketing
Wat werknemers zeggen
Sinds ik bij Splashtop werk, heb ik mogelijkheden gekregen om mijn kennis over de end-to-end verkoopcyclus verder uit te breiden, kon ik mijn communicatievermogen nog verder verbeteren en heb ik geleerd hoe een startup vanaf het allereerste begin werkt.
Aaron Changeur, Accountmanager
Wat werknemers zeggen
Ik vind het geweldig dat elke dag anders is. Ik moet me steeds weer aanpassen, leren en elke dag verschillende uitdagingen aangaan. Ook mijn collega's zijn behoorlijk goed.
Christian Rokov, Manager Acquisitiemarketing