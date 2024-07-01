De beste klanten zitten bij Splashtop
Veel topbedrijven en onderwijsorganisaties vertrouwen op Splashtop als hun toonaangevende remote access en remote supportoplossing.
Van onze tevreden klanten
Met Splashtop kunnen we honderden klanten op afstand ondersteunen. Zonder dit zouden we bezoeken zijn blijven doen voor oproepen die op afstand konden worden afgehandeld, wat zou hebben geresulteerd in een minder winstgevende serviceafdeling."
Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment
Van onze tevreden klanten
Binnen 48 uur na de aankondiging dat het personeel zou kunnen kiezen voor thuiswerk, verliep het proces soepeler en naadlozer dan iemand ooit had kunnen hopen.
Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP