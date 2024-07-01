Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Smiling Splashtop support specialist on phone call with clients

De beste klanten zitten bij Splashtop

Veel topbedrijven en onderwijsorganisaties vertrouwen op Splashtop als hun toonaangevende remote access en remote supportoplossing.

BEGINNEN

Van onze tevreden klanten

Met Splashtop kunnen we honderden klanten op afstand ondersteunen. Zonder dit zouden we bezoeken zijn blijven doen voor oproepen die op afstand konden worden afgehandeld, wat zou hebben geresulteerd in een minder winstgevende serviceafdeling."

Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment

Munster Business Equipment logo

Van onze tevreden klanten

Binnen 48 uur na de aankondiging dat het personeel zou kunnen kiezen voor thuiswerk, verliep het proces soepeler en naadlozer dan iemand ooit had kunnen hopen.

Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP

BDP logo

Ontdek hoe we onze klanten hebben geholpen met onze technologie

Lees de casestudies

3D CAD/CAM/BIM

kirin logo
daikin logo
koito logo

Automobiel/Productie

isuzu logo
land-rover logo
hyundai logo

Onderwijs

USC Logo
Harvard University logo
logo of johns-hopkins university

Financiële diensten

Lake City bank logo
Nissay Asset Management Logo
Signature Bank Logo

Overheid

United States Probation Logo
City of Milwaukee Logo
Los Alamos National Lab Logo

Gezondheidszorg / Biotech / EMR

Stanford Healthcare Logo
Harvard Medical School Logo
MIT Medical Logo

Hospitality

Marriot Logo
L'orange-Bleue Logo
Leeds Bradford Airport Logo

Verzekering

chicago-title logo
MS & AD Insurance Group Logo
Dai-Ichi Life Logo

Media & Entertainment

The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
CBS Logo
Conde Nast Logo

Non-profit

Goodwill NYNJ Logo
Colorado Health Foundation Logo
Saint Louis Science Center Logo

Detailhandel

CVS Health logo with a red heart icon followed by the words CVS Health in bold red and black text.
Levi's Logo
Petstock Logo
Tapestry Logo

Technologie / Vervoerder

Kyocera Logo
Logo of Fuji Xerox

Klaar om te beginnen?

Gratis proefperiode