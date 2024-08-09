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A man with glasses works on a laptop in a modern office. An inset screenshot shows a user creation form in Splashtop with Enable SOS-Command support highlighted.

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Wanneer de cloud geen optie is

Splashtop On-Prem is de voordeligste on-premise oplossing voor veilige remote access, remote control en remote support voor elk apparaat. Deze alles-in-één oplossing biedt zowel onbeheerde toegang op elk moment als beheerde on-demand verbindingen, waardoor het de perfecte oplossing is voor al uw behoeften op het gebied van remote access. Geef werknemers overal toegang tot werkcomputer en stel uw IT en helpdesks in staat om computers en apparaten efficiënt te ondersteunen.

Waarom Splashtop On-Prem goed is voor uw organisatie

High-Performance

De geavanceerde prestatiearchitectuur zorgt voor razendsnelle remote access met interactieve HD video- en audiosessies en framerates tot 60 fps.

Onbeheerde Remote Control & Access

Werk overal vandaan! Krijg zonder toezicht en altijd op afstand toegang tot al uw Windows, Mac, Android en Linux endpoints.

Bemande ondersteuning op afstand

On-demand support voor Windows, Mac, iOS en Android apparaten is zo eenvoudig als een 9-cijferige code. Krijg toegang tot computers, tablets en mobiele apparaten.

High-Availability Clustering

Elimineer downtime en optimaliseer de prestaties met load-balancing en high-availability server clusters.

Geavanceerde beveiliging

Beveiliging vormt de essentie van de activiteiten en architectuur van Splashtop. Alle aanmeldingen ondergaan verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie. Sessies worden beveiligd met TLS en 256-bit AES-encryptie.

Op locatie

Installeer de Splashtop On-Prem Gateway in uw DMZ of achter uw bedrijfsfirewall. Remote sessies kunnen peer-to-peer onderhandelen over lokaal routeerbare netwerken of bridgen via de Splashtop On-Prem Gateway voor netwerkoverschrijdende toegang.

Splashtop On-Prem features

Secure remote access management icon

Gebruikerstoegang en groepsbeheer

Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.

Scheduled Access icon

Module voor geplande toegang

Manage schema's en beleid voor wanneer gebruikers en groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde endpoints.

File Transfer icon

Bestandsoverdracht

Bestanden gemakkelijk tussen computers overzetten zonder een externe sessie te starten. Eenvoudig verslepen of werken in het bestandsoverdrachtvenster om bestanden te verplaatsen van en naar uw lokale en externe computers.

Chat icon

Chat

Chat met gebruikers op externe computers tijdens of buiten sessies.

Elevate to admin icon

Promoveer tot beheerder

Verhoog het sessieprivilege naar admin bij toegang tot een Windows standaard gebruikerssessie voor interactie met gebruikersaccountbeheer, het uitvoeren van bewerkingen op beheerdersniveau en ondersteuning voor opnieuw opstarten en verbinden.

USB device redirection icon

Omleiding USB-apparaten en pennen

Leid USB-apparaten (smartcard, security key, stylus, gamecontroller, printer, HID-apparaat) om van uw lokale computer naar een externe computer. Het omgeleide apparaat werkt net alsof het is aangesloten op de externe computer.

Session recording icon

Sessie-opname

Remote access-sessies opnemen voor demo's, training of controle. Gebruik de knop Schermopname in de besturingsbalk van uw sessie om de opname te starten en te stoppen. Opnamen worden opgeslagen op uw lokale computer.

Workflow / connected icon

Splashtop Connector

Overbrug RDP-verbindingen naar Windows computers en servers via de veilige infrastructuur en het privilegebeheer van Splashtop, zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren. Meer informatie.

IP restrictions / whitelisting icon

IP Whitelisting

Whitelist IP adressen om een perimeter te creëren van waaruit remote access is toegestaan.

File icon

Syslog-integratie

Exporteer loggegevens naar een syslogserver voor een SIEM-systeem (Security Information and Events Management) om op te halen en te analyseren.

Integration icon

Active Directory-integratie

Splashtop On-Prem integreert met de bestaande Active Directory service van uw organisatie om de efficiëntie, productiviteit en beveiliging te verbeteren.

Remote reboot icon

Remote Reboot en Wake-on-LAN

Op afstand uw computer opnieuw opstarten of uit de slaapstand halen. U kunt de externe computer opnieuw opstarten vanuit de Splashtop app of webconsole. Om uw remote computer wakker te maken moet de doelcomputer Wake-on-LAN ondersteunen en verbonden zijn via een LAN kabel (en een andere computer in hetzelfde netwerk moet ingeschakeld zijn om het WoL pakket te bridgen).

Voice call handset icon

Voice Call

Maak uw supportsessies efficiënter met in-sessie spraakoproepen. Dit biedt gebruikers een extra manier om te communiceren tijdens remote supportsessies. Net als met VoIP (Voice over Internet Protocol) kunnen gebruikers aan beide kanten van de remote sessie met elkaar te praten.

Custom branding icon

Custom branding

Genereer een op maat gemaakte SOS app met uw eigen logo en huisstijl die uw klanten kunnen downloaden. Meer informatie.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Remote Support Functie

Background Actions

Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.

Secure infrastructure icon

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Bronnen

Gedetailleerde lijst met functies (PDF)Datasheet (PDF)
Admin GidsProduct demo
Interactieve demoDownloads

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