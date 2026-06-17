Lijst met Remote Desktop-software - Waarom Splashtop de beste keuze is

Enquêtes over werken op afstand suggereren dat meer dan de helft van de respondenten (55%) het gevoel heeft dat ze meer werken wanneer ze niet op kantoor zijn. Om uw werknemers meer mogelijkheden te geven terwijl ze thuis of op andere locaties werken, heeft u een goede remote desktop-oplossing nodig die snel, gebruiksvriendelijk en veilig is en beschikt over krachtige functies. Dus, wat is het beste softwarepakket voor externe desktops dat voor u beschikbaar is?
Waarom is een remote desktop-oplossing essentieel voor jouw bedrijf?
Moderne bedrijven vertrouwen op flexibiliteit en veilige connectiviteit om de operaties soepel te laten verlopen. Een remote desktop oplossing stelt werknemers, IT-teams en aannemers in staat om werkcomputers, servers en applicaties vanaf elke locatie te benaderen. Dit zorgt ervoor dat productiviteit niet gebonden is aan één locatie en dat kritisch werk zonder onderbreking kan doorgaan.
Naast gemak speelt remote desktop technologie een centrale rol in:
Bedrijfscontinuïteit – Houd de operaties draaiende tijdens noodsituaties of kantoorafsluitingen.
IT-efficiëntie – Ondersteun en los problemen op afstand op zonder kostbare onsite bezoeken.
Beveiliging en naleving – Bescherm gegevens via versleutelde verbindingen, toegangscontroles en audit trails.
Kostenbesparingen – Elimineer dure VPN-infrastructuur en verminder downtime door snelle toegang op afstand mogelijk te maken.
Schaalbaarheid – Ondersteun een groeiende hybride werkomgeving met een oplossing die zich aanpast aan de behoeften van jouw organisatie.
Enkele van de meest populaire remote desktopprogramma's zijn:
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GoToMyPC
Connectwise ScreenConnect
Remote PC
Chrome Externe Desktop
Teradici
Hieronder bespreken we elk van deze programma's en noemen we enkele redenen waarom Splashtop de beste keuze is.
Belangrijkste criteria voor het kiezen van de juiste remote desktopsoftware
Prestaties en betrouwbaarheid: Je remote desktop tool moet zorgen voor soepele, responsieve sessies met minimale vertraging. Let op hoge framerates-ondersteuning, optimalisatie voor lage bandbreedte en stabiliteit onder wisselende netwerkcondities.
Beveiligingskenmerken: Sterke encryptie, apparaatverificatie en ondersteuning voor multi-factor-authenticatie zijn essentieel. De software moet ook voldoen aan industriestandaarden en functies bieden zoals logregistratie en op rollen gebaseerde toegang.
Compatibiliteit met meerdere platforms: Kies een oplossing die werkt op alle grote besturingssystemen, zoals Windows, MacOS, Linux, Android, iOS en Chrome OS. Dit zorgt voor flexibiliteit voor teams en mensen die verschillende apparaten gebruiken.
Gebruiksgemak: De interface moet intuïtief zijn voor zowel eindgebruikers als IT-beheerders. Functies zoals toegang met één klik, sessiecodes en gestroomlijnde implementatie kunnen de acceptatie en ondersteuning van workflows aanzienlijk verbeteren.
Ondersteuning voor beheerde en onbeheerde toegang: De mogelijkheid om zowel realtime ondersteuning te bieden als onbeheerde apparaten te benaderen is cruciaal voor IT-teams, MSPs en bedrijven die externe infrastructuur beheren.
Prijzen en schaalbaarheid: Houd rekening met de totale eigendomskosten, inclusief verlengingskosten, prijzen per gebruiker of per apparaat, en schaalbaarheid naarmate uw team of infrastructuur groeit. Transparante prijzen zorgen ervoor dat u niet tegen verborgen kosten aanloopt.
Geavanceerde functies: Zoek naar extra mogelijkheden zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, USB-omleiding, ondersteuning voor meerdere monitoren en sessie-opname om de waarde van uw oplossing uit te breiden.
Lijst van de beste remote desktop apps
Splashtop
Splashtop is de beste remote desktop-software. Het maakt verbinding mogelijk tussen veel verschillende apparaten en is compatibel met Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows en Linux.
Splashtop heeft flexibele licentieopties. De voordeligste optie ondersteunt een enkele gebruiker en tot twee computers. Of, voor iets meer kun je je abonneren op een plan met meer functies dat grote teams kan ondersteunen en met een reeks extra functies komt. Wat je ook nodig hebt, Splashtop heeft de beste remote desktop software oplossing voor jou.
Splashtop is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe functies om de gebruikerservaring te verbeteren. Met hoogwaardige UX en geavanceerde beveiligingsopties is het moeilijk om iets negatiefs te vinden in het aanbod van Splashtop. Met Splashtop krijg je sterke beveiliging voor externe toegang en een gebruiksvriendelijke ervaring.
TeamViewer
Eerst en vooral moet beveiliging een topprioriteit zijn als het gaat om het kiezen van een remote desktopoplossing. Splashtop is trots op zijn veilige remote desktopsoftware, waar TeamViewer in het verleden problemen heeft gehad met de beveiliging.
TeamViewer heeft een gratis versie die in de basisbehoeften voorziet voor een remote desktop optie. Hoewel, als je een bedrijf bent, moet je betalen voor een commerciële licentie voordat je goed gebruik kunt maken van deze software (anders kan TeamViewer je verdenken van commercieel gebruik en je verbindingen blokkeren).
Een TeamViewer-abonnement kan diep in je budget snijden. En als je ooit TeamViewer wilt annuleren, moet je ten minste een maand van tevoren een ticket indienen, anders word je belast voor een automatische verlenging.
Splashtop biedt een beter alternatief voor TeamViewer en wordt geleverd in pakketten voor individueel gebruik, bedrijven, onderwijs en IT-support. Elk biedt concurrerende prijzen die u de functies bieden die u nodig heeft zonder uw budget te overschrijden.
LogMeIn Pro
Een remote desktoptool vergelijkbaar met Splashtop. LogMeIn Pro werkt echter helemaal niet goed voor particulieren of kleine bedrijven vanwege het zeer hoge prijskaartje. LogMeIn Pro is dus alleen geschikt voor grote bedrijven met grote portemonnees. In plaats daarvan zou u eens kunnen kijken naar een alternatief voor LogMeIn Pro, zoals Splashtop, dat dezelfde topfuncties en mogelijkheden heeft, terwijl u tot 70% of meer bespaart op uw abonnementskosten.
AnyDesk
AnyDesk heeft remote desktop-pakketten voor individuen, kleine teams en bedrijven. Net als LogMeIn is het echter duurder dan Splashtop. U kunt precies zien hoe de prijzen van AnyDesk zich verhouden tot die van Splashtop. Bovendien zijn op websites van derden, gebruikersreviews van Splashtop consequent beter dan die van AnyDesk.
GoToMyPC
Een remote desktopoplossing die duur is voor individuen, en nog duurder voor teams en bedrijven die behoefte hebben aan meer functies en gebruikersbeheer. U zou al deze functies kunnen krijgen door in plaats daarvan Splashtop te kiezen, en u zou 75% op uw abonnementskosten besparen in vergelijking met GoToMyPC.
GoToMyPC is ook eigendom van LogMeIn, en heeft hetzelfde nadeel van dure abonnementen en een geschiedenis van prijsverhogingen.
Connectwise ScreenConnect
Hoewel ScreenConnect veel geavanceerde functies adverteert, biedt Splashtop veel hiervan voor een veel lager prijskaartje, waardoor het een beter alternatief is voor Connectwise ScreenConnect.
Bovendien blijkt uit beoordelingen van ScreenConnect dat het soms lang duurt om te reageren op input. Dit frustreert het gebruik ervan drastisch. Splashtop blijft op hoge snelheid werken met HD-kwaliteit.
Remote PC
RemotePC gebruikt een web-app om connectiviteit tussen computers te bieden. Toch heeft het, zoals veel remote desktopoplossingen op deze lijst, gebreken. Het is bijvoorbeeld vaak moeilijk in te stellen en mist veel functies die u van zijn concurrenten zou mogen verwachten.
Als alternatief voor RemotePC is Splashtop zeer snel in te stellen en heeft het een gebruiksvriendelijke interface.
Chrome Externe Desktop
Deze browserextensie is misschien handig voor mensen met Google Chrome, maar alle andere gebruikers hebben pech. Dit beperkt het bereik van deze toepassing, vooral voor mensen op veel verschillende apparaten. Splashtop daarentegen is bruikbaar op veel verschillende computers, tablets en mobiele apparaten zonder dat u Chrome nodig heeft.
Bovendien heeft Chrome Remote Desktop maar weinig geavanceerde functies, zelfs voor een gratis optie. Splashtop slaagt erin om het op dit gebied te overtreffen, waardoor het het beste Chrome Remote Desktop-alternatief is.
Teradici
Teradici is gebouwd als een krachtige remote accesstool voor media- en entertainmentprofessionals en wil een oplossing bieden aan mensen die snelle remote verbindingen nodig hebben. Splashtop levert echter snelle remote verbindingen, waarmee u rekenintensieve taken zoals videobewerking, grafisch ontwerp, het maken van animaties, codering en nog veel meer met lage latency kunt doen. Teradici heeft daarentegen veel meer bandbreedte nodig voor snelle remote access.
Splashtop is ook veel gemakkelijker te implementeren en wordt geleverd met meer functies, waardoor het het beste Teradici-alternatief is.
Wat maakt Splashtop de toonaangevende remote desktop-software?
Bij het evalueren van remote desktop-oplossingen zijn prestaties, beveiliging en waarde van cruciaal belang. Splashtop valt op door enterprise-grade functionaliteiten te leveren tegen een kosteneffectieve prijs, waardoor het de favoriete keuze is voor IT-teams, MSPs en bedrijven wereldwijd.
Belangrijke redenen waarom Splashtop de markt leidt, zijn onder andere:
Hoogwaardige verbindingen – Stream in 4K tot 60fps met lage latentie en geavanceerde kleurgetrouwheid, wat zorgt voor soepele ervaringen voor professionals en creatievelingen.
Robuuste beveiliging en naleving – Alle sessies zijn beschermd met SSL/AES-256 encryptie en ondersteunen enterprisevereisten zoals SSO/SAML, SOC 2, ISO 27001, AVG en HIPAA-gereedheid.
Multi-apparaat en platformonafhankelijke toegang – Maak veilig verbinding met Windows, macOS, Linux, iOS, Android en Chromebooks, zonder de beperkingen van OS-specifieke tools.
Ingebouwde IT-support mogelijkheden – Bied zowel attended als unattended remote support met functies zoals technicusgroepering, sessieoverdracht, bestandsoverdracht en sessie-opname.
Autonoom endpointbeheer – Met Splashtop AEM krijgen IT-teams real-time patching, software-inventaris, CVE-inzichten en automatisering om compliance en beveiliging te handhaven.
Flexibele licentie en prijsbepaling – Kies uit eenvoudige plannen die met je bedrijf meegroeien, met voorspelbare kosten en geen verborgen kosten.
Splashtop combineert betrouwbare prestaties, sterke beveiliging en geavanceerde beheertools moeiteloos. Het wordt consequent beoordeeld als een van de beste remote desktop oplossingen voor organisaties die meer zoeken dan alleen basistoegang op afstand.
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