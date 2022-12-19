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Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Splashtop OEM en Partner Toegang op Afstand Opportunities

Integreer Splashtop remote access en screen mirroring in uw oplossingen

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Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

Integreer bewezen remote access en draadloze screenmirroring-technologie in uw service-, software- en hardwareoplossingen

Er zijn flexibele opties beschikbaar, waaronder SDK's, co-branded en private label oplossingen met optionele full-service maatwerkontwikkeling en integratieadvies.

De technologieën en oplossingen omvatten:

  • Splashtop technologie voor remote computeraccess om op te nemen in uw RMM of MSP-oplossingen
  • Schermweergave op mobiele apparaten voor iOS en Android of Android remote control voor uw MDM-oplossing
  • Toegang en bediening op afstand van IoT-apparaten, kiosken, digitale borden, waaronder apparaten van Zebra, Honeywell, Sonim en Panasonic.
  • Draadloze screen mirroring technologie voor smartboards en displays
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop en Canopy werken samen om verbeterd remote management voor IoT-apparaten te bieden

Om aan de groeiende vraag naar gestroomlijnd IoT-apparaatmanagement te voldoen, verbindt de samenwerking Splashtops veilige remote access en support met Canopy's eersteklas platform voor remote monitoring en management (RMM).

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop zorgt voor remote access in populaire RMM-oplossingen

Waaronder Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne en meer. 

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Ivanti Wavelink gebruikt Splashtop technologie

Marktleider Ivanti Wavelink gebruikt Splashtop technologie voor het op afstand bedienen van slimme apparaten.

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Top fabrikanten van smartboards integreren Splashtop screenmirroring

Topfabrikanten van smartboards, zoals Sharp Business en Promethean, integreren Splashtop screen mirroringtechnologie in hun oplossingen.

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Voeg Splashtop toe aan de software, oplossingen en apparaten/machines die u verzendt.

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