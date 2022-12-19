Splashtop OEM en Partner Toegang op Afstand Opportunities
Integreer Splashtop remote access en screen mirroring in uw oplossingen
Integreer bewezen remote access en draadloze screenmirroring-technologie in uw service-, software- en hardwareoplossingen
Er zijn flexibele opties beschikbaar, waaronder SDK's, co-branded en private label oplossingen met optionele full-service maatwerkontwikkeling en integratieadvies.
De technologieën en oplossingen omvatten:
- Splashtop technologie voor remote computeraccess om op te nemen in uw RMM of MSP-oplossingen
- Schermweergave op mobiele apparaten voor iOS en Android of Android remote control voor uw MDM-oplossing
- Toegang en bediening op afstand van IoT-apparaten, kiosken, digitale borden, waaronder apparaten van Zebra, Honeywell, Sonim en Panasonic.
- Draadloze screen mirroring technologie voor smartboards en displays
Splashtop en Canopy werken samen om verbeterd remote management voor IoT-apparaten te bieden
Om aan de groeiende vraag naar gestroomlijnd IoT-apparaatmanagement te voldoen, verbindt de samenwerking Splashtops veilige remote access en support met Canopy's eersteklas platform voor remote monitoring en management (RMM).
Splashtop zorgt voor remote access in populaire RMM-oplossingen
Waaronder Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne en meer.
Ivanti Wavelink gebruikt Splashtop technologie
Marktleider Ivanti Wavelink gebruikt Splashtop technologie voor het op afstand bedienen van slimme apparaten.
Top fabrikanten van smartboards integreren Splashtop screenmirroring
Topfabrikanten van smartboards, zoals Sharp Business en Promethean, integreren Splashtop screen mirroringtechnologie in hun oplossingen.