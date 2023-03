Thuiswerken met een Chromebook met Splashtop Toegang op Afstand

Chromebooks zijn populaire apparaten die worden gebruikt door particulieren en onderwijsinstellingen. Meer recentelijk, vooral als gevolg van de coronacrisis, moedigen bedrijven ook het gebruik van Chromebooks aan voor hun werknemers om op afstand thuis te werken. Of het nu gaat om een organisatie die de trend van BYOD (bring your own device) omarmt of om apparaten die eigendom zijn van het bedrijf, Chromebooks winnen aan populariteit. De verkoop van Chromebooks groeide vorig jaar met 23%. Ze zijn minder duur, lichter en veiliger dan een laptop en voldoen net zo goed aan uw behoeften. Het enige dat u nodig heeft is een goede WIFI verbinding.

Uw Chromebook gebruiken om op afstand verbinding te maken met uw werkcomputer

Door een Chromebook met remote access van Splashtop te gebruiken, kunt u direct een remote sessie met uw werkcomputer starten en werken vanaf elke plek met WiFi! Dit kan in drie eenvoudige stappen:

Dat is alles! Nu kunt u uw werkcomputer op afstand bedienen vanaf uw Chromebook.

Zie hoe het werkt:



Chromebook With Business Access

6 voordelen van het gebruik van Chromebook en Splashtop bij het op afstand werken op uw kantoorcomputer

Door vanaf een Chromebook een Splashtop Remote Desktopverbinding te starten naar uw werkcomputer, kunt u:

Maak gebruik van functies van de Chromebook om uw werktaken uit te voeren Door uw werkcomputer op afstand te bedienen met uw Chromebook, kunt u uw werk doen, inclusief het gebruik van native Windows- en macOS-software die op een externe Windows- of Mac-computer staat, net alsof u echt achter uw werkcomputer zit. Ervaar superieure en consistente prestaties De externe verbindingen van Splashtop maakt gebruik van een krachtige engine die tegenwoordig meer dan 30 miljoen gebruikers en 200.000 bedrijven aandrijft. U ervaart HD-kwaliteit en snelle verbindingen zonder vertraging, echte real-time verbindingen, zelfs wanneer deze worden ingezet als een organisatiebrede thuiswerkoplossing. Maak zeer veilig verbinding Verbinding maken met uw kantoornetwerk met behulp van een Chromebook met Splashtop is veel veiliger dan verbinding maken via een laptop met VPN. Splashtop is ook 10x sneller dan VNC! De securityfuncties en -praktijken van Splashtop beschermen zowel uw kantoornetwerk als de gegevens op uw computer. Regel snel dat uw personeel effectief op afstand kan werken Door Chromebooks en Splashtop voor werknemers aan te schaffen, kunnen organisaties hun personeel snel productief laten zijn terwijl ze thuiswerken. Het is zeer eenvoudig in te stellen en te gebruiken en kan gemakkelijk worden geschaald voor een groot aantal werknemers. Krijg betere functies voor de beste prijs Concurrerende prijzen van zowel Chromebooks als Splashtop maken deze combinatie tot een populaire remote desktop-oplossing voor zowel individuen als organisaties. Chromebook multi-naar-multi-monitor ondersteuning Met Splashtop kunnen gebruikers ook op afstand werken op een Chromebook met aangesloten monitoren om de opstelling met meerdere monitoren van hun kantoor-pc's te weerspiegelen.

Foto: Kaboompics.com van Pexels