Thuiswerken met een Chromebook met Splashtop Toegang op Afstand

Chromebooks zijn populaire apparaten die worden gebruikt door particulieren en onderwijsinstellingen. De laatste tijd moedigen bedrijven ook het gebruik van Chromebooks aan voor hun werknemers om vanuit huis te werken.
Of het nu gaat om een organisatie die de trend van BYOD (bring your own device) omarmt of om apparaten die eigendom zijn van het bedrijf, Chromebooks winnen aan populariteit. De verkoop van Chromebooks groeide vorig jaar met 23%. Ze zijn minder duur, lichter en veiliger dan een laptop en voldoen net zo goed aan uw behoeften. Het enige dat u nodig heeft is een goede WIFI verbinding.
Stapsgewijze handleiding: op afstand verbinding maken met uw werkcomputer vanaf een Chromebook
Door een Chromebook met remote access van Splashtop te gebruiken, kunt u direct een remote sessie met uw werkcomputer starten en werken vanaf elke plek met WiFi! Dit kan in drie eenvoudige stappen:
Koop of probeer gratis een Splashtop Remote Access abonnement dat past bij uw behoeften of die van uw team.
Installeer de Splashtop Streamer op uw werkcomputer.
Download de Splashtop Business app voor Android op uw Chromebook*. Opmerking: Er is ook een Chrome-app beschikbaar, maar de Android app is sneller en heeft extra functies.
Dat is alles! Nu kunt u uw werkcomputer op afstand bedienen vanaf uw Chromebook.
Zie hoe het werkt:
6 voordelen van het gebruik van Chromebook en Splashtop bij het op afstand werken op uw kantoorcomputer
Door vanaf een Chromebook een Splashtop Remote Desktopverbinding te starten naar uw werkcomputer, kunt u:
Maak gebruik van de functies van uw Chromebook om uw werk te doen: Door uw werkcomputer op afstand te bedienen met uw Chromebook, kunt u uw werk doen, inclusief het gebruik van alle native Windows- en MacOS-software die op uw externe Windows of Mac computer draait. het is net alsof u echt achter uw werkcomputer zit.
Ervaar superieure en consistente prestaties: De externe verbindingen van Splashtop maken gebruik van een krachtige engine waar inmiddels meer dan 30 miljoen gebruikers en 200.000 bedrijven op draaien. U ervaart HD-kwaliteit en snelle verbindingen zonder vertraging, echt realtime verbindingen, zelfs wanneer ze worden ingezet als een organisatiebrede thuiswerkoplossing.
Op afstand inloggen met zeer veilige verbindingen: Verbinding maken met uw kantoornetwerk via een Chromebook met Splashtop is veel veiliger dan verbinding maken via een laptop met VPN. Bovendien is Splashtop 10x sneller dan VNC! De beveiligingsfuncties en -praktijken van Splashtop beschermen zowel uw kantoornetwerk als de gegevens op uw computer.
Snel een effectief extern personeelsbestand opzetten: Door Chromebooks en Splashtop voor werknemers aan te schaffen, kunnen organisaties hun werknemers snel productief maken terwijl ze thuis werken. Het is zeer eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en kan gemakkelijk worden opgeschaald voor een groeiend aantal werknemers.
Krijg betere functies voor de beste prijs: Concurrerende prijzen van zowel Chromebooks als Splashtop maken deze combinatie een populaire remote desktopoplossing voor zowel particulieren als organisaties.
Ondersteuning voor Chromebook multi-naar-multi monitor: Met Splashtop kunnen gebruikers die op afstand werken op een Chromebook met aangesloten monitoren ook de multi-monitor set-up van hun pc's op kantoor spiegelen.
Waarom zou u Splashtop remote access-software moeten kiezen voor uw remote werkbehoeften
Splashtop onderscheidt zich als een essentiële tool voor externe werkers en biedt een reeks functies die de productiviteit, beveiliging en flexibiliteit verbeteren. Het biedt:
High-performance access: Splashtop maakt verbindingen van hoge kwaliteit met lage latency mogelijk, zodat gebruikers vanaf elk apparaat kunnen werken aan zware taken zoals videobewerking of softwareontwikkeling.
Compatibel met meerdere platforms: Of u nu een Chromebook, Mac, Windows PC, iOS of Android apparaat gebruikt, Splashtop zorgt voor een soepele toegang tot uw primaire werkcomputer, waardoor het veelzijdig is voor elke situatie.
Security en compliance: Met 256-bits AES-encryptie, twee-factor-authenticatie, apparaatauthenticatie en rolgebaseerde toegangscontroles biedt Splashtop een beveiligingsraamwerk op bedrijfsniveau, zodat gevoelige gegevens beschermd blijven tijdens remote sessies.
Samenwerking en ondersteuning: Splashtop maakt niet alleen individueel werk mogelijk, maar ondersteunt ook samenwerking door middel van functies voor schermdeling en bediening op afstand, waardoor ondersteuning en probleemoplossing voor teams eenvoudiger is dan ooit.
Kosteneffectieve oplossing: In vergelijking met andere remote accesstools biedt Splashtop concurrerende prijzen zonder in te leveren op kwaliteit of functies, waardoor het een budgetvriendelijke keuze is voor zowel particulieren als bedrijven.
Eenvoudige installatie en gebruik: De gebruiksvriendelijke interface en eenvoudige installatie van Splashtop maken het toegankelijk voor gebruikers van elk technisch niveau. U kunt snel externe verbindingen tot stand brengen met een minimum aan gedoe.
Splashtop is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het moderne remote werk, zodat gebruikers productief, veilig en verbonden kunnen blijven vanaf elke locatie.
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