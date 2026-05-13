Splashtop Veilige Remote Access voor de Gezondheidszorg

Beveiligde remote access en support voor zorgverleners
Zorgverleners in staat stellen om altijd en overal betere patiëntenzorg te bieden
Vertrouwd door de beste zorginstellingen voor hun remote access en supportbehoeften
Veilige en efficiënte remote access met Splashtop
De remote access en supportoplossingen van Splashtop stellen zorgprofessionals in staat hun taken efficiënter en effectiever uit te voeren, wat leidt tot betere patiëntenzorg en tevredenheid.
Met Splashtop kunnen artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en IT-teams veilig en snel verbinding maken met computers of virtual machines vanaf elk apparaat en elke locatie. Hierdoor hebben zorgprofessionals op afstand toegang tot gespecialiseerde medische softwaresystemen die draaien op geavanceerde computers (zoals voor het analyseren van bloed- en weefselmonsters) om nauwkeurigere en snellere diagnoses te kunnen stellen.
Instructeurs kunnen de lessen in academische ziekenhuizen ook uitbreiden door op afstand 3D-graphics te simuleren, waardoor de opleiding en training van toekomstige zorgprofessionals wordt verbeterd.
Houd kritieke zorgsystemen veilig en betrouwbaar functionerend
IT-teams in de gezondheidszorg hebben een praktische manier nodig om klinische workstations, administratieve computers en verspreide endpoints up-to-date, gemonitord en klaar te houden voor dagelijkse zorg.
Splashtop AEM helpt IT-teams om patches te automatiseren, de gezondheid van het systeem te monitoren en problemen met endpoints vroegtijdig op te lossen, allemaal vanuit een centrale console. Dat betekent dat teams handmatig onderhoud kunnen verminderen, de zichtbaarheid over apparaten kunnen verbeteren en kunnen helpen voorkomen dat vermijdbare storingen zorgverzekeraars en personeel vertragen.
Vertrouw op veilige, HIPAA-conforme toegang
Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de informatie van uw patiënten te beschermen.
Daarom hebben we geavanceerde securityfuncties, zoals SSO, 256-bits encryptie en MFA, en aanpasbaar securitybeleid. Onze oplossingen zijn SOC2 Type 2-conform, HIPAA- en PCI-conform naast naleving van industrie- en overheidsvoorschriften voor veel meer sectoren).
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen
Voor IT-teams die endpoints in de zorgsector beheren
Splashtop AEM
Gecentraliseerd endpointmanagement om klinische en administratieve apparaten op grote schaal te monitoren, patchen en onderhouden.
Belangrijkste voordelen
Bescherm gevoelige gegevens en blijf compliant
Bescherm uw gevoelige patiëntgegevens met de branchegerelateerde compliances van Splashtop, zoals SOC2, HIPAA en PCI, samen met geavanceerde securityfuncties. Pas het beveiligingsbeleid aan de specifieke behoeften van uw instelling aan om naleving en gemoedsrust te garanderen.
Altijd en overal toegang tot patiëntendossiers
Krijg overal toegang tot patiëntendossiers, foto's en bestanden binnen uw Electronisch Patientendossier (EPD)-systeem, of u zich nu in een behandelkamer, uw kantoor of op een andere plek bevindt. Bespaar tijd en verbeter de patiëntenzorg door alle informatie die u nodig heeft binnen handbereik te hebben.
Analyseer eenvoudig overal monsters
Gebruik gespecialiseerde medische softwaresystemen die op geavanceerde machines draaien, waar en wanneer u ze nodig heeft met de hoogwaardige toegang van Splashtop. Analyseer monsters en maak nauwkeurige diagnoses vanaf elke locatie, zodat u betere patiëntenzorg kunt bieden en resultaten kunt verbeteren.
Stroomlijn IT-support voor artsen
Stel IT-teams in staat om on-demand support te bieden aan artsen, door apparaten op afstand te bewaken en onderhouden met Splashtop. Maak eenvoudig verbinding met support en zorg ervoor dat alle apparaten goed werken, waardoor artsen meer tijd hebben voor patiëntenzorg.
Topfuncties voor zorgverleners
Afdrukken op afstand
De remote printfunctie van Splashtop stelt zorgverleners in staat om overal veilig patiëntdossiers en andere belangrijke documenten te printen, wat het gemakkelijk maakt om onderweg toegang te krijgen tot kritieke gegevens. Met deze functie kunnen zorgprofessionals de efficiëntie en productiviteit verbeteren, en er tegelijk voor zorgen dat patiëntgegevens altijd toegankelijk en up-to-date zijn.
Versleutelde dataoverdracht
De versleutelde dataoverdrachtfunctie van Splashtop zorgt ervoor dat gevoelige patiëntgegevens veilig blijven tijdens remote access en supportsessies. Met toonaangevende versleuteling en extra securityfuncties biedt Splashtop zorgaanbieders de gemoedsrust die ze nodig hebben om te voldoen aan de regelgeving en patiëntgegevens te beschermen.
Multi-factor authenticatie
De multi-factor authenticatiefunctie van Splashtop voegt een extra beveiligingslaag toe voor zorgverleners bij het op afstand openen en ondersteunen van gevoelige patiëntgegevens. Met toonaangevende verificatiemethoden helpt Splashtop ongeoorloofde toegang en datalekken te voorkomen, waardoor wordt voldaan aan regelgeving zoals HIPAA.
Flexibele cloud of on-premise implementatieopties
Ervaar uitstekende remote access met onze cloud-gebaseerde oplossing of integreer Splashtop eenvoudig met uw on-premise servers en IT-omgeving.
Krijg op afstand toegang tot Windows-, Mac- of Linux-computers vanaf elke computer of elk mobiel apparaat.
Stel IT-teams in staat computers en apparaten op afstand te ondersteunen.
Bewaak en beheer endpoints met opnieuw opstarten op afstand, APK-pushinstallaties en het versturen van bestanden.
Voer systeeminventarisatie en rapportage uit.
Maak gebruik van Active Directory of SSO voor gecentraliseerde authenticatie.
Verhoog de productiviteit van zorgprofessionals en verbeter de patiëntenzorg.
Zorg voor een naadloze gebruikerservaring met de gebruiksvriendelijke functies van Splashtop.
Slingeland Ziekenhuis
Hoe het Slingeland Ziekenhuis met veilige remote access de patiëntenzorg transformeerde
Ontdek hoe Splashtop het Slingeland-ziekenhuis in staat stelde om betere gezondheidszorg te bieden met eenvoudige en veilige remote accessoplossingen.
Home Farm Family Medicine
Professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg vooruit helpen met veilige remote access
Zie hoe Splashtop een revolutie teweeg heeft gebracht in de levering van gezondheidszorg door veilige en efficiënte remote accessoplossingen te bieden aan eerstelijnsgezondheidszorgprofessionals.
Van onze tevreden klanten
Het Dental Whale Savings Network is verheugd om samen met Splashtop de weg vrij te maken voor tandartsen in de hele VS om op afstand toegang te krijgen tot hun desktop systemen. Het zal de DWSN-leden ook helpen om tijdens de COVID-19 pandemie de niet-klinische taken van hun praktijk bij te houden.
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
Van onze tevreden klanten
Zoals we hebben gezien bij deze wereldwijde pandemie, is remote access cruciaal voor het succes van elk bedrijf en zijn we verheugd om samen te werken met Splashtop Hun betrouwbaarheid, prestaties en klantenondersteuning waren ongewoon goed bij het bieden van de nodige tools aan onze klanten en medewerkers, zodat ze belangrijk werk voort konden zetten, zelfs op afstand.
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
Van onze tevreden klanten
Splashtop heeft ongeëvenaarde prestaties en werkt naadloos op elk apparaat waarop we het hebben gebruikt. Het maakt gebruik van strenge beveiligingsprocedures die onze remote sessies en data veilig houden. Ook de klantenservice van Splashtop is absoluut geweldig, waardoor Splashtop onze favoriete remote access software is geworden.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Van onze tevreden klanten
Splashtop is gebruiksvriendelijk en een vooruitstrevend bedrijf waarmee we in de toekomst willen blijven samenwerken.
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic