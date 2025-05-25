Splashtop Remote Support

"Ik begon met Splashtop en stond versteld van de kwaliteit van het product en de verbindingen. Het was logisch om mijn veel duurdere TeamViewer abonnement te dumpen voor Splashtop. Het doet alles wat ik nodig heb zonder te veel te kosten. Sommige collega's werken al jaren met Splashtop en vinden het ook geweldig."