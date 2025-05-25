Splashtop Remote Support
Een gebruiksvriendelijke oplossing voor remote support met ondersteuning voor meerdere platforms en snelle probleemoplossing mogelijk maakt. Verbeter de efficiëntie en klanttevredenheid met snelle, veilige en betrouwbare verbindingen.
Kies een Remote Support abonnement dat in uw behoeften voorziet
Remote Support - SOS
Vanaf
€ 21/ maand/gelijktijdige gebruikerslicentie
Jaarlijks gefactureerd tegen € 244 of € 369 per gelijktijdige gebruiker
- Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
- Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
- Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
- 1 licentie: 300 beheerde computers
- 2 licenties: 600 beheerde computers
- 3 licenties: 900 beheerde computers
- 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
- Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel
- Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
- Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
- Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
- 1 licentie: 300 beheerde computers
- 2 licenties: 600 beheerde computers
- 3 licenties: 900 beheerde computers
- 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
- Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel
Remote Support - Enterprise
Neem contact met ons op voor aanpasbare licenties en prijzen
Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus
- Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
- Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
- Meer dan 1.200 beheerde apparaten
Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus
- Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
- Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
- Meer dan 1.200 beheerde apparaten
Autonomous Endpoint Management
Beschikbaar bij remote supportlicenties.
Beheer, bewaak en beveilig elk endpoint op een efficiënte manier.
Automatiseer patchbeheer en software-updates en stroomlijn IT-activiteiten.
Bewaak de status van het apparaat in realtime, zodat u proactief problemen kunt oplossen.
Krijg centrale controle over meerdere endpoints, waardoor handmatige interventie tot een minimum wordt beperkt.
Volg en beheer de hardware- en software-inventaris op alle endpoints voor volledige zichtbaarheid.
Flexibele en schaalbare licenties
Pas u aan de veranderende eisen van uw organisatie aan met flexibele licentieopties. Kies Remote Access-licenties om externe werknemers toegang te geven tot hun eigen werkcomputers en Remote Support-licenties voor IT om apparaten te ondersteunen en te beheren.
Op zoek naar prijzen per endpoint, of onze legacy remote supportproducten (Basic, Plus en Premium)
Vergelijking van abonnementen
Producteigenschappen
|SOS
|Enterprise
|aantal onbeheerde computers per licentie
Kies tussen 10 of 300 computers
300
|# gebruikers per licentie
10
10
|High-Performance
|Degelijke beveiliging
|Beheerde access met sessiecode
|Beheerde support voor iOS- en Android-apparaten
|Sessie herstarten en opnieuw verbinden
|Promoveer tot beheerder
|Custom branding van SOS-app
|PSA-ticketing en ITSM-integratie
|Meerdere technici (tot 3) in één supportsessie
|Chat
|In-sessie spraakoproep
|Bestandsoverdracht (inclusief copy-and-paste en drag-and-drop)
|Sessie-opname
|Multi naar multi monitor
|Scherm delen via weblink
|Gebruikersrol en toegangsbeheer
|Groepering van gebruikers- en computers
|Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on
|Remote accesslicenties voor voor eindgebruikers
|Gratis inzichten in kwetsbaarheden
|Add-on voor autonoom endpointmanagement
|Background Actions
|Geavanceerde securityfuncties zoals SSO, SIEM logging, IP whitelisting, cloudsessie-opnames en meer.
|Onbeheerde Android-toegang
|Geavanceerde servicedesk workflow
|Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality en Splashtop Connector toe te voegen
- aantal onbeheerde computers per licentie: Kies tussen 10 of 300 computers
- # gebruikers per licentie : 10
- High-Performance
- Degelijke beveiliging
- Beheerde access met sessiecode
- Beheerde support voor iOS- en Android-apparaten
- Sessie herstarten en opnieuw verbinden
- Promoveer tot beheerder
- Custom branding van SOS-app
- PSA-ticketing en ITSM-integratie
- Meerdere technici (tot 3) in één supportsessie
- Chat
- In-sessie spraakoproep
- Bestandsoverdracht (inclusief copy-and-paste en drag-and-drop)
- Sessie-opname
- Multi naar multi monitor
- Scherm delen via weblink
- Gebruikersrol en toegangsbeheer
- Groepering van gebruikers- en computers
- Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on
- Remote accesslicenties voor voor eindgebruikers
- Gratis inzichten in kwetsbaarheden
- Add-on voor autonoom endpointmanagement
- Background Actions
- Geavanceerde securityfuncties zoals SSO, SIEM logging, IP whitelisting, cloudsessie-opnames en meer.
- Onbeheerde Android-toegang
- Geavanceerde servicedesk workflow
- Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality en Splashtop Connector toe te voegen
Remote Support Functie Highlights
Klik op de tabbladen voor de belangrijkste kenmerken van elk abonnement
Remote Support SOS bevat deze functies:
Bedien uw managed devices op afstand
Krijg direct op afstand toegang tot Windows-, Mac- en Linux-machines vanaf elk apparaat, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers.
On-Demand support
Bied snelle, ad-hoc support aan eindgebruikers op computers en mobiele apparaten via een sessiecode, zonder een vooraf geïnstalleerde software.
Chat
Chat met gebruikers op externe computers tijdens of buiten sessies.
Integratie met Ticketing en ITSM
Integreer met toonaangevende PSA ticketing- en ITSM-oplossingen, zoals Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Helpdesk, Jira en Microsoft Teams.
Promoveer tot beheerder
Verhoog het sessieprivilege naar admin bij toegang tot een Windows standaard gebruikerssessie voor interactie met gebruikersaccountbeheer, het uitvoeren van bewerkingen op beheerdersniveau en ondersteuning voor opnieuw opstarten en verbinden.
Meerdere technici in één supportsessie
Tot drie technici kunnen verbinding maken en samenwerken aan dezelfde supportsessie (vereist een abonnement met meerdere licenties).
Voice Call
Maak uw supportsessies efficiënter met spraakoproepen tijdens de sessie, die gebruikers een extra manier bieden om te communiceren tijdens remote supportsessies.
Gratis inzichten in kwetsbaarheden
Krijg inzicht in CVE's (Common Vulnerabilities and Exposures) en KEV's (Known Exploited Vulnerabilities) en krijg AI-gestuurde inzichten om kwetsbaarheden te prioriteren voor herstel.
Background Actions
Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.
Autonoom endpointmanagement (add-on)
Apparaten efficiënt bewaken, beheren en bijwerken met realtime patchbeheer, software-implementatie, dashboardinzichten, beleidsregels en meer - allemaal vanuit de Splashtop Console. Meer informatie
Enterprise Remote Support heeft alle functies van SOS, plus:
Geavanceerde securityfuncties
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Onbeheerde Android-toegang
Ondersteun en bedien Android-apparaten op afstand vanaf uw pc (Windows of Mac), iOS of Android-apparaat, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is. U kunt Android-telefoons en tablets op afstand bedienen vanaf uw computer en zo uw IT- en support taken eenvoudig uitvoeren.
Geavanceerde workflow voor servicedesks
Bied geavanceerde on-demand support met het groeperen van technici, het beheer van servicekanalen en uitnodigingslinks, supportverzoeken via SOS Call en webformulierwidgets, sessieroutering en meer
Augmented Reality (Add-on)
Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op met het delen van camerabeelden en AR-annotaties. Voeg deze mogelijkheid toe met de Splashtop Enterprise Augmented Reality Add-on.
Splashtop Connector (Add-on)
Veilig RDP-, VNC- en SSH-verbindingen overbruggen naar computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren. Voeg de Splashtop Connector toe aan uw Splashtop Enterprise-abonnement.
De best beoordeelde softwareoplossing voor remote support
Vertrouwd door IT-teams en bedrijven over de hele wereld om veilige, snelle en betrouwbare support te bieden die de productiviteit, efficiëntie en gebruikerstevredenheid verbetert.
Van onze tevreden klanten
Een groot gewicht van mijn schouders
"Voor elke organisatie die op zoek is naar een eenvoudig te beheren remote desktopoplossing, misschien remote access voor werknemers, of voor remote IT-support, zou ik zeggen: kijk niet verder dan Splashtop."
Geverifieerde reviewer
Administrateur in informatietechnologie – Overheid
Van onze tevreden klanten
Gewoon de beste
"Van alle remote supportsoftware die ik heb gebruikt, is dit de gemakkelijkste en meest betrouwbare. We hebben gemakkelijk toegang tot de computers en kunnen al het werk doen dat nodig is. We ondersteunen ook alle apparaten die klanten gebruiken, waaronder Windows, Mac OS en Linux."
Geverifieerde reviewer
Directeur Informatietechnologie – Entertainmentbedrijf
Van onze tevreden klanten
Betrouwbare en snelle tool voor het ondersteunen van klanten
"Onbeheerde toegang is snel en eenvoudig genoeg voor eindgebruikers die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van computers. Wanneer de software is aangesloten, is het eenvoudig maar robuust genoeg om alle benodigde taken te kunnen doen. Het is een levensader geworden voor ons bedrijf en wordt constant gebruikt."
Treldon H.
Product Supportmanager, Klein bedrijf
Van onze tevreden klanten
Het beste product dat ik heb gebruikt voor remote support
"Ik gebruik Splashtop Remote Support nu bijna tien jaar. Ze hebben consequent verbeteringen toegevoegd die laten zien dat ze de behoeften van het MKB en serviceproviders begrijpen. De implementatie verliep vlekkeloos."
David M.
Directeur Informatietechnologie, Middelgroot bedrijf (51-1000 werknemers.)
Van onze tevreden klanten
"Ik begon met Splashtop en stond versteld van de kwaliteit van het product en de verbindingen. Het was logisch om mijn veel duurdere TeamViewer abonnement te dumpen voor Splashtop. Het doet alles wat ik nodig heb zonder te veel te kosten. Sommige collega's werken al jaren met Splashtop en vinden het ook geweldig."
Todd Lincoln
Hoofd, TML Consulting
Van onze tevreden klanten
"Splashtop is gemakkelijk voor zowel supportmedewerkers als gebruikers die ondersteund worden. Het is eenvoudig te installeren, met een intuïtieve gebruikersinterface. Supersnelle schermweergave in mijn ervaring, vergeleken met AnyDesk en TeamViewer."
Alan Adler
Eigenaar, Standout Designs
Van onze tevreden klanten
"Splashtop biedt alles dat we nodig hebben in een on-demand supportapplicatie. Het is gemakkelijk te gebruiken voor onze klanten en de prijs is onverslaanbaar. Erg aan te bevelen!"
Colin Pearce
Oprichter, Inderly
Van onze tevreden klanten
"Ik heb andere opties zoals LogMeIn, TeamViewer, enz. gebruikt en heb ontdekt dat Splashtop het snelst en meest betrouwbaar is. Ook de mensen die worden ondersteund, vinden de supportsoftware zeer gemakkelijk te gebruiken. Het werkt gewoon."
Michaël Tott
Fore Computers
Van onze tevreden klanten
"Ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk ben van de Splashtop-productlijn. Dit is verreweg de beste waarde in remote support en remote access. Ik hou van de eenvoud en betrouwbaarheid, en mijn klanten zijn er ook dol op. Uitstekend product."
Steven Levin
Stel je netwerken voor
Van onze tevreden klanten
"Ik gebruik al jaren TeamViewer en LogMeIn voor remote support. Toen kwam Splashtop, dat veel sneller en goedkoper is. Eenvoudige gebruikersinterface, zeer efficiënt en GEWELDIGE KLANTENSERVICE!"
Nick Kapinakis
Geïntegreerde Intellinet-kwaliteitssystemen
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Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuurMeer informatie
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en complianceMeer informatie
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.