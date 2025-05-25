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A woman and a man, both using laptops, appear in separate locations. The man wears a headset. Icons and a software interface suggest they are connecting remotely for IT support or collaboration.

Splashtop Remote Support

Een gebruiksvriendelijke oplossing voor remote support met ondersteuning voor meerdere platforms en snelle probleemoplossing mogelijk maakt. Verbeter de efficiëntie en klanttevredenheid met snelle, veilige en betrouwbare verbindingen.

Gratis proefperiodeKoop Nu

Kies een Remote Support abonnement dat in uw behoeften voorziet

Remote Support - SOS

Vanaf

€ 21/ maand/gelijktijdige gebruikerslicentie

Jaarlijks gefactureerd tegen € 244 of € 369 per gelijktijdige gebruiker

Koop NuGratis proefperiode
  • Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
  • Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
    • Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
      • 1 licentie: 300 beheerde computers
      • 2 licenties: 600 beheerde computers
      • 3 licenties: 900 beheerde computers
      • 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
  • Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel
  • Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
  • Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
    • Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
      • 1 licentie: 300 beheerde computers
      • 2 licenties: 600 beheerde computers
      • 3 licenties: 900 beheerde computers
      • 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
  • Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel

Remote Support - Enterprise

Neem contact met ons op voor aanpasbare licenties en prijzen

Vraag een offerte aanGratis proefperiode

Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus

  • Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
  • Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
  • Meer dan 1.200 beheerde apparaten

Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus

  • Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
  • Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
  • Meer dan 1.200 beheerde apparaten

Autonomous Endpoint Management

Beschikbaar bij remote supportlicenties.

Meer informatiePlan een demo

Beheer, bewaak en beveilig elk endpoint op een efficiënte manier.

  • Automatiseer patchbeheer en software-updates en stroomlijn IT-activiteiten. 

  • Bewaak de status van het apparaat in realtime, zodat u proactief problemen kunt oplossen.

  • Krijg centrale controle over meerdere endpoints, waardoor handmatige interventie tot een minimum wordt beperkt.

  • Volg en beheer de hardware- en software-inventaris op alle endpoints voor volledige zichtbaarheid.


Flexibele en schaalbare licenties

Pas u aan de veranderende eisen van uw organisatie aan met flexibele licentieopties. Kies Remote Access-licenties om externe werknemers toegang te geven tot hun eigen werkcomputers en Remote Support-licenties voor IT om apparaten te ondersteunen en te beheren.

Op zoek naar prijzen per endpoint, of onze legacy remote supportproducten (Basic, Plus en Premium)

Neem contact met ons op

Vergelijking van abonnementen

Producteigenschappen
SOSEnterprise
aantal onbeheerde computers per licentie
Kies tussen 10 of 300 computers
300
# gebruikers per licentie
10
10
High-Performance
Degelijke beveiliging
Beheerde access met sessiecode
Beheerde support voor iOS- en Android-apparaten
Sessie herstarten en opnieuw verbinden
Promoveer tot beheerder
Custom branding van SOS-app
PSA-ticketing en ITSM-integratie
  • aantal onbeheerde computers per licentie: Kies tussen 10 of 300 computers
  • # gebruikers per licentie : 10
  • High-Performance
  • Degelijke beveiliging
  • Beheerde access met sessiecode
  • Beheerde support voor iOS- en Android-apparaten
  • Sessie herstarten en opnieuw verbinden
  • Promoveer tot beheerder
  • Custom branding van SOS-app
  • PSA-ticketing en ITSM-integratie
  • Meerdere technici (tot 3) in één supportsessie
  • Chat
  • In-sessie spraakoproep
  • Bestandsoverdracht (inclusief copy-and-paste en drag-and-drop)
  • Sessie-opname
  • Multi naar multi monitor
  • Scherm delen via weblink
  • Gebruikersrol en toegangsbeheer
  • Groepering van gebruikers- en computers
  • Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on
  • Remote accesslicenties voor voor eindgebruikers
  • Gratis inzichten in kwetsbaarheden
  • Add-on voor autonoom endpointmanagement
  • Background Actions
  • Geavanceerde securityfuncties zoals SSO, SIEM logging, IP whitelisting, cloudsessie-opnames en meer.
  • Onbeheerde Android-toegang
  • Geavanceerde servicedesk workflow
  • Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality en Splashtop Connector toe te voegen

Remote Support Functie Highlights

Klik op de tabbladen voor de belangrijkste kenmerken van elk abonnement

Remote Support SOS bevat deze functies:

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Bedien uw managed devices op afstand

Krijg direct op afstand toegang tot Windows-, Mac- en Linux-machines vanaf elk apparaat, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

On-Demand support

Bied snelle, ad-hoc support aan eindgebruikers op computers en mobiele apparaten via een sessiecode, zonder een vooraf geïnstalleerde software.

Chat icon

Chat

Chat met gebruikers op externe computers tijdens of buiten sessies.

Connected dots icon

Integratie met Ticketing en ITSM

Integreer met toonaangevende PSA ticketing- en ITSM-oplossingen, zoals Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Helpdesk, Jira en Microsoft Teams.

Elevate to admin icon

Promoveer tot beheerder

Verhoog het sessieprivilege naar admin bij toegang tot een Windows standaard gebruikerssessie voor interactie met gebruikersaccountbeheer, het uitvoeren van bewerkingen op beheerdersniveau en ondersteuning voor opnieuw opstarten en verbinden.

Two users remoting into one computer icon

Meerdere technici in één supportsessie

Tot drie technici kunnen verbinding maken en samenwerken aan dezelfde supportsessie (vereist een abonnement met meerdere licenties).

Voice call icon

Voice Call

Maak uw supportsessies efficiënter met spraakoproepen tijdens de sessie, die gebruikers een extra manier bieden om te communiceren tijdens remote supportsessies.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Gratis inzichten in kwetsbaarheden

Krijg inzicht in CVE's (Common Vulnerabilities and Exposures) en KEV's (Known Exploited Vulnerabilities) en krijg AI-gestuurde inzichten om kwetsbaarheden te prioriteren voor herstel.

A blue icon showing two squares connected by a winding line with arrows at each end, indicating a process or workflow between the two squares on a light background.

Background Actions

Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.

Endpoint Monitoring and Management icon

Autonoom endpointmanagement (add-on)

Apparaten efficiënt bewaken, beheren en bijwerken met realtime patchbeheer, software-implementatie, dashboardinzichten, beleidsregels en meer - allemaal vanuit de Splashtop Console. Meer informatie

Enterprise Remote Support heeft alle functies van SOS, plus:

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Geavanceerde securityfuncties

Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.

Unattended Android access icon

Onbeheerde Android-toegang

Ondersteun en bedien Android-apparaten op afstand vanaf uw pc (Windows of Mac), iOS of Android-apparaat, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is. U kunt Android-telefoons en tablets op afstand bedienen vanaf uw computer en zo uw IT- en support taken eenvoudig uitvoeren.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Geavanceerde workflow voor servicedesks

Bied geavanceerde on-demand support met het groeperen van technici, het beheer van servicekanalen en uitnodigingslinks, supportverzoeken via SOS Call en webformulierwidgets, sessieroutering en meer

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Augmented Reality (Add-on)

Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op met het delen van camerabeelden en AR-annotaties. Voeg deze mogelijkheid toe met de Splashtop Enterprise Augmented Reality Add-on.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector (Add-on)

Veilig RDP-, VNC- en SSH-verbindingen overbruggen naar computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren. Voeg de Splashtop Connector toe aan uw Splashtop Enterprise-abonnement.

De best beoordeelde softwareoplossing voor remote support

Vertrouwd door IT-teams en bedrijven over de hele wereld om veilige, snelle en betrouwbare support te bieden die de productiviteit, efficiëntie en gebruikerstevredenheid verbetert.

BEGINNEN
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Van onze tevreden klanten

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Een groot gewicht van mijn schouders

"Voor elke organisatie die op zoek is naar een eenvoudig te beheren remote desktopoplossing, misschien remote access voor werknemers, of voor remote IT-support, zou ik zeggen: kijk niet verder dan Splashtop."

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Geverifieerde reviewer

Administrateur in informatietechnologie – Overheid

Van onze tevreden klanten

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Gewoon de beste

"Van alle remote supportsoftware die ik heb gebruikt, is dit de gemakkelijkste en meest betrouwbare. We hebben gemakkelijk toegang tot de computers en kunnen al het werk doen dat nodig is. We ondersteunen ook alle apparaten die klanten gebruiken, waaronder Windows, Mac OS en Linux."

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Geverifieerde reviewer

Directeur Informatietechnologie – Entertainmentbedrijf

Van onze tevreden klanten

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Betrouwbare en snelle tool voor het ondersteunen van klanten

"Onbeheerde toegang is snel en eenvoudig genoeg voor eindgebruikers die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van computers. Wanneer de software is aangesloten, is het eenvoudig maar robuust genoeg om alle benodigde taken te kunnen doen. Het is een levensader geworden voor ons bedrijf en wordt constant gebruikt."

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Treldon H.

Product Supportmanager, Klein bedrijf

Van onze tevreden klanten

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Het beste product dat ik heb gebruikt voor remote support

"Ik gebruik Splashtop Remote Support nu bijna tien jaar. Ze hebben consequent verbeteringen toegevoegd die laten zien dat ze de behoeften van het MKB en serviceproviders begrijpen. De implementatie verliep vlekkeloos."

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David M.

Directeur Informatietechnologie, Middelgroot bedrijf (51-1000 werknemers.)

Van onze tevreden klanten

"Ik begon met Splashtop en stond versteld van de kwaliteit van het product en de verbindingen. Het was logisch om mijn veel duurdere TeamViewer abonnement te dumpen voor Splashtop. Het doet alles wat ik nodig heb zonder te veel te kosten. Sommige collega's werken al jaren met Splashtop en vinden het ook geweldig."

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Todd Lincoln

Hoofd, TML Consulting

Van onze tevreden klanten

"Splashtop is gemakkelijk voor zowel supportmedewerkers als gebruikers die ondersteund worden. Het is eenvoudig te installeren, met een intuïtieve gebruikersinterface. Supersnelle schermweergave in mijn ervaring, vergeleken met AnyDesk en TeamViewer."

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Alan Adler

Eigenaar, Standout Designs

Van onze tevreden klanten

"Splashtop biedt alles dat we nodig hebben in een on-demand supportapplicatie. Het is gemakkelijk te gebruiken voor onze klanten en de prijs is onverslaanbaar. Erg aan te bevelen!"

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Colin Pearce

Oprichter, Inderly

Van onze tevreden klanten

"Ik heb andere opties zoals LogMeIn, TeamViewer, enz. gebruikt en heb ontdekt dat Splashtop het snelst en meest betrouwbaar is. Ook de mensen die worden ondersteund, vinden de supportsoftware zeer gemakkelijk te gebruiken. Het werkt gewoon."

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Michaël Tott

Fore Computers

Van onze tevreden klanten

"Ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk ben van de Splashtop-productlijn. Dit is verreweg de beste waarde in remote support en remote access. Ik hou van de eenvoud en betrouwbaarheid, en mijn klanten zijn er ook dol op. Uitstekend product."

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Steven Levin

Stel je netwerken voor

Van onze tevreden klanten

"Ik gebruik al jaren TeamViewer en LogMeIn voor remote support. Toen kwam Splashtop, dat veel sneller en goedkoper is. Eenvoudige gebruikersinterface, zeer efficiënt en GEWELDIGE KLANTENSERVICE!"

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Nick Kapinakis

Geïntegreerde Intellinet-kwaliteitssystemen

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk, en PEER INSIGHTS is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van Gartner Peer Insights bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en mag niet worden opgevat als feitelijke verklaringen, noch vertegenwoordigen ze de standpunten van Gartner of zijn gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of service die in deze inhoud wordt afgebeeld, noch geeft enige garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze inhoud, over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, inclusief eventuele garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Geavanceerde dataprotectie en security

De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Veilige infrastructuur

    Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.

    Meer informatie
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Geavanceerde securityfuncties

    Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.

    Meer informatie
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standaarden en compliance

    Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.

    Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is een technicus/gelijktijdige gebruiker?
Wat is het verschil tussen licenties voor Remote Access en Remote Support?
Wat is het verschil tussen beheerde en onbeheerde support?
Hoeveel computers of apparaten kan ik tegelijk benaderen?
Kunnen twee mensen tegelijkertijd toegang krijgen tot een remote computer?
Hoe kan ik de mogelijkheden voor endpointmanagement krijgen?
Waar kan ik Splashtop downloaden?
Hoe kan ik een bestaand abonnement opwaarderen of aanvullen?
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