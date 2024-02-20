Windows Remote Desktop Software by Splashtop

Veilige remote desktopsoftware voor Windows
Remote computer access van en naar Windows-apparaten
4 redenen om te kiezen voor Splashtop remote desktopoplossingen boven Windows
Werk overal!
Blijf altijd verbonden met uw Windows-computers, waar u ook bent. Werk overal naadloos.
Onbeperkte flexibiliteit
Toegang tot uw Windows-pc vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat. Gebruik uw Windows-apparaten om toegang te krijgen tot andere machines.
Verhoog de productiviteit
Krijg toegang tot elk bestand en alle software uw externe computer terwijl u werkt via snelle verbindingen met HD-kwaliteit.
Superieure gebruikerservaring
Installeer in slechts een paar stappen. Het starten van externe verbindingen vanaf elk apparaat gaat in slechts een paar klikken.
Vereenvoudig werken op afstand met de beste Windows remote desktopoplossing
Met snelle externe verbindingen met HD-kwaliteit, 4K-streaming en extern geluid in realtime, kunt u elke taak uitvoeren als u Splashtop remote desktop-softwaregebruikt.
Tijdens remote desktop-sessies kunt u apps voor videobewerking, grafisch ontwerp en 3D-modeling gebruiken. Met Splashtop is het op afstand synchroniseren van video's een fluitje van een cent. U haalt het meeste uit uw Windows-werkcomputers wanneer u op afstand werkt met Splashtop.
Hoe u Remote Desktop op Windows instelt met Splashtop
U kunt Splashtop remote desktop-software in slechts een paar eenvoudige stappen instellen. Zodra u uw Splashtop-account heeft aangemaakt en de Splashtop remote desktop-app op uw Windowscomputer en andere apparaten heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen!
Download de Splashtop Business-app: Bezoek de Splashtop-website en download de Splashtop Business-app voor Windows.
Maak een Splashtop-account aan: Open de Splashtop Business-app en log in als u al een account heeft of meld u aan voor een gratis proefperiode.
Installeer de Splashtop Streamer op de externe computer: Download en installeer de Splashtop Streamer op de computer waartoe u toegang wilt. Log met hetzelfde account in op de Splashtop Streamer.
Start een externe sessie: Open de Splashtop Business-app op uw Windows-apparaat. Selecteer de externe computer uit uw lijst en klik op 'Verbinden' om de externe sessie te starten.
Remote Desktop-oplossingen in verschillende sectoren
Windows remote desktop access is niet alleen voor IT-teams. Het maakt kritieke workflows in een breed scala van bedrijfstakken mogelijk. Splashtop biedt veilige, hoogwaardige toegang die zich aanpast aan de unieke behoeften van elke sector:
Onderwijs – Geef studenten en docenten op afstand toegang tot computers op de campus en gespecialiseerde software vanaf elke locatie, waardoor flexibel leren mogelijk is zonder in te boeten aan prestaties.
Media en entertainment – Stel ontwerpers, video-editors en animators in staat om op afstand te werken met 4K-streaming, lage latency en stylus-ondersteuning voor een naadloze creatieve workflow.
Gezondheidszorg – Ondersteun HIPAA-conforme toegang voor zorgprofessionals om patiëntendossiers veilig te bekijken en de continuïteit van de zorg te behouden terwijl ze voldoen aan de wettelijke vereisten.
Architectuur en engineering – Stel ingenieurs en architecten in staat om krachtige werkcomputers op afstand te gebruiken en CAD- en 3D-toepassingen met hoge nauwkeurigheid te gebruiken vanuit het veld of kantoor thuis.
Detailhandel en diensten – Bied IT-supportteams directe remote access tot kassasystemen, kiosken en backofficecomputers om downtime te minimaliseren en de bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.
Corporate IT & Help Desks – Rust IT-teams uit met de tools om problemen op te lossen voor werknemers die op afstand of in hybride omgevingen werken zonder dat ze ter plaatse hoeven te zijn.
Met Splashtop profiteren Windows-gebruikers in verschillende branches van kostenbesparingen, robuuste beveiliging en een consistente desktop-ervaring op afstand die overeenkomt met de prestaties op kantoor.
Belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop voor Windows
Uitgebreide platformonafhankelijke ondersteuning
Heeft u geen Windows-apparaat bij de hand? Toegang tot een ander besturingssysteem nodig? Geen probleem! Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.
Gebruiksvriendelijke interface
Splashtop is ongelooflijk eenvoudig in te stellen en te gebruiken, zelfs voor niet-technische gebruikers. Het installeren van Splashtop op uw Windows-machine gaat in een paar klikken. Splashtop biedt ook een gebruiksvriendelijke interface waarmee u gemakkelijk door uw externe computer kunt navigeren en deze kunt bedienen.
Hoogwaardige verbindingen
Gebruikers hebben op afstand toegang tot zware werkcomputers alsof ze achter hun bureau zitten. 4K-streaming met maximaal 60 fps en lage latency geeft gebruikers een eersteklas remote desktopverbinding.
Solide beveiliging en compliance
Dankzij gecodeerde verbindingen, wachtwoordopties op meerdere niveaus, twee-factor-authenticatie en andere securityfuncties zijn uw gegevens veilig. Splashtop voldoet aan diverse branchevoorschriften en -normen. Meer informatie over veilige remote desktopsoftware.
Van onze tevreden klanten
Ik heb overal toegang tot mijn werkcomputer en dus heb ik vertrouwen dat ik mijn werk altijd kan doen. Splashtop geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privé te combineren.
Bobby Bottom, Integrated Electrical
Van onze tevreden klanten
Werkt geweldig voor mijn bedrijf en de prijs is de reden dat ik het koos in plaats van andere producten met vergelijkbare mogelijkheden.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Van onze tevreden klanten
Ik heb de overstap gemaakt naar Splashtop en vond het én redelijk geprijsd én sneller dan de andere software die ik gebruikte.
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
Van onze tevreden klanten
Dit is een gemakkelijke en betrouwbare tool dier ik gebruik wanneer ik op reis ben of toegang moet hebben tot informatie op een apparaat dat ik niet bij me heb.
Debbie Schmidt, DSH Solutions