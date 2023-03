Wat is remote access? Maak overal verbinding met uw computer

Is het ooit voorgekomen dat u direct uw computer nodig had, maar dat dat niet kon omdat u hem niet bij u had?

Er zijn veel gevallen te bedenken waarin de cloud niet voldoet als u fysiek geen toegang heeft tot uw desktop. U heeft bijvoorbeeld toegang tot een bepaald bestand nodig dat u vanwege bedrijfsbeleid niet naar de cloud mag uploaden.

Of misschien moet u software gebruiken die alleen beschikbaar is op een bepaalde computer. Dit kan zijn omdat u voor die software alleen een licentie heeft voor uw werkcomputer, of omdat uw desktop de enige computer is die krachtig genoeg is voor de zware software die u nodig heeft.

Ongeacht de situatie, op afstand werken zonder uw uw computer bij de hand te hebben, kan uw productiviteit aanzienlijk belemmeren. We zouden wensen dat we onze computer altijd bij de hand konden hebben, waar we ook zijn.

Gelukkig maakt remote access dat mogelijk zonder dat u uw computer daadwerkelijk hoeft mee te nemen. Met een tool als Splashtop kunt u op afstand toegang krijgen tot uw computer en deze vanaf een ander apparaat op afstand bedienen alsof u erachter zit. Hele organisaties kunnen gebruikmaken van remote access om thuiswerken mogelijk te maken. Scholen en universiteiten kunnen het gebruiken om leren op afstand te verbeteren.

Zelf uitproberen? Ga nu gratis aan de slag met Splashtop remote access! En lees verder om de perfecte remote access oplossing te vinden voor uzelf, uw bedrijf of uw onderwijsinstelling.

Wat is remote access?

Remote access (of remote desktop) is de mogelijkheid om overal op elk moment toegang te krijgen tot een computer of apparaat vanaf een ander apparaat. Als u software voor remote access op uw computer heeft geïnstalleerd, heeft u de mogelijkheid om vanaf een ander apparaat toegang te krijgen tot die computer inclusief alle bestanden en toepassingen en hem te gebruiken alsof u er zelf achter zit.

Wat zijn enkele voorbeelden van hoe remote access wordt gebruikt?

Stel dat u een belangrijk bestand op uw werkcomputer moet openen, maar u zit vast op het vliegveld. Met remote computeraccess kunt u gewoon uw smartphone of tablet pakken, uw mobiele app voor remote access openen en snel verbinding maken met uw werkcomputer om het bestand te openen.

Op uw smartphone of tablet ziet u het desktopscherm van uw computer precies zoals het er altijd uitziet. U kunt het bestand dat u nodig heeft openen en heeft vervolgens de mogelijkheid om het te bewerken, op te slaan, te e-mailen of zelfs verplaatsen naar het apparaat waarmee u de verbinding heeft gemaakt.

Hier is een video die laat zien hoe u een Chromebook kunt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot een Windows-computer en op afstand kunt werken:

Remote access kan ook een geweldig hulpmiddel zijn voor IT , helpdesks en MSPs om remote support te bieden. Technici kunnen eenvoudig een externe verbinding met het apparaat van hun gebruiker tot stand brengen om de controle over te nemen en een probleem op te lossen, zonder dat ze fysiek bij het apparaat hoeven te zijn.

Hoe werkt remote access?

Dus hoe kunt u uw computer overal vandaan bedienen? Elke oplossing voor remote access is anders, maar over het algemeen werken ze allemaal op dezelfde manier.

Ten eerste is er de software. Wanneer u aan de slag gaat met uw remote access-software, moet u de benodigde programma's downloaden en installeren op elke computer waarop u van afstand wilt werken en op elke computer of elk mobiel apparaat waarvan u op afstand wilt werken.

Als de apps zijn geïnstalleerd, kunt u deze openen op het apparaat waarvan u op afstand werkt en kunt u kiezen op welke externe computer u wilt werken. Zolang die computer niet is uitgeschakeld en toegang heeft tot internet, kunt u direct verbinding maken.

Houd er rekening mee dat elke remote accessoplossing iets anders werkt en eigen functies en prijzen heeft.

Laten we nu eens kijken naar de beste oplossingen voor remote access voor particulieren, organisaties en onderwijs.

Software voor remote access voor particulieren, bedrijven en onderwijsinstellingen

Splashtop biedt snelle en veilige oplossingen voor remote access voor alle soorten gebruiksscenario's. Wat de reden ook is dat u remote access nodig heeft, Splashtop heeft de oplossing voor u.

Remote access voor particulieren, teams en organisaties om op afstand te kunnen werken

Als u (of uw team) altijd en overal op afstand toegang wilt hebben tot uw werkcomputers, dan is Splashtop Business Access de oplossing voor u.

Gebruik Splashtop Business Access om veilig op afstand toegang te krijgen tot uw Windows-, Mac- of Linux-computer. U kunt op afstand werken vanaf elke computer, tablet of smartphone die op Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-besturingssystemen draait.

Splashtop Business Access helpt u goed productief te blijven met tools zoals remote printen, bestandsoverdracht via drag-and-drop, ondersteuning voor meerdere monitoren en remote wake. U kunt uw werkcomputer in realtime bedienen, met high-definition kwaliteit en remote geluid.

Als u dit iets lijkt en u wilt meer weten over Splashtop- remote access voor thuiswerken kunt u nu een gratis proefperiode starten.

Remote access voor onderwijs

Geef leerlingen remote access tot de computers op school, zodat ze kunnen profiteren van die computers en software bij het onderwijs op afstand! Lees meer over remote access voor het onderwijs.

Remote access voor helpdesk & IT-support

Als u remote access wilt gebruiken voor support op de apparaten van uw gebruikers op het moment dat ze hulp nodig hebben, bekijk dan een oplossing voor remote access als Splashtop SOS.

Met Splashtop SOS heeft u met een simpele sessiecode toegang tot elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat. U kunt support bieden aan een onbeperkt aantal apparaten en u kunt ook onbeheerde toegang tot uw beheerde computers toevoegen.

Alles-in-één oplossing voor remote access en remote support voor bedrijven

Wilt u uw personeel remote access bieden om werken op afstand mogelijk te maken en uw IT-afdeling ook de mogelijkheid geven om elk apparaat op afstand te ondersteunen? Bekijk Splashtop Enterprise !

Meer informatie en aan de slag

Remote access stelt u in staat uw computer overal te gebruiken, zonder dat u deze mee hoeft te nemen. Er zijn verschillende voordelen van remote access, waaronder hogere productiviteit en een betere samenwerkingservaring.

Lees meer over de oplossingen voor remote access van Splashtop. Of ga nu aan de slag met een gratis proefversie van Splashtop en geniet van volledige remote access tot uw computers! Geen verplichting of creditcard vereist.

Probeer het gratis