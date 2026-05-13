Splashtop Remote Access, Support en Samenwerkingsoplossingen voor het Onderwijs

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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Splashtop Remote Oplossingen voor Onderwijs

Verbeter de persoonlijke en remote leservaring met oplossingen voor studenten, docenten en IT

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De toonaangevende remote accessoplossingen van Splashtop worden vertrouwd door de beste onderwijsinstellingen

Studenten kunnen op afstand labcomputers openen vanaf elk apparaat, waar dan ook en wanneer het hun uitkomt. Docenten kunnen software voor schermdeling en annotaties gebruiken om studenten betrokken te houden, de deelname te verbeteren en een interactievere leerervaring te creëren. IT kan studenten en docenten direct ondersteuning bieden vanaf elke locatie, waardoor verstoringen tot een minimum worden beperkt.

Vind wat bij u past

Remote Support

Studenten en docenten op afstand ondersteunen en IT-problemen snel oplossen

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Enterprise

De complete remote supportoplossing met geavanceerde beveiliging en controle

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Splashtop AEM

Houd apparaten voor studenten, docenten en personeel veilig, up-to-date en betrouwbaar met realtime patching, endpointmonitoring en automatiseringstools.

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Enterprise

Stel leerlingen en docenten in staat om veilig toegang te krijgen tot schoolcomputers en deze te beheren, overal en met elk apparaat.

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Classroom

Schermdeling en annotatie software voor docenten die de hele klas willen betrekken

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Mirroring360

Spiegel een mobiel of desktop scherm naar uw PC of Mac zonder kabels

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Foxpass wifi en servertoegangscontrole

Onze out-of-the-box oplossing stelt IT- en engineeringteams in staat om binnen enkele minuten geavanceerde toegangscontrole in te zetten.

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Splashtop op scholen over de hele wereld

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

Praktijktoepassingen

Wayne State Remote Labs

Er zullen veel mensen via Wayne State bij jullie komen voor Splashtop, omdat ze naar ons hebben gekeken. En ze hebben me in diverse commissies waarin ik zitting heb, gevraagd hoe het gaat. Ik heb ze verteld dat het gewoon werkt."

Gary Cendrowski - Directeur Technologie, Wayne State CFPCA

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Laney College building

Praktijktoepassingen

Laney College Labs op Afstand

We draaien veel klassen met Splashtop, omdat er in de herfst geen persoonlijke lessen zullen zijn. We hebben klassen op afstand, zodat studenten hun certificaten en diploma's kunnen behalen. Zonder Splashtop hadden we dat nooit kunnen doen."

Gerald Casey - Laney College CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

Praktijktoepassingen

Lenawee ISD Remote Labs

"Met Splashtop kunnen we ze op afstand toegang geven. Het opent ook onze computerlokalen, zodat we potentieel 24 uur per dag open kunnen zijn. Iets dat eerder nooit als een noodzaak werd gezien."

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

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Veiligheid is onze prioriteit

Two IT security professionals reviewing data logs

Veilige infrastructuur

Splashtop biedt niet alleen een robuuste cloud gehost op AWS voor veilig netwerken en computergebruik, maar we bieden ook on-prem opties voor wie lokale hostingoplossingen verkiest of nodig heeft. Onze toewijding aan beveiliging strekt zich uit over alle platforms, waarbij we de beste praktijken uit de industrie toepassen op het gebied van ontwikkeling, implementatie en productieomgevingen, waarbij 24x7 inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen worden afgedwongen.Ontdek meer over hoe wij uw computers, gebruikers en gegevens beveiligen.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Geavanceerde securityfuncties

Splashtop oplossingen zijn gemaakt om IT volledige controle te geven over het beveiligen van remote access voor het hedendaagse verspreide personeel. De securityfuncties omvatten twee-factor-authenticatie, single-sign on integratie, endpoint MFA, leeg scherm, idle session timeout, remote verbinding notificatie, full session audit logging, en meer. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Meer informatie over de securityfuncties van Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standaarden en compliance

Splashtop voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Splashtop-oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan hun HIPAA-, FERPA-, PCI- en andere nalevingseisen.

Privacy van gegevens en sessies: Splashtop verwerkt niet, bewaart niet en heeft geen toegang tot de computers of applicaties van onze gebruikers en gegevens die tijdens een remote sessie worden benaderd.

Meer informatie over Splashtop's beveiliging en compliance.

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