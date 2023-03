Splashtop compliance

De bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten is en blijft onze hoogste prioriteit. Wij begrijpen onze verplichtingen en verantwoordelijkheden als Controller en als Verwerker voor GDPR. We hebben de volgende stappen genomen om GDPR-ready te zijn.

Data Protection by design: We hebben bevestigende toestemming ingevoerd, waarbij al onze klanten tijdens de aanmelding eerst moeten aangeven dat ze hun persoonlijke gegevens met ons willen delen, en ze de mogelijkheid hebben om zich later terug te trekken. We hebben het proces herzien en ingevoerd om ervoor te zorgen dat we alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn om de dienst aan onze klanten te leveren. Wij zorgen ervoor dat alle persoonlijke gegevens worden beschermd met sterke beveiligingsnormen en beste praktijken, zowel bij de overdracht als bij de opslag.

Gegevensbeheer: We hebben alle persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die we verzamelen in kaart gebracht, wat we ermee doen, waar ze naartoe stroomt en wie er toegang toe heeft. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA) getekend met onze externe dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij zich ook houden aan de GDPR.

Beleid: We hebben ons Privacybeleid bijgewerkt en een Cookiebeleid opgesteld om te voldoen aan de GDPR-eisen om ervoor te zorgen dat de rechten van onze gebruikers worden beschermd en duidelijk omschreven zijn.

Proces en communicatie: We hebben met een extern professioneel bedrijf formeel bekeken of we klaar zijn voor de GDPR, aanvullende processen ingevoerd en goede communicatiekanalen opgezet om alle GDPR-gerelateerde vragen en taken zowel intern als extern af te handelen.

Uw rechten: U (de "Betrokkene") heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te wissen, er bezwaar tegen te maken of de verwerking ervan te beperken. U kunt meer volledige en gedetailleerde informatie vinden in ons Privacybeleid op https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de rechtsgrondslag waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, of over uw rechten, neem dan contact met ons op via gdpr@splashtop.com.