De beste Linux Remote Desktop-software

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Remote desktopsoftware voor Linux

Krijg overal op afstand toegang tot Linux-computers

Gratis proefperiodeZie prijzen
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


Top 4 voordelen van het gebruik van een Linux Remote Desktop Tool

  • Toegang vanaf overal

    Werk vanaf overal door toegang te krijgen tot uw Linux-computers, waar u ook bent.

  • Onbeperkte flexibiliteit

    Geniet van onbeperkte flexibiliteit door elke computer, tablet of mobiel apparaat te gebruiken om toegang te krijgen tot uw Linux-computer.

  • Verbeterde productiviteit

    Wees productiever terwijl u op afstand werkt. U zult het gevoel hebben alsof u echt achter uw Linux-machine zit.

  • Snelle, veilige en kosteneffectieve oplossing

    U krijgt een snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote desktop-oplossing voor Linux tegen de beste prijs.

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Naadloze remote access tot Linux-computers

Met Splashtop remote desktopsoftware kunt u Linux-computers op afstand bedienen vanaf uw computer (Windows of Mac), iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. Of u nu een IT-supportprofessional, een individuele gebruiker of een Managed Service Provider (MSP) bent, Splashtop biedt u de flexibiliteit en controle die nodig zijn om efficiënt te werken op verschillende apparaten.

  • Voor IT-supportteams – Bied snelle, onbeheerde toegang tot Linux-endpoints om problemen op te lossen, updates uit te voeren en systemen te onderhouden zonder gebruikers te onderbreken. Met Splashtop Enterprise of Splashtop Remote Support kan IT-personeel de supportactiviteiten stroomlijnen en het aantal bezoeken ter plaatse verminderen.

  • Voor particulieren – Toegang tot uw Linux-machine vanaf Windows, MacOS, iOS, Android of Chromebook-devices. Geniet van een consistente, responsieve ervaring waarmee u software kunt gebruiken, bestanden kunt overdragen of taken kunt beheren alsof u aan uw bureau zit.

  • Voor MSP's - Beheer naast andere platforms Linux-systemen vanuit één centrale oplossing. De ondersteuning voor meerdere apparaten, securityfuncties en flexibele licenties van Splashtop maken het gemakkelijk om te schalen in klantomgevingen.


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


Splashtop remote desktopoplossingen voor verschillende Linux-distributies

Splashtop ondersteunt officieel:

U kunt het ook proberen met andere Linux-distributies die niet officieel worden ondersteund.

Splashtop Remote Desktop voor Linux installeren is eenvoudig

  • Installeer de Linux Streamer op de Linux-computers waar u op afstand op wilt werken

  • Installeer de Splashtop Business-app op het apparaat of de apparaten waarvan u op afstand wilt werken

  • Nu kunt u vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat op afstand toegang krijgen tot uw Linux-systeem


Kies het juiste abonnement voor Linux remote desktopsoftware

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Vanaf € 5,50/maand

Op afstand toegang tot uw computers, vanaf elk apparaat. Perfect voor particulieren of bedrijven en scholen die thuiswerken voor gebruikers mogelijk willen maken.

Gratis proefperiode

Voor IT, Support en Helpdesks

Splashtop Remote Support

Vanaf € 21/maand

Beheerde en onbeheerde remote supportsoftware. Bied on-demand remote support voor elke computer, tablet of mobiel apparaat.

Gratis proefperiode

Splashtop Externe Desktop voor Linux-downloads

Downloads

TrustRadius beoordelingen van klanten: De Splashtop remote desktop-app is nummer 1


Veelgestelde vragen

Is er een remote desktoptool voor Linux?
Wat is de beste Linux remote desktopsoftware?
Waarom zou u de remote desktopoplossingen van Splashtop voor Linux overwegen?
Hoe veilig is het om op afstand verbinding te maken met Linux-apparaten?
Is het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot Linux-systemen vanaf mobiele apparaten?
Zijn remote desktopoplossingen geschikt voor het op afstand oplossen van problemen met Linux-systemen?