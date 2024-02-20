De beste Linux Remote Desktop-software

Remote desktopsoftware voor Linux
Krijg overal op afstand toegang tot Linux-computers
Top 4 voordelen van het gebruik van een Linux Remote Desktop Tool
Toegang vanaf overal
Werk vanaf overal door toegang te krijgen tot uw Linux-computers, waar u ook bent.
Onbeperkte flexibiliteit
Geniet van onbeperkte flexibiliteit door elke computer, tablet of mobiel apparaat te gebruiken om toegang te krijgen tot uw Linux-computer.
Verbeterde productiviteit
Wees productiever terwijl u op afstand werkt. U zult het gevoel hebben alsof u echt achter uw Linux-machine zit.
Snelle, veilige en kosteneffectieve oplossing
U krijgt een snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote desktop-oplossing voor Linux tegen de beste prijs.
Naadloze remote access tot Linux-computers
Met Splashtop remote desktopsoftware kunt u Linux-computers op afstand bedienen vanaf uw computer (Windows of Mac), iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. Of u nu een IT-supportprofessional, een individuele gebruiker of een Managed Service Provider (MSP) bent, Splashtop biedt u de flexibiliteit en controle die nodig zijn om efficiënt te werken op verschillende apparaten.
Voor IT-supportteams – Bied snelle, onbeheerde toegang tot Linux-endpoints om problemen op te lossen, updates uit te voeren en systemen te onderhouden zonder gebruikers te onderbreken. Met Splashtop Enterprise of Splashtop Remote Support kan IT-personeel de supportactiviteiten stroomlijnen en het aantal bezoeken ter plaatse verminderen.
Voor particulieren – Toegang tot uw Linux-machine vanaf Windows, MacOS, iOS, Android of Chromebook-devices. Geniet van een consistente, responsieve ervaring waarmee u software kunt gebruiken, bestanden kunt overdragen of taken kunt beheren alsof u aan uw bureau zit.
Voor MSP's - Beheer naast andere platforms Linux-systemen vanuit één centrale oplossing. De ondersteuning voor meerdere apparaten, securityfuncties en flexibele licenties van Splashtop maken het gemakkelijk om te schalen in klantomgevingen.
Splashtop remote desktopoplossingen voor verschillende Linux-distributies
Splashtop ondersteunt officieel:
U kunt het ook proberen met andere Linux-distributies die niet officieel worden ondersteund.
Splashtop Remote Desktop voor Linux installeren is eenvoudig
Installeer de Linux Streamer op de Linux-computers waar u op afstand op wilt werken
Installeer de Splashtop Business-app op het apparaat of de apparaten waarvan u op afstand wilt werken
Nu kunt u vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat op afstand toegang krijgen tot uw Linux-systeem
Kies het juiste abonnement voor Linux remote desktopsoftwareAlle producten bekijken
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Vanaf € 5,50/maand
Op afstand toegang tot uw computers, vanaf elk apparaat. Perfect voor particulieren of bedrijven en scholen die thuiswerken voor gebruikers mogelijk willen maken.
Voor IT, Support en Helpdesks
Splashtop Remote Support
Vanaf € 21/maand
Beheerde en onbeheerde remote supportsoftware. Bied on-demand remote support voor elke computer, tablet of mobiel apparaat.