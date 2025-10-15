Splashtop producten
Veilige, krachtige remote access, remote support en endpointmanagementoplossingen en beveiliging voor particulieren, teams, IT en bedrijven.
Remote werk en access
Splashtop Remote Access
Krijg veilige en krachtige toegang tot uw computers vanaf elk apparaat, waar dan ook. Werk op afstand, net zoals u dat persoonlijk zou doen. Voorheen Business Access genoemd.
Splashtop Enterprise Remote Access
Enterprise-grade remote access en remote supportoplossing met SSO en geavanceerde beheerbaarheid. On-prem beschikbaar
Remote IT en support
Splashtop Remote Support
Ondersteun computers en mobiele apparaten op afstand met een veilige, gebruiksvriendelijke, onbeheerde en on-demand IT-oplossing voor remote support. Ook bekend als Splashtop SOS. Er is ook een add-on voor endpointmanagement beschikbaar.
Splashtop Enterprise Remote Support
Zakelijke remote support en remote accessoplossing met geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid. Er is een add-on voor endpointmanagement en een on-premversie beschikbaar.
Endpointmanagement en security
Autonomous Endpoint Management
Bewaak, beheer en update apparaten efficiënt met realtime patchbeheer, softwarebeheer, software-implementatie, dashboardinzichten, beleid en meer.
Splashtop Antivirus
Splashtop's Antivirus oplossing, powered by Bitdefender, beschermt uw Windows - en Mac-endpoints tegen verschillende dreigingen. Naadloze implementatie en beleidsbeheer binnen Splashtop.
Endpointdetectie en Response (EDR)
Geavanceerde endpointdetectie en respons om dreigingen in realtime te identificeren, analyseren en erop te reageren, wat zorgt voor robuuste bescherming voor uw organisatie. Opties zijn onder andere Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete en CrowdStrike Falcon.
Managed Detection en Response (MDR)
Versterk uw verdedigingsdiensten van Bitdefender, SentinelOne of CrowdStrike, die technologie combineren met praktische beveiligingsexpertise om namens u bedreigingen te monitoren, detecteren en erop te reageren - 24/7/365.
Veilige toegang
Foxpass wifi-security
Onze out-of-the-box oplossing stelt IT- en engineeringteams in staat om binnen enkele minuten geavanceerde toegangscontrole in te zetten.
Splashtop Secure Workspace
Werk moeiteloos vanaf elke locatie met veilige toegang, uitgebreid identiteitsbeheer en VPN-loze verbindingen op verschillende apparaten.
Producten voor het onderwijs
Splashtop Enterprise voor het onderwijs
Verbeter de persoonlijke leerervaring en afstandsonderwijs met oplossingen voor studenten en docenten. Geef IT-teams remote support en endpointmanagement.
Splashtop Classroom
Software voor het delen van schermen en annotaties waarmee docenten de hele klas kunnen betrekken.
Mirroring360
Bekijk de schermen van apparaten op uw Windows-pc of Mac-computer.