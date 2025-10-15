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Splashtop producten

Veilige, krachtige remote access, remote support en endpointmanagementoplossingen en beveiliging voor particulieren, teams, IT en bedrijven.

Remote werk en access

Splashtop Remote Access

Krijg veilige en krachtige toegang tot uw computers vanaf elk apparaat, waar dan ook. Werk op afstand, net zoals u dat persoonlijk zou doen. Voorheen Business Access genoemd. 

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Splashtop Enterprise Remote Access

Enterprise-grade remote access en remote supportoplossing met SSO en geavanceerde beheerbaarheid. On-prem beschikbaar

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Remote IT en support

Splashtop Remote Support

Ondersteun computers en mobiele apparaten op afstand met een veilige, gebruiksvriendelijke, onbeheerde en on-demand IT-oplossing voor remote support. Ook bekend als Splashtop SOS. Er is ook een add-on voor endpointmanagement beschikbaar. 

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Splashtop Enterprise Remote Support

Zakelijke remote support en remote accessoplossing met geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid. Er is een add-on voor endpointmanagement en een on-premversie beschikbaar.

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Endpointmanagement en security

Autonomous Endpoint Management

Bewaak, beheer en update apparaten efficiënt met realtime patchbeheer, softwarebeheer, software-implementatie, dashboardinzichten, beleid en meer.

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Splashtop Antivirus

Splashtop's Antivirus oplossing, powered by Bitdefender, beschermt uw Windows - en Mac-endpoints tegen verschillende dreigingen. Naadloze implementatie en beleidsbeheer binnen Splashtop.

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Endpointdetectie en Response (EDR)

Geavanceerde endpointdetectie en respons om dreigingen in realtime te identificeren, analyseren en erop te reageren, wat zorgt voor robuuste bescherming voor uw organisatie. Opties zijn onder andere Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete en CrowdStrike Falcon.

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Managed Detection en Response (MDR)

Versterk uw verdedigingsdiensten van Bitdefender, SentinelOne of CrowdStrike, die technologie combineren met praktische beveiligingsexpertise om namens u bedreigingen te monitoren, detecteren en erop te reageren - 24/7/365.

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Veilige toegang

Foxpass wifi-security

Onze out-of-the-box oplossing stelt IT- en engineeringteams in staat om binnen enkele minuten geavanceerde toegangscontrole in te zetten.

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Splashtop Secure Workspace

Werk moeiteloos vanaf elke locatie met veilige toegang, uitgebreid identiteitsbeheer en VPN-loze verbindingen op verschillende apparaten. 

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Producten voor het onderwijs

Splashtop Enterprise voor het onderwijs

Verbeter de persoonlijke leerervaring en afstandsonderwijs met oplossingen voor studenten en docenten. Geef IT-teams remote support en endpointmanagement. 

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Splashtop Classroom

Software voor het delen van schermen en annotaties waarmee docenten de hele klas kunnen betrekken.

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Mirroring360

Bekijk de schermen van apparaten op uw Windows-pc of Mac-computer.

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