Externe computer met meerdere monitoren bekijken met Splashtop

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A man using Splashtop remote desktop software and viewing the multiple monitors of the remote computer on his local multi monitor display.

Meerdere monitoren bekijken en ertussen switchen met Splashtop Remote Desktop

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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How to Use 2 Monitors During a Remote Desktop Session
How to Use 2 Monitors During a Remote Desktop Session

Als u op afstand toegang wilt tot Windows-pc's en Macs met meerdere monitoren, is Splashtop een geweldige oplossing. Met Splashtop heeft u verschillende opties om meerdere monitoren te bekijken terwijl u een externe computer bestuurt.

  • Bekijk één externe monitor tegelijk en schakel tussen schermen

  • Bekijk meerdere externe monitoren op één scherm (één venster)

  • Bekijk meerdere externe monitoren op meerdere lokale schermen (multi-window / multi-naar-multi monitor)

Deze functies verschillen per product. Lees hieronder verder over welke Splashtop remote desktop-oplossingen elk van deze opties bevatten.

Platformonafhankelijk bekijken en bedienen

Met Splashtop kunt u computers op afstand platformonafhankelijk bekijken en bedienen, inclusief het gebruik van meerdere monitoren van het ene besturingssysteem op een lokale computer of apparaat met een ander besturingssysteem.

  • Bedien en bekijk uw Windows computer vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook

  • Bedien en bekijk uw Mac vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook

Remote Desktop Multi-Monitor Overzichtsvideo's

Bekijk deze video om remote access met meerdere monitoren van Mac naar Mac in actie te zien.

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

Hier is nog een video-overzicht (de rechtercomputer bestuurt en bekijkt op afstand de schermen van de linkercomputer).

Viewing Multiple Monitors with Splashtop
Viewing Multiple Monitors with Splashtop
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Hoe u meerdere schermen kunt bekijken en ertussen kunt switchen vanaf elk extern apparaat

Meerdere monitoren weergeven en ertussen switchen op Windows, Mac & Chromebook

Tijdens een remote access-sessie kunt u van monitor wisselen door op de knop "monitor wisselen" in de werkbalk bovenaan uw scherm te klikken. De blauwe stip op het monitor-icoon geeft het nummer aan van de monitor die u bekijkt of. zoals in dit voorbeeld, het symbool voor meerdere monitoren.

Toolbar icons from the Splashtop interface, with the 'Multiple Monitors'

In het onderstaande voorbeeld kunt u met de eerste twee menu-items Monitor 1 of Monitor 2 van het externe systeem selecteren om op uw scherm te bekijken. (Ik weet niet waarom Lenovo en/of Windows mijn Monitor 2-laptopscherm zo'n lange naam hebben gegeven.) De blauwe stip op het monitorpictogram toont het nummer van de monitor waar u mee verbonden bent, of een indicator voor meerdere monitoren.

Met het derde menu-item kunt u alle monitoren van de externe computer op één lokaal scherm bekijken. Dit wordt ook wel multi-op-één genoemd.

Met de laatste optie kunt u elke externe monitor in een apart venster op uw lokale computer bekijken en kunt u die vensters op meerdere lokale monitoren rangschikken. Dit wordt ook wel multi-to-multi genoemd.

Splashtop interface showing monitor selection options: 1 - SyncMaster, 2 - Wide viewing angle

Switchen tussen meerdere schermen op iOS-apparaten

Op iOS-devices, zoals iPhones en iPads, is er een vergelijkbare werkbalkknop beschikbaar wanneer het menu onderaan het scherm van uw apparaat is geactiveerd. Als u deze knop selecteert, kunt u van scherm wisselen.

Splashtop Multi Monitor UI

Op een iPhone (hieronder) de opties om één scherm tegelijk of beide externe schermen tegelijkertijd op je telefoonscherm te bekijken.

Splashtop interface displaying monitor selection options with '1 - SyncMaster' selected and '2

Android-telefoons en -tablets

De Splashtop Android-apps bieden de mogelijkheid om één externe monitor tegelijk te bekijken. De hieronder gemarkeerde knop wordt gebruikt om over te schakelen naar de volgende monitor.

Multi Monitor UI

Kies de juiste Splashtop-oplossing voor uw behoeften

Deze tabel toont de mogelijkheden voor meerdere monitoren die beschikbaar zijn in elke Splashtop-oplossing.

Opties voor meerdere monitoren met Splashtop

Comparison chart showing Splashtop plans and their ability to view monitors

Begin met Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot apparaten met meerdere monitoren

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Veelgestelde vragen

Wat is een remote desktop met meerdere monitoren?
Waarom is Splashtop de beste remote desktopsoftware voor remote access met meerdere monitoren?
Kan ik de weergave-indeling van meerdere monitoren aanpassen?

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