Externe computer met meerdere monitoren bekijken met Splashtop

Als u op afstand toegang wilt tot Windows-pc's en Macs met meerdere monitoren, is Splashtop een geweldige oplossing. Met Splashtop heeft u verschillende opties om meerdere monitoren te bekijken terwijl u een externe computer bestuurt.
Bekijk één externe monitor tegelijk en schakel tussen schermen
Bekijk meerdere externe monitoren op één scherm (één venster)
Bekijk meerdere externe monitoren op meerdere lokale schermen (multi-window / multi-naar-multi monitor)
Deze functies verschillen per product. Lees hieronder verder over welke Splashtop remote desktop-oplossingen elk van deze opties bevatten.
Platformonafhankelijk bekijken en bedienen
Met Splashtop kunt u computers op afstand platformonafhankelijk bekijken en bedienen, inclusief het gebruik van meerdere monitoren van het ene besturingssysteem op een lokale computer of apparaat met een ander besturingssysteem.
Bedien en bekijk uw Windows computer vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook
Bedien en bekijk uw Mac vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook
Remote Desktop Multi-Monitor Overzichtsvideo's
Bekijk deze video om remote access met meerdere monitoren van Mac naar Mac in actie te zien.
Hier is nog een video-overzicht (de rechtercomputer bestuurt en bekijkt op afstand de schermen van de linkercomputer).
Hoe u meerdere schermen kunt bekijken en ertussen kunt switchen vanaf elk extern apparaat
Meerdere monitoren weergeven en ertussen switchen op Windows, Mac & Chromebook
Tijdens een remote access-sessie kunt u van monitor wisselen door op de knop "monitor wisselen" in de werkbalk bovenaan uw scherm te klikken. De blauwe stip op het monitor-icoon geeft het nummer aan van de monitor die u bekijkt of. zoals in dit voorbeeld, het symbool voor meerdere monitoren.
In het onderstaande voorbeeld kunt u met de eerste twee menu-items Monitor 1 of Monitor 2 van het externe systeem selecteren om op uw scherm te bekijken. (Ik weet niet waarom Lenovo en/of Windows mijn Monitor 2-laptopscherm zo'n lange naam hebben gegeven.) De blauwe stip op het monitorpictogram toont het nummer van de monitor waar u mee verbonden bent, of een indicator voor meerdere monitoren.
Met het derde menu-item kunt u alle monitoren van de externe computer op één lokaal scherm bekijken. Dit wordt ook wel multi-op-één genoemd.
Met de laatste optie kunt u elke externe monitor in een apart venster op uw lokale computer bekijken en kunt u die vensters op meerdere lokale monitoren rangschikken. Dit wordt ook wel multi-to-multi genoemd.
Switchen tussen meerdere schermen op iOS-apparaten
Op iOS-devices, zoals iPhones en iPads, is er een vergelijkbare werkbalkknop beschikbaar wanneer het menu onderaan het scherm van uw apparaat is geactiveerd. Als u deze knop selecteert, kunt u van scherm wisselen.
Op een iPhone (hieronder) de opties om één scherm tegelijk of beide externe schermen tegelijkertijd op je telefoonscherm te bekijken.
Android-telefoons en -tablets
De Splashtop Android-apps bieden de mogelijkheid om één externe monitor tegelijk te bekijken. De hieronder gemarkeerde knop wordt gebruikt om over te schakelen naar de volgende monitor.
Kies de juiste Splashtop-oplossing voor uw behoeften
Deze tabel toont de mogelijkheden voor meerdere monitoren die beschikbaar zijn in elke Splashtop-oplossing.
Opties voor meerdere monitoren met Splashtop
Begin met Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot apparaten met meerdere monitoren
Start een gratis proefperiode of neem nu een abonnement!