Externe computer met meerdere monitoren bekijken met Splashtop

Als u op afstand toegang wilt tot Windows-pc's en Macs met meerdere monitoren, is Splashtop een geweldige oplossing. Met Splashtop heeft u verschillende opties om meerdere monitoren te bekijken terwijl u een externe computer bestuurt.

Bekijk één externe monitor tegelijk en schakel tussen schermen

Bekijk meerdere externe monitoren op één scherm (één venster)

Bekijk meerdere externe monitoren op meerdere lokale schermen (multi-window / multi-naar-multi monitor)

Deze functies verschillen per product. Lees hieronder verder voor een lijst met Splashtop-oplossingen die al deze opties hebben.

Platformonafhankelijk bekijken en bedienen

Met Splashtop kunt u externe computers platformoverschrijdend bekijken en bedienen, inclusief het bekijken van meerdere monitoren van het ene besturingssysteem op een lokale computer of apparaat met een ander besturingssysteem.

Bedien en bekijk uw Windows-computer vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook*

Bedien en bekijk uw Mac vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook*

*Chromebook-ondersteuning beschikbaar in Splashtop Business Access, Remote Support en SOS. Niet beschikbaar in de Personal editie.

Overzichtsvideo's

Bekijk deze video om remote access met meerdere monitoren van Mac naar Mac in actie te zien.

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

Hier is nog een video-overzicht (de rechtercomputer bestuurt en bekijkt op afstand de schermen van de linkercomputer).

Viewing Multiple Monitors with Splashtop

Probeer nu de gratis proefversie van Splashtop Business Access Pro, Remote Support of SOS .

Hoe u van monitor kunt wisselen en meerdere monitoren kunt bekijken

Windows, Mac en Chromebook

Tijdens een remote access-sessie kunt u van monitor wisselen door op de knop "monitor wisselen" in de werkbalk bovenaan uw scherm te klikken. De blauwe stip op het monitor-icoon geeft het nummer aan van de monitor die u bekijkt of. zoals in dit voorbeeld, het symbool voor meerdere monitoren.

In het onderstaande voorbeeld kunt u met de eerste twee menu-items Monitor 1 of Monitor 2 van het externe systeem selecteren om op uw scherm te bekijken. (Ik weet niet waarom Lenovo en/of Windows mijn Monitor 2-laptopscherm zo'n lange naam hebben gegeven.) De blauwe stip op het monitorpictogram toont het nummer van de monitor waar u mee verbonden bent, of een indicator voor meerdere monitoren.

Met het derde menu-item kunt u alle monitoren van de externe computer op één lokaal scherm bekijken. Dit wordt ook wel multi-op-één genoemd.

Met de laatste optie kunt u elke externe monitor in een apart venster op uw lokale computer bekijken en kunt u die vensters op meerdere lokale monitoren rangschikken. Dit wordt ook wel multi-to-multi genoemd.

iPhone en iPad

Op iOS-devices, zoals iPhones en iPads, is er een vergelijkbare werkbalkknop beschikbaar wanneer het menu onderaan het scherm van uw apparaat is geactiveerd. Als u deze knop selecteert, kunt u van scherm wisselen.

Op een iPhone (hieronder) de opties om één scherm tegelijk of beide externe schermen tegelijkertijd op je telefoonscherm te bekijken.

Android-telefoons en -tablets

De Splashtop Android-apps bieden de mogelijkheid om één externe monitor tegelijk te bekijken. De hieronder gemarkeerde knop wordt gebruikt om over te schakelen naar de volgende monitor.

Op welke Splashtop-oplossing moet ik me abonneren als ik alle opties wil?

Deze tabel toont de mogelijkheden voor meerdere monitoren die beschikbaar zijn in elke Splashtop-oplossing.

Opties voor meerdere monitoren met Splashtop

Ga aan de slag met het op afstand openen en bedienen van computers met meerdere monitoren

Start een gratis proefperiode of neem nu een abonnement!