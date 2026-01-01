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Splashtop Blog

Thought leadership, inzichten en best practices van Splashtop

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IT team members provide support to managed endpoints in an office.
Aanbevolen
Endpointmanagement

Hoe Autonomous Endpoint Management IT-problemen voorkomt

Meer informatie12 minuten leestijd
A person working in an office of a small business.
Aanbevolen
Endpointmanagement

Endpointbeheer voor IT-teams van kleine bedrijven

Meer informatie9 minuten leestijd
An Android device in recovery mode.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Wat is herstelmodus? Een gids voor IT-teams

Meer informatie11 minuten leestijd
An IT admin working on a computer in an office.
Endpointmanagement

Wat maakt endpointautomatisering betrouwbaar?

Meer informatie8 minuten leestijd
Price tag and money.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Hoe wordt software voor support op afstand geprijsd?

Meer informatie15 minuten leestijd
An IT admin overwhelmed by tool sprawl.
Endpointmanagement

Hoe wildgroei aan tools endpointbeheer vertraagt

Meer informatie7 minuten leestijd
Work computers in an office.
Inzichten voor externe toegang

De veiligste manier om op afstand verbinding te maken met een werkcomputer

Meer informatie8 minuten leestijd
Employees in a small business office working on their computers.
Endpointmanagement

Wat zijn de grootste endpointbeveiligingsrisico's voor het mkb?

Meer informatie11 minuten leestijd
A computer, laptop, and tablet device.
Patch management

Hoe MSPs automatiseringsscripts gebruiken om patch-uitrol te verbeteren

Meer informatie14 minuten leestijd
Mededelingen

Splashtop productupdates 2026: terugblik op de eerste helft van het jaar

Meer informatie7 minuten leestijd
Devices that could be affected by the July 2026 Patch Tuesday release.
Patch Tuesday

Patch Tuesday van juli 2026: 622 CVE's, 3 zero-days

Meer informatie8 minuten leestijd
Computers and a mobile device on an office desk.
MSP

Hoe MSPs op afstand ondersteuning bieden voor meerdere besturingssystemen

Meer informatie11 minuten leestijd
A doctor typing on a computer.
Patch management

Patchbeheer voor naleving van HIPAA: wat IT-teams nodig hebben

Meer informatie8 minuten leestijd
The endpoint lifecycle stages.
Endpointmanagement

Endpoint Lifecycle Management: een praktische gids

Meer informatie7 minuten leestijd

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