Veilige Remote Access Eenvoudig Gemaakt

Top beoordeelde remote access-, ondersteunings- en endpointmanagement-software
Kies een gratis proefperiode om te beginnen
Voor Individuen en Teams
Toegang krijgen tot uw computers vanaf elk ander apparaat, waar u ook bent, met Splashtop Remote Access. Ideaal om thuis te werken.
Voor IT, helpdesks en MSP's
Houd toezicht op en beheer endpoints, bied remote support en maak remote access voor eindgebruikers mogelijk maken met Splashtop AEM of Splashtop Remote Support.
Ontdek onze populairste oplossingen
Toegang vanop afstand
Krijg veilige en hoogwaardige toegang tot uw computers vanaf elk apparaat, overal. Werk op afstand, net zoals u dat persoonlijk zou doen met Splashtop Remote Access.
Remote Support
Ondersteun computers en mobiele apparaten op afstand met een veilige, gebruiksvriendelijke, onbeheerde en on-demand IT-remote supportoplossing: Splashtop Remote Support.
Endpoint- en patchmanagement
Monitor, beheer en update apparaten met realtime patch- en softwaremanagement, deployment, beleidsregels en meer met Splashtop AEM.
Enterprise
Zakelijke remote access en remote support met SSO en geavanceerde beheerbaarheid met Splashtop Enterprise. On-premises versie beschikbaar.
Vertrouwd door 30 miljoen gebruikers en 85% van de Fortune 500-bedrijven
We vieren 20 jaar Splashtop
Leer het verhaal achter 20 jaar Splashtop
Zie hoe Splashtop zich heeft ontwikkeld—en hoe de behoeften van klanten bepalen wat we bouwen
Beheren, ondersteunen en beveiligen — allemaal op één plek
Stroomlijn IT-werk met Splashtop Autonomous Endpoint Management. Zorg ervoor dat uw endpoints up-to-date, compliant en veilig zijn met endpointmanagement en patchmanagement voor IT en MSP's. Plan een demo of neem contact met ons op voor meer informatie.
Onderzoek van Splashtop toont aan dat het onderhouden van endpoints de helft van de IT-capaciteit verbruikt
Ontvang het rapport: Vast in het midden: Waarom de meeste IT-teams niet verder dan reactief endpointmanagement komen.
Beste remote desktopsoftware voor bedrijven
Bespaar 40%
We duiken in remote desktopoplossingen voor bedrijven, onderzoeken de uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen bij het kiezen van een remote desktoptool en we vertellen waarom Splashtop Enterprise de beste oplossing is.
Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuurMeer informatie
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en complianceMeer informatie
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.
Praktijktoepassingen
Warner Bros. gebruikt Splashtop om postproductietaken overal uit te voeren
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland heeft Splashtop ingezet als bedrijfscontinuïteitsoplossing om hun remote postproductie-workflows op afstand draaiende te houden tijdens COVID-19. Na het testen van andere remote accessoplossingen, kozen ze Splashtop dat volledig voldeed aan hun behoeften voor beveiliging en hoogwaardige remote productiviteit.
Ontdek deze populaire oplossingen
Toegang vanop afstand
Krijg veilige en hoogwaardige toegang tot uw computers vanaf elk apparaat, overal. Werk op afstand, net zoals u dat persoonlijk zou doen met Splashtop Remote Access.
Remote Support
Ondersteun computers en mobiele apparaten op afstand met een veilige, gebruiksvriendelijke, onbeheerde en on-demand IT-remote supportoplossing: Splashtop Remote Support.
Endpoint- en patchmanagement
Monitor, beheer en update apparaten met realtime patch- en softwaremanagement, deployment, beleidsregels en meer met Splashtop AEM.
Van onze tevreden klanten
De beveiliging en het gebruiksgemak van Splashtop zijn ongeëvenaard. Onze IT-support kan nu meer tijd aan gebruikers besteden.
John Williams, International IT Director at GE
Van onze tevreden klanten
Ik waardeer de hoffelijkheid van het Splashtop-supportteam ten zeerste. Dat is cruciaal voor mensen in de technologie. Ik waardeer dat echt omdat het mijn werk makkelijker maakt, dus bedankt.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Van onze tevreden klanten
Splashtop heeft de functies die we nodig hebben, en de prijs was meer in overeenstemming met wat we wilden betalen.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group