Veilige Remote Access Eenvoudig Gemaakt

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EU-hoofdkantoor Splashtop BV (Nederland) - EU-data gehost in Duitsland - GDPR/AVG - ISO 27001 - SOC 2 — € 1 in het eerste jaar voor individuele gebruikers.

Top beoordeelde remote access-, ondersteunings- en endpointmanagement-software

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A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

Voor Individuen en Teams

Toegang krijgen tot uw computers vanaf elk ander apparaat, waar u ook bent, met Splashtop Remote Access. Ideaal om thuis te werken.

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

Voor IT, helpdesks en MSP's

Houd toezicht op en beheer endpoints, bied remote support en maak remote access voor eindgebruikers mogelijk maken met Splashtop AEM of Splashtop Remote Support.

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Ontdek onze populairste oplossingen

Toegang vanop afstand

Krijg veilige en hoogwaardige toegang tot uw computers vanaf elk apparaat, overal. Werk op afstand, net zoals u dat persoonlijk zou doen met Splashtop Remote Access.

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Remote Support

Ondersteun computers en mobiele apparaten op afstand met een veilige, gebruiksvriendelijke, onbeheerde en on-demand IT-remote supportoplossing: Splashtop Remote Support.

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Endpoint- en patchmanagement

Monitor, beheer en update apparaten met realtime patch- en softwaremanagement, deployment, beleidsregels en meer met Splashtop AEM.

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Enterprise

Zakelijke remote access en remote support met SSO en geavanceerde beheerbaarheid met Splashtop Enterprise. On-premises versie beschikbaar.

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Vertrouwd door 30 miljoen gebruikers en 85% van de Fortune 500-bedrijven

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Uitgelicht

We vieren 20 jaar Splashtop

Leer het verhaal achter 20 jaar Splashtop

Zie hoe Splashtop zich heeft ontwikkeld—en hoe de behoeften van klanten bepalen wat we bouwen

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Nieuw product

Beheren, ondersteunen en beveiligen — allemaal op één plek

Stroomlijn IT-werk met Splashtop Autonomous Endpoint Management. Zorg ervoor dat uw endpoints up-to-date, compliant en veilig zijn met endpointmanagement en patchmanagement voor IT en MSP's. Plan een demo of neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie
Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
Nieuw onderzoeksrapport

Onderzoek van Splashtop toont aan dat het onderhouden van endpoints de helft van de IT-capaciteit verbruikt

Ontvang het rapport: Vast in het midden: Waarom de meeste IT-teams niet verder dan reactief endpointmanagement komen.

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A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
Blog

Beste remote desktopsoftware voor bedrijven

Bespaar 40%

We duiken in remote desktopoplossingen voor bedrijven, onderzoeken de uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen bij het kiezen van een remote desktoptool en we vertellen waarom Splashtop Enterprise de beste oplossing is.

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Geavanceerde dataprotectie en security

De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Veilige infrastructuur

    Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.

    Meer informatie
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Geavanceerde securityfuncties

    Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.

    Meer informatie
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standaarden en compliance

    Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.

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Warner Bros Logo

Praktijktoepassingen

Warner Bros. gebruikt Splashtop om postproductietaken overal uit te voeren

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland heeft Splashtop ingezet als bedrijfscontinuïteitsoplossing om hun remote postproductie-workflows op afstand draaiende te houden tijdens COVID-19. Na het testen van andere remote accessoplossingen, kozen ze Splashtop dat volledig voldeed aan hun behoeften voor beveiliging en hoogwaardige remote productiviteit.

Lees de casestudy

Ontdek deze populaire oplossingen

Toegang vanop afstand

Krijg veilige en hoogwaardige toegang tot uw computers vanaf elk apparaat, overal. Werk op afstand, net zoals u dat persoonlijk zou doen met Splashtop Remote Access.

Gratis proefperiode

Remote Support

Ondersteun computers en mobiele apparaten op afstand met een veilige, gebruiksvriendelijke, onbeheerde en on-demand IT-remote supportoplossing: Splashtop Remote Support.

Gratis proefperiode

Endpoint- en patchmanagement

Monitor, beheer en update apparaten met realtime patch- en softwaremanagement, deployment, beleidsregels en meer met Splashtop AEM.

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Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS en Cloud PKI maakt het eenvoudig om uw wifi en netwerken te beschermen met identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie.

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Van onze tevreden klanten

De beveiliging en het gebruiksgemak van Splashtop zijn ongeëvenaard. Onze IT-support kan nu meer tijd aan gebruikers besteden.

John Williams, International IT Director at GE

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Van onze tevreden klanten

Ik waardeer de hoffelijkheid van het Splashtop-supportteam ten zeerste. Dat is cruciaal voor mensen in de technologie. Ik waardeer dat echt omdat het mijn werk makkelijker maakt, dus bedankt.

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

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Van onze tevreden klanten

Splashtop heeft de functies die we nodig hebben, en de prijs was meer in overeenstemming met wat we wilden betalen.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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Beheren, ondersteunen en beveiligen — allemaal op één plek

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