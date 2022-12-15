Verhogen van de efficiëntie en kwaliteit van de zorg door continue monitoring en remote access software
De Sensing Clinic van het Slingeland Ziekenhuis verhoogde de efficiëntie met Splashtop On-Prem voor het op afstand monitoren van vitale functies met slimme sensoren.
Samenvatting
COVID-19 heeft de digitale revolutie in alle bedrijfstakken versneld, vooral in de gezondheidszorg. Met nieuwe regelgeving op het gebied van social distancing, gingen zorginstellingen snel op zoek naar manieren om aan het nieuwe normaal te voldoen en tegelijkertijd kwaliteitszorg voor alle patiënten te garanderen. In deze casestudy deelt Koen Van Dulmen, projectmanager van de Sensing Clinic van het Slingeland Ziekenhuis, hoe zijn ziekenhuis de patiëntenzorg opnieuw uitvond en verbeterde door de vitale parameters continu te monitoren met behulp van een continu monitoringplatform en verschillende sensoren. Splashtop On-Prem werd gebruikt om verschillende metingen op afstand van één sensor te starten.
DE UITDAGING: SENSOREN ACTIVEREN TEMIDDEN VAN SOCIAL DISTANCING PROTOCOLLEN
De belangrijkste missie van de Sensing Clinic van het Slingeland Ziekenhuis is het ontwikkelen van een oplossing voor het continu bewaken van vitale functies en het berekenen van het risico op verslechtering en deze indien nodig aanpakken. Vanwege de coronacrisis moest de Sensing Clinic deze ontwikkeling versnellen en de oplossing eerder implementeren.
Om deze cruciale gegevens te ontvangen vertrouwt de Sensing Clinic op meerdere sensoren, en een van deze sensoren moet handmatig geactiveerd worden. Alle sensoren werden aangesloten op risicopatiënten en aanvankelijk moesten de artsen naar de bedden van elke patiënt lopen om de metingen van die ene sensor uit te voeren.
Door de coronacrisis werd dit echter een behoorlijke uitdaging. “De Sensing Clinic moest het aantal bewegingen van artsen verminderen, maar wel alle gegevens binnenkrijgen", legt Koen Van Dulmen, projectmanager van de Sensing Clinic van het Slingeland Ziekenhuis, uit. De kliniek moest het aantal fysieke verplaatsingen voor het activeren van de sensor in de kamer van de patiënt verminderen. Het was van vitaal belang om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en tegelijk de social distancing-maatregelen en de veiligheid van zowel patiënten als clinici te waarborgen. Deze bewegingen verstoorden bovendien de benodigde rust van de patiënten.
De oplossing: Splashtop On-Prem remote access-software
Koen nam contact op met de IT-afdeling van het ziekenhuis om een manier te vinden om deze uitdaging van de Sensing Clinic op te lossen. De IT-afdeling van het Slingeland Ziekenhuis stelde voor om over te stappen op een remote access tool om de kliniek in staat te stellen metingen uit te voeren in een virtuele controlekamer.
Het IT-team evalueerde en probeerde verschillende remote accesstools die allemaal verschillende problemen bleken te hebben. Toen vonden ze Splashtop On-Prem, dat aan alle selectiecriteria van het team voldeed: bruikbaarheid, continuïteit, betaalbaarheid en snelheid.
Bruikbaarheid: Het implementatieproces verliep soepel. Het team van Koen installeerde de software eenvoudig op 20 Samsung A10 gateways in de controlekamer, zodat de metingen van de sensoren op afstand konden worden gestart.
Continuïteit: Na de installatie stelde Splashtop On-Prem de Sensing Clinic ook in staat om frequenter metingen te doen en vaker gegevens te ontvangen zonder de patiënt te storen. Bijvoorbeeld om de 10-15 minuten in plaats van elk uur overdag en elke vier uur 's nachts.
Betaalbaarheid & Snelheid: Splashtop On-Prem werkte gelijk goed, was betaalbaar en eenvoudig en snel te implementeren. De snelheid was in dit scenario essentieel. "We moesten dit snel doen!" zegt Koen.
DE RESULTATEN: VERHOOGDE EFFICIËNTIE EN HOGERE KWALITEIT VAN ZORG
Door Splashtop On-Prem te gebruiken was de controlekamer nu beter in staat om tot 20 patiënten op afstand te monitoren.
Dit hielp de Sensing Clinic "onnodige verplaatsingen naar patiënten te verminderen", legt Koen uit. "Bezoeken die wel plaatsvonden waren nuttiger, omdat een arts de status van een patiënt al kende."
Voordat Splashtop On-Prem werd gebruikt, moesten artsen steeds weer een stukje lopen naar de apparaten die op patiënten waren aangesloten.
Over het geheel genomen was de Sensing Clinic tevreden over Splashtop On-Prem. "Alles werkt goed," aldus Koen. "Splashtop is gemakkelijk te gebruiken en het is een vooruitstrevend bedrijf waarmee we in de toekomst willen blijven samenwerken."
Door onnodige bezoeken aan patiënten te verminderen, kon het Slingeland Ziekenhuis uiteindelijk de risico's van coronabesmettingen verminderen, waardoor hoogrisicopatiënten de rust konden krijgen die ze nodig hebben en de kwaliteit van de patiëntenzorg werd verhoogd.
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Details
OVER HET SLINGELAND ZIEKENHUIS
Het Slingeland Ziekenhuis is gevestigd in Doetinchem, en is ontstaan in 1975 als gevolg van de fusie tussen het Wilhelmina Ziekenhuis en het St. Joseph Ziekenhuis. Het beschikt over 305 bedden en circa 1.600 vaste medewerkers. Het Slingeland Ziekenhuis streeft naar transparantie en openheid en is een plek waar patiënten altijd kunnen rekenen op hoogwaardige en veilige zorg.