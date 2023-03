Verhogen van de efficiëntie en kwaliteit van de zorg door continue monitoring en remote access software

Door Splashtop On-Prem te gebruiken was de controlekamer nu beter in staat om tot 20 patiënten op afstand te monitoren.

Dit hielp de Sensing Clinic "onnodige verplaatsingen naar patiënten te verminderen", legt Koen uit. "Bezoeken die wel plaatsvonden waren nuttiger, omdat een arts de status van een patiënt al kende."

Voordat Splashtop On-Prem werd gebruikt, moesten artsen steeds weer een stukje lopen naar de apparaten die op patiënten waren aangesloten.

Over het geheel genomen was de Sensing Clinic tevreden over Splashtop On-Prem. "Alles werkt goed," aldus Koen. "Splashtop is gemakkelijk te gebruiken en het is een vooruitstrevend bedrijf waarmee we in de toekomst willen blijven samenwerken."

Door onnodige bezoeken aan patiënten te verminderen, kon het Slingeland Ziekenhuis uiteindelijk de risico's van coronabesmettingen verminderen, waardoor hoogrisicopatiënten de rust konden krijgen die ze nodig hebben en de kwaliteit van de patiëntenzorg werd verhoogd.

