Splashtop AEM: Automatiseer, Patch en Bescherm Elk Eindpunt
Stroomlijn IT-operaties met automatisering, realtime zichtbaarheid en remote support om endpoints veilig, actueel en compliant te houden vanuit één enkele console.
Minder dan € 1 per eindpunt per maand.
Meerdere oplossingen.
Eén Naadloze Ervaring.
Realtime beheer van kwetsbaarheden en patches
Detecteer, prioriteer en verhelp dreigingen voordat ze gevolgen hebben voor uw bedrijf.
Scan continu Windows en macOS op CISA KEVs, CVEs en software-updates
Identificeer en prioriteer zero-day en hoog risico kwetsbaarheden
Automatiseer OS- en software-updates van derden
Implementeer patches via beleidsgestuurde of ad-hoc patch-workflows
Van Handmatig naar Geautomatiseerd
Elimineer repetitieve taken en maak IT-middelen vrij.
Beleid-gebaseerd patchen configureren met versiebeheer en update-ringen
Automatische oplossingen voor veelvoorkomende problemen activeren
Plan taken op duizenden endpoints tegelijk
Endpointbeveiliging & Naleving
Behoud een veilige houding, verminder risico's, en toon naleving aan van normen zoals ISO/IEC 27001, SOC 2, AVG, HIPAA en PCI zonder extra complexiteit toe te voegen.
Handhaaf eindpuntconfiguratie en beveiligingsbeleid
Detecteer en los niet-conforme eindpunten op
Onderhoud audit-klare dashboards en inventarisrapporten
Breid de bescherming uit met antivirus- en EDR-integraties
Los problemen sneller op met Remote Support
Ga van het herkennen van problemen naar het oplossen ervan zonder vertragingen.
Toegang onmiddellijk eindpunten om problemen te onderzoeken en oplossen
Los problemen op met behulp van achtergrondtools zonder eindgebruikers te storen
Verminder de oplostijd en elimineer handmatige overdrachten
Verbeter de ondersteuningservaring voor technici en eindgebruikers op verschillende apparaten
U heeft maar één ding nodig
Vervang meerdere producten door één uniforme oplossing.
Beheer endpointbeheer, remote support, toegang en beveiliging vanuit één console
Verminder licentie- en onderhoudskosten
Vereenvoudig operaties met één enkel platform
Verbeter de zichtbaarheid en controle in uw omgeving
Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuur
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfuncties
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en compliance
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.