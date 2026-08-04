Beste Remote PC Access Software 2023: op basis van uw gebruikssituatie

Er is veel remote pc-software, maar wat juist is voor u kan afhangen van waarom u remote access in de eerste plaats nodig heeft. Ontdek welke oplossing het beste bij u past!
Met remote pc-access software, ook wel remote desktop of gewoon remote access genoemd, kunt u een computer of apparaat op afstand bedienen vanaf een ander apparaat. U ziet het scherm van het externe apparaat en kunt het bedienen alsof u het persoonlijk gebruikt.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u remote access nodig heeft. Misschien heeft u tijdens het reizen toegang nodig tot uw computer, moet u support bieden aan uw gebruikers of moet u uw collega's of studenten in staat stellen om op afstand te werken.
Wat je gebruikssituatie ook is, je moet de remote access-oplossing kiezen die het beste bij jouw behoeften past. Hier zijn de beste remote PC-toegang oplossingen van 2026 voor elke veelvoorkomende gebruikssituatie.
praktijktoepassingen
Het beste voor werken op afstand (individuen en kleine teams) - Splashtop Remote Access
Het beste voor werken op afstand (ondernemingen en organisaties) - Splashtop Enterprise
Beste voor IT / helpdesk remote support - Splashtop Remote Support
Beste voor het beheer van eindpunten en externe IT-operaties - Splashtop AEM
Het beste voor werken op afstand (individuen en kleine teams)
Op afstand werken kan veel deuren openen op het gebied van flexibiliteit en productiviteit. Maar het kan een uitdaging zijn als u uw computer niet persoonlijk kunt gebruiken. Wat als u een bepaald bestand moet openen of software moet gebruiken die alleen beschikbaar is op een van uw desktops die u niet fysiek mee kunt nemen? Dat is waar remote access van pas komt.
Als u kijkt naar functies, prijzen, beveiliging en externe verbindingssnelheden, dan is er geen betere oplossing dan Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access stelt u niet alleen in staat om uw externe computers veilig te bedienen vanaf een andere computer, tablet of mobiel apparaat, maar heeft ook veel functies die u extra helpen om productief te zijn tijdens een externe sessie. U kunt bestanden overzetten tussen apparaten, op afstand documenten van een externe computer afdrukken op een lokale printer, meerdere monitoren tegelijk bekijken en meer.
Kerngegevens
Prijs: vanaf € 5,50 per maand
Ondersteunde apparaten / besturingssystemen
Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.
Verbind op afstandnaar elke Windows- of Mac-computer.
Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen
Splashtop onderscheidt zich door snelle externe verbindingen die HD-kwaliteit en remote audio met minimale vertraging bieden. Gebruikers kunnen reken-intensieve applicaties zoals de creative tools van Adobe zoals Photoshop, After Effects en Premiere Pro naadloos gebruiken weanneer ze op afstand werken.
Als het op prijs aankomt, is het niet eens in de buurt. Splashtop Remote Access bespaart gebruikers honderden dollars vergeleken met andere producten voor remote PC-toegang. In feite kun je 50% tot 80% besparen wanneer je kiest voor Splashtop boven AnyDesk, LogMeIn Pro en GoToMyPC, of bijna 90% op je kosten besparen in vergelijking met de TeamViewer prijzen*. En je krijgt meer topfuncties in vergelijking met RemotePC.
Het beste voor werken op afstand (ondernemingen en organisaties)
Grote organisaties, waaronder bedrijven en onderwijsinstellingen, hebben waarschijnlijk verschillende behoeften op het gebied van remote access. Werknemers hebben toegang tot kantoorcomputers nodig om thuis te kunnen werken. Studenten moeten op afstand toegang hebben tot schoolcomputers en andere lesmiddelen. IT moet beheerde computers bewaken en helpdesks moeten elk apparaat op afstand kunnen ondersteunen op het moment dat een medewerker, klant of partner hulp nodig heeft.
Voor een alles-in-één oplossing voor externe toegang en remote support, hoeft u niet verder te zoeken dan Splashtop Enterprise.
Kerngegevens
Website: https://www.splashtop.com/enterprise
Prijs: Flexibele prijzen op basis van het aantal remote access eindgebruikers en het aantal licenties voor remote supportmedewerkers
Ondersteunde apparaten / besturingssystemen
Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.
Op afstand in elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat.
Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen
Splashtop Enterprise valt op omdat het enorm veel waarde biedt aan de organisaties die het gebruiken. Naast het aanbieden van remote access tools voor werken op afstand en IT-support, wordt Splashtop Enterprise geleverd met uitgebreide securityfuncties zoals 2FA, autorisatiecontroles, logregistratie, SSO-integratie en meer. Het is ook ongelooflijk gebruiksvriendelijk en geeft IT-beheerders veel flexibiliteit en controle bij het beheren van gebruikers en apparaten.
Het beste voor IT/helpdesk remote support
Helpdesks en IT-ondersteuningsprofessionals kunnen remote access technologie benutten om hun klanten direct te ondersteunen. In plaats van naar een klant te reizen om hun apparaat te repareren of het proberen uit te leggen via de telefoon, kunnen technici eenvoudig op afstand in het apparaat inloggen om steun te bieden wanneer dat nodig is. Dit reduceert aanzienlijk de tijd en kosten voor helpdesks.
Splashtop Remote Support is in dit geval de beste remote accessoplossing.
Kerngegevens
Prijs: vanaf € 21 per maand
Ondersteunde apparaten / besturingssystemen
Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat.
Op afstand in elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat.
Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen
Terwijl de meeste remote accessproducten zijn ontworpen om u onbeheerde remote access te geven tot een bepaald aantal computers, geeft Splashtop Remote Support u toegang tot een onbeperkt aantal apparaten, zodat u support kunt bieden aan alle computers, tablets of mobiele apparaten van uw gebruikers, zelfs persoonlijke apparaten.
Vergelijkbare producten, zoals TeamViewer*, LogMeIn Rescue en GoToAssist, kunnen 50% of meer kosten dan Splashtop Remote Support, ondanks het feit dat ze dezelfde functies hebben. Bovendien biedt Splashtop Remote Support ook toegang tot mobiele apparaten, terwijl de hierboven genoemde producten daar extra kosten voor in rekening brengen.
Beste voor Endpoint Beheer en Remote IT-operaties
IT-teams en MSP's hebben meer nodig dan alleen externe toegang. Ze hebben een manier nodig om beheerde endpoints te monitoren, systemen up-to-date te houden, risico's te identificeren, en problemen op te lossen zonder voortdurend van tool te wisselen.
Splashtop AEM is ontworpen voor teams die zichtbaarheid nodig hebben over endpoints, real-time patchbeheer, proactieve meldingen, inventarisrapportage en automatisering op hun beheerde computers. Het helpt IT-teams om minder handmatig werk te verrichten, sneller te reageren op problemen met eindpunten en apparaten gezonder te houden over gedistribueerde omgevingen.
In combinatie met Splashtop remote access en support, biedt Splashtop AEM IT-teams een praktische manier om gebruikers te ondersteunen, endpoints te beheren en actie te ondernemen vanaf één gestroomlijnd platform.
Kerngegevens
Website: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
Prijs: vanaf € 119 per maand
Beheer van real-time OS en patches van derden
Endpoint monitoring en meldingen
Rapportage van hardware- en software-inventaris
Beleidsgebaseerde automatisering
Achtergrondacties en tools voor externe opdrachten
Inzichten in kwetsbaarheden aan de hand van CVE's
Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen
Splashtop AEM biedt IT-teams een lichtere, meer gerichte manier om endpointstatus, patchbeheer en herstelmaatregelen te beheren zonder de complexiteit van een volledig RMM-platform. Teams kunnen Splashtop AEM gebruiken om updates voor het besturingssysteem en software van derden te automatiseren, de endpointstatus te monitoren, inventarisgegevens te bekijken en actie te ondernemen wanneer apparaten aandacht nodig hebben.
Voor organisaties die al Splashtop gebruiken voor remote access of remote support, voegt Splashtop AEM endpoint management-mogelijkheden toe aan dezelfde bredere workflow. Dat betekent dat IT-teams sneller van het identificeren van een probleem naar het oplossen ervan kunnen gaan, of ze nu een patch moeten toepassen, een commando moeten uitvoeren, apparaatdetails moeten bekijken of een sessie voor remote support moeten starten.
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Wilt u meer weten over de beste remote pc-software voor u? Bekijk de lijst met producten van Splashtop, zodat u aan de slag kunt met een gratis proefversie van de oplossing die het beste bij u past:
* Bron: TeamViewer US website $49/maand ($588/jr) catalogusprijs voor Single User plan, dec 2019.