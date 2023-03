Beste Remote PC Access Software 2023: op basis van uw gebruikssituatie

Er is veel remote pc-software, maar wat juist is voor u kan afhangen van waarom u remote access in de eerste plaats nodig heeft. Ontdek welke oplossing het beste bij u past!

Met remote pc-access software, ook wel remote desktop of gewoon remote access genoemd, kunt u een computer of apparaat op afstand bedienen vanaf een ander apparaat. U ziet het scherm van het externe apparaat en kunt het bedienen alsof u het persoonlijk gebruikt.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u remote access nodig heeft. Misschien heeft u tijdens het reizen toegang nodig tot uw computer, moet u support bieden aan uw gebruikers of moet u uw collega's of studenten in staat stellen om op afstand te werken.

Hoe u het ook gebruikt, u moet de remote access-oplossing kiezen die het beste bij uw behoeften past. Dit zijn de beste pc-remote access-oplossingen van 2023 in een aantal veelvoorkomende gebruikssituaties.

praktijktoepassingen

Het beste voor werken op afstand (individuen en kleine teams) - Splashtop Business Access

Het beste voor werken op afstand (ondernemingen en organisaties) - Splashtop Enterprise

Het beste voor IT / helpdeskondersteuning op afstand - Splashtop SOS

Het beste voor MSP beheer en ondersteuning op afstand - Splashtop Remote Support

Het beste voor werken op afstand (individuen en kleine teams)

Op afstand werken kan veel deuren openen op het gebied van flexibiliteit en productiviteit. Maar het kan een uitdaging zijn als u uw computer niet persoonlijk kunt gebruiken. Wat als u een bepaald bestand moet openen of software moet gebruiken die alleen beschikbaar is op een van uw desktops die u niet fysiek mee kunt nemen? Dat is waar remote access van pas komt.

Als we kijken naar functies, prijzen, security en verbindingssnelheden, is er geen betere oplossing dan Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access stelt je niet alleen in staat om je computers op afstand veilig te bedienen vanaf een andere computer, tablet of mobiel apparaat, maar heeft ook een groot aantal functies die erop gericht zijn je te helpen productief te zijn tijdens een sessie op afstand. Je kunt bestanden overdragen tussen apparaten, op afstand documenten afdrukken van de computer op afstand naar een lokale printer, meerdere monitoren tegelijk bekijken, en meer.

Kerngegevens

Website : https://www.splashtop.com/business

Prijs : Begint bij $5/maand

Ondersteunde apparaten / besturingssystemen Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat. Verbind op afstand naar elke Windows- of Mac-computer.



Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen

Splashtop onderscheidt zich door snelle externe verbindingen die HD-kwaliteit en remote audio met minimale vertraging bieden. Gebruikers kunnen reken-intensieve applicaties zoals de creative tools van Adobe zoals Photoshop, After Effects en Premiere Pro naadloos gebruiken weanneer ze op afstand werken.

Als het om de prijs gaat, komt het niet eens in de buurt. Splashtop Business Access bespaart gebruikers honderden dollars in vergelijking met andere PC-producten op afstand. In feite kun je 50% tot 80% besparen als je Splashtop kiest boven AnyDesk, LogMeIn Pro en GoToMyPC, of bijna 90% op je kosten besparen in vergelijking met TeamViewer*. En je krijgt meer topfuncties in vergelijking met RemotePC.

Het beste voor werken op afstand (ondernemingen en organisaties)

Grote organisaties, waaronder bedrijven en onderwijsinstellingen, hebben waarschijnlijk verschillende behoeften op het gebied van remote access. Werknemers hebben toegang tot kantoorcomputers nodig om thuis te kunnen werken. Studenten moeten op afstand toegang hebben tot schoolcomputers en andere lesmiddelen. IT moet beheerde computers bewaken en helpdesks moeten elk apparaat op afstand kunnen ondersteunen op het moment dat een medewerker, klant of partner hulp nodig heeft.

Voor een alles-in-één oplossing voor remote access en remote support hoeft u niet verder te zoeken dan Splashtop Enterprise.

Kerngegevens

Website : https://www.splashtop.com/enterprise

Prijs : Flexibele prijzen op basis van het aantal remote access eindgebruikers en het aantal licenties voor remote supportmedewerkers

Ondersteunde apparaten / besturingssystemen Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat. Op afstand in elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat.



Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen

Splashtop Enterprise valt op omdat het enorm veel waarde biedt aan de organisaties die het gebruiken. Naast het aanbieden van remote access tools voor werken op afstand en IT-support, wordt Splashtop Enterprise geleverd met uitgebreide securityfuncties zoals 2FA, autorisatiecontroles, logregistratie, SSO-integratie en meer. Het is ook ongelooflijk gebruiksvriendelijk en geeft IT-beheerders veel flexibiliteit en controle bij het beheren van gebruikers en apparaten.

Het beste voor IT/helpdesk remote support

Helpdesks en IT-supportprofessionals kunnen gebruikmaken van technologie voor remote access om hun klanten onmiddellijke ondersteuning te bieden. In plaats van naar een klant te gaan om problemen met hun apparaat op te lossen of te proberen om ze via de telefoon te helpen, kunnen technici eenvoudig op afstand in het apparaat komen om support te geven op het moment dat dat nodig is. Dit scheelt aanzienlijk in tijd en kosten voor helpdesks.

Splashtop SOS is de beste oplossing voor toegang op afstand voor deze praktijktoepassing.

Kerngegevens

Website : https://www.splashtop.com/sos

Prijs : Begint bij $17/maand

Ondersteunde apparaten / besturingssystemen Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat. Op afstand in elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat.



Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen

Waar de meeste remote accessproducten zijn ontworpen om u onbeheerde remote access tot een bepaald aantal computers te geven, geeft Splashtop SOS u toegang tot een onbeperkt aantal apparaten, zodat u support kunt bieden aan alle computers, tablets, of mobiele apparaten, zelfs persoonlijke apparaten.

Vergelijkbare producten, waaronder TeamViewer*, LogMeIn Rescue, en GoToAssist, kunnen 50% of meer kosten dan Splashtop SOS, ondanks dat ze dezelfde functies hebben. Bovendien omvat Splashtop SOS toegang tot mobiele apparaten, terwijl de hierboven genoemde alternatieven daar extra voor rekenen.

Het beste voor MSP remote management en support

Van MSP's en IT-teams wordt verwacht dat ze de computers en servers van hun klanten onderhouden en ondersteunen. Valt u in deze categorie, dan heeft u een remote pc-oplossing nodig waarmee u op elk moment op afstand toegang heeft tot deze computers, ook zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is. En u moet die computers proactief kunnen beheren.

Splashtop op Afstand Ondersteuning is de beste externe pc-toegangsoplossing omdat het u de tools biedt die nodig zijn om alle machines van uw klanten op grote schaal te ondersteunen. U kunt uw dagelijkse IT-taken gemakkelijk voltooien.

U krijgt niet alleen onbeperkte toegang tot de computers van uw klanten, u kunt ook op kantoor of thuis werken dankzij Splashtops remote pc-apps voor computers, tablets en mobiele apparaten.

Kerngegevens

Website : https://www.splashtop.com/remote-support

Prijs : Begint bij $40/maand

Ondersteunde apparaten / besturingssystemen Op afstand vanaf elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat. Maak verbinding met elk Windows-, Mac- of Android-apparaat voor onbeheerde toegang.



Hoe het zich verhoudt tot alternatieve oplossingen

Splashtop Remote Support wordt geleverd met verschillende security- en managementfuncties die MSP's nodig hebben om hun beheerde endpoints proactief te ondersteunen. Remote monitoring en management functies omvatten configureerbare alerts, updatebeheer, remote command, 1-op-veel-acties, endpointbeveiliging en meer.

Splashtop Remote Support kost minder en heeft dezelfde topfuncties als in vergelijkbare producten, waaronder LogMeIn Central. In feite kun je tot 80% besparen met Splashtop Remote Support in plaats van LogMeIn Central. Bovendien zal Splashtop je prijzen niet jaarlijks verhogen, zoals LogMeIn wel eens doet.

--

Wilt u meer weten over de beste remote pc-software voor u? Bekijk de lijst met producten van Splashtop, zodat u aan de slag kunt met een gratis proefversie van de oplossing die het beste bij u past:

Splashtop Remote PC Solutions

* Bron: TeamViewer US website $49/maand ($588/jr) catalogusprijs voor Single User plan, dec 2019.